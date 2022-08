La advertencia del SEPE: esto es lo que debes hacer para no perder tu subsidio por desempleo

Para cobrar cualquiera de las prestaciones por desempleo que gestiona el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) hay que acreditar una serie de requisitos y condiciones que, por lo general, simplemente se han de mantener en el momento de su solicitud y a lo largo del periodo de cobro de la misma.

En muchos casos el ciudadano no tiene que hacer nada más, pero existen determinadas situaciones en los que los beneficiarios de las prestaciones tienen que comunicar al SEPE de forma periódica que siguen cumpliendo esos requisitos o, simplemente, renovar la prestación. Es lo que sucede con el subsidio por desempleo en varias de sus modalidades como la destinada a las personas con cargas familiares que no tienen derecho al paro o el de las personas que no han cotizado lo suficiente para conseguir esa prestación contributiva por desempleo.

El SEPE ha advertido en su perfil de la red social Twitter de la necesidad de renovar el subsidio por desempleo para seguir cobrándolo y la importancia de hacerlo dentro de las fechas establecidas para no perder dinero procedente de estas prestaciones.

En primer lugar, el ciudadano debe saber que, al igual que cuando lo solicitó por primera vez y que durante el tiempo de cobro, cuando se disponga a pedir la renovación del subsidio deberá cumplir con los requisitos y condiciones exigibles en cada caso. Solo así podrá preocuparse del siguiente tema central: hacer la renovación en tiempo para que el cobro de ese subsidio no se va interrumpido.

El SEPE da las claves en su página web: para no perder derecho a la prestación en ningún momento y garantizar el mantenimiento del cobro sin interrupciones la renovación del subsidio debe tener lugar "entre el día siguiente a la fecha de agotamiento del período semestral y los quince días siguientes a la fecha de vencimiento del período de pago de la última mensualidad (día quince o siguiente hábil del mes)".

Si el ciudadano no renueva a tiempo el subsidio por desempleo debe saber que perderá desde ese mismo momento el derecho a cobrarlo y solo lo recuperará cuando pida esa renovación. El tiempo transcurrido hasta entonces no se le pagará posteriormente. El SEPE informa de que "el subsidio quedará prorrogado con efectos desde el día siguiente al de la solicitud" y que en esos casos se descontarán del pago de la prestación "tantos días como hayan pasado desde el día siguiente al agotamiento del periodo semestral hasta la fecha de solicitud, ambos inclusive".

Cómo renovar un subsidio por desempleo: estas son las opciones

Dada la importancia de la renovación y los efectos que puede tener en sus beneficiarios, es clave que sepan cómo se puede llevar a cabo este trámite para que puedan hacerlo dentro del plazo. Existen dos opciones para pedir la renovación de un subsidio por desempleo:

-De forma online en la Sede Electrónica del SEPE. Se puede hacer a través del servicio 'Reconocimiento de la prórroga de subsidios' (en este enlace) y está disponible para las personas que no hayan incumplido en ningún mes el requisito de no superar el 75% del SMI en rentas, tanto en cómputo individual como sumando las de su unidad familiar y dividiéndolas entre el número de miembros.

Para solicitar la renovación es también indispensable la posesión de un certificado digital (se puede conseguir de forma sencilla en cuatro pasos), DNI electrónico, Cl@ve PIN o permanente (así se puede registrar para conseguirlas).

-De forma presencial en una oficina del SEPE. Esto es válido para las personas que superaron en algún mes ese requisito del 75% del SMI o que simplemente no disponen de métodos de acceso como el certificado digital o Cl@ve.

Para poder hacer el trámite de forma presencial es obligatorio pedir cita previa en el SEPE, algo que se puede solicitar en la Sede Electrónica del SEPE o llamando al teléfono 91 926 79 70, de atención 24 horas al día. En esta guía detallada se explica cómo pedir cita previa en cada una de estas modalidades.