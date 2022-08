Estas son las subastas de inmuebles de la Seguridad Social: así puedes conseguir oportunidades inmobiliarias

La Seguridad Social puede acumular bienes de sus deudores cuando estos no pueden hacer frente a las cantidades pendientes de pago a la Administración. El organismo no se los queda, dado que no le sirven para saldar esa deuda. Por eso los subasta para conseguir ese dinero adeudado.

El organismo facilita al ciudadano un servicio de subastas a través del cual se puede estar informado de todos los bienes que van a ser subastados por toda la geografía nacional para que, en caso de uno de interés, se pueda acudir a esa subasta de la Seguridad Social y tratar de pujar por él.

El supuesto más solicitado es el de las viviendas, que pueden suponer ciertas oportunidades inmobiliarias para los ciudadanos que estén bien atentos a las subastas de la Seguridad Social. Para ello hay una herramienta disponible: el servicio de alertas de subastas.

En concreto, en el servicio 'Información venta de inmuebles', disponible en este enlace, el ciudadano podrá conseguir toda la información "de las subastas que se convocan para vender inmuebles propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social", según explica el propio organismo.

El ciudadano solo debe indicar cuáles son los parámetros que le interesan en su búsqueda: el tipo de inmueble, la comunidad autónoma y la provincia, y cada vez que una subasta publicada en el Boletín Oficial del Estado coincida con sus criterios, se le enviará un mensaje a un número de teléfono o dirección de correo electrónico registrada a tal efecto.

Para poder usar este servicio, es indispensable la posesión de un certificado digital (puede conseguirlo en cuatro sencillos pasos), un DNI electrónico o Cl@ve (así puede registrarse para obtener Cl@ve PIN o permanente).

Buscar en el catálogo de bienes embargados de la Seguridad Social

Con todo, el ciudadano puede curiosear por su cuenta en el catálogo de bienes subastados de la Seguridad Social. Sin necesidad de certificado digital o Cl@ve, puede acceder a este enlace en el que buscar todos los bienes subastados por la Seguridad Social.

El interesado puede elegir entre tipos de bienes (fincas urbanas, rústicas, vehículos, embarcaciones y otros bienes), comunidades autónomas y provincias, así como consultar los detalles de cada subasta y su fecha y lugar de celebración.

También existe la opción de realizar búsquedas avanzadas en las que el ciudadano puede combinar varios criterios de búsqueda a la vez, filtrar entre precios de tasación, fechas de celebración de la subasta, tipos de enajenación...todo con el objetivo de hacer más útil y eficaz este tipo de herramienta para el ciudadano.