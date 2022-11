Puig cuela por la puerta de atrás bonificar Sucesiones a todas las empresas familiares

Dos días después de presentar el proyecto de Presupuestos y después de los anuncios de su reforma fiscal en la que no lo mencionó, el PSPV ha desvelado que incluirá una enmienda al proyecto de ley presupuestaria para incluir la reclamación de la empresa familiar de bonificar el Impuesto de Sucesiones y eliminar el límite a las que facturan más de 10 millones de euros.

Una medida no contemplada en el acuerdo para la reforma fiscal que presentaron hace una semana los socios del Gobierno de Ximo Puig formado por socialistas, Compromís y Podemos. Puig mencionó su intención de recoger esta reclamación empresarial este mismo verano en un encuentro de Aefa, la empresa familiar alicantina, pero sin embargo ha omitido esta medida en los dos últimos meses de debates continuos sobre fiscalidad.

Precisamente el anuncio de la enmienda que los socialistas presentarán para introducir esta modificación, adelantada por Valencia Plaza, ha encendido los ánimos de sus socios, que rechazan esta rebaja fiscal al considerar contraria precisamente al alza fiscal para rentas altas y empresarios que han impuesto para el IRPF, Patrimonio y la transmisión de viviendas.

Desde Compromís, Carles Esteve ha remarcado que todavía no conocen la enmienda, aunque ha descartado que sea necesaria la bonificación para dar "regalos fiscales a grandes patrimonios". "Si el PSPV cree que ahora mismo es la mejor opción, lo tendrá que explicar a su electorado y después buscar el acuerdo con partidos que puedan apoyarlo", ha añadido su compañero Vicent Marzà, garantizando que la coalición mantendrá su "coherencia", informa Europa Press.

Podemos y los herederos de Juan Roig

En la misma línea, Ferran Martínez (UP) ha defendido la importancia del impuesto de sucesiones como "el más liberal y meritocrático por excelencia" porque "lo mínimo es pagar por lo que te viene dado de nacimiento" y se ha mostrado partidario de reformarlo para que sea más progresivo, no para que paguen menos impuestos los "grandes conglomerados".

El representante de Podemos fue incluso más allá al utilizar como ejemplo a la mayor empresa de la Comunidad Valenciana. "¿Los herederos de Juan Roig no deben pagar impuestos y sí los que reciben un piso en herencia?", se ha preguntado, para advertir que "no tiene sentido" y que sería una "deslealtad" no plantearlo en el seno del Consell, donde "según el reglamento de Les Corts" debe pasar esta modificación tributaria.