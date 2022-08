La advertencia por el Número de la Seguridad Social: esto es lo que debes hacer si lo has perdido

A lo largo de su vida el ciudadano necesita diferentes documentos que ya se convierten como en parte de la familia. Uno de los más habituales es el Número de la Seguridad Social, un concepto que se vuelve reconocible en cuanto una persona se integra en el mercado laboral.

Pero, al igual que una persona no sabe dónde tiene un objeto que almacena en casa, es muy frecuente que los trabajadores no conozcan su Número de la Seguridad Social (no es, precisamente, un número fácil de memorizar) y que, además, no sepan de primeras cómo conseguir ese número cuando lo necesitan de forma inesperada.

Es por eso que la propia Seguridad Social ha lanzado una advertencia a través de uno de sus canales oficiales, su perfil de información de la red social Twitter. En él, el organismo da indicaciones para conseguir este documento y también insiste en lo importante que es y los datos que refleja del trabajador.

En su página web, la Seguridad Social explica que el Número de la Seguridad Social puede resultar un "gran desconocido", a pesar de "su importancia", razón por la cual recuerda que es el número que identifica al ciudadano en sus relaciones con el organismo.

Pero no solo eso, la posesión de este Número de la Seguridad Social es indispensable para poder percibir pensiones u otras prestaciones dependientes del organismo, así como para solicitar la inclusión en el sistema sanitario. Esta obtención del Número de la Seguridad Social debe hacerse con carácter previo al comienzo del primer trabajo de un ciudadano.

Cómo localizar el Número de la Seguridad Social

El ciudadano tiene varias opciones para localizar el Número de la Seguridad Social en el caso de que lo necesite y no pueda encontrarlo:

-En una nómina que le facilite el departamento de recursos humanos de la empresa en la que trabaje.

-En un contrato firmado, aunque no esté vigente, de cualquiera de sus periodos de alta en la Seguridad Social.

-En la vida laboral, otro de los documentos clave de la Seguridad Social (así puede conseguirlo en menos de un minuto).

-A través de Import@ss, la plataforma de trámites online de la Seguridad Social. Pinchando en el área personal o en la sección de datos personales, accediendo con un certificado digital (puede conseguirse en cuatro sencillos pasos), un DNI electrónico, Cl@ve (así puede registrarse para obtener Cl@ve PIN o permanente) o vía SMS si el número de teléfono móvil está registrado en la base de datos de la Seguridad Social.

Cómo conseguir el Número de la Seguridad Social por primera vez

Lo habitual es que al iniciar su primer trabajo la empresa realice el trámite por el trabajador, pero si este desea tener el Número de la Seguridad Social antes tiene dos alternativas:

-Por Import@ss si se cuenta con certificado digital, DNI electrónico, Cl@ve o si se puede hacer el trámite vía SMS.

-También se puede rellenar y enviar el modelo TA.1 indicando que el motivo de la comunicación es 'Número de la Seguridad Social'. Con el formulario (disponible en este enlace) completado y descargado, habrá que usar el servicio 'Enviar una solicitud' de Import@ss, sin necesidad de certificado digital o Cl@ve. Ahí debe adjuntar el modelo TA.1 cumpliementado y adjuntar una fotografía con la cara delantera del DNI o NIE, a modo de verificación de la identidad del solicitante.