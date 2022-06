Estas serán las nuevas cuantías del Ingreso Mínimo Vital durante el resto de 2022

El Ingreso Mínimo Vital ya ha cumplido dos años de existencia desde su creación en plena pandemia de coronavirus. En la actualidad llega a casi 1,2 millones de personas que podrán beneficiarse de las nuevas cuantías de la prestación, que se van a prorrogar después de su puesta en marcha para el segundo trimestre del año.

El Gobierno anunció a finales del mes de marzo el incremento de un 15% de todas las cuantías del Ingreso Mínimo Vital. La medida fue incluida dentro del paquete de ayudas a la ciudadanía por los efectos económicos de la inflación y la guerra de Ucrania, articulada en el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo publicado en el Boletín Oficial del Estado, pero se limitó a los meses de abril, mayo y junio.

Ahora, cerca de cumplirse el plazo para su expiración, el Gobierno ya ha dejado entrever que la medida se mantendrá al menos hasta final de año, dado que el contexto económico sigue el mismo y se ha de insistir en la protección a los sectores más vulnerables de la población.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado que su gabinete trabaja con el resto del Gobierno para extender el aumento en las cuantías del Ingreso Mínimo Vital: "Estamos trabajando, aunque todavía no está terminado, en un horizonte temporal hasta final de año". Con el IMV sucede algo parecido que con otras medidas que podrían estar cerca de mantenerse: la limitación a la subida de los precios del alquiler o la bajada (aún por determinar) en los precios del transporte público.

Así, las cuantías del Ingreso Mínimo Vital se extenderán al menos hasta final de 2022, salvo sorpresa de última que no se contempla. El aumento del 15% va en consonancia con el que el Gobierno aplicará a las pensiones no contributivas, aquellas que se abonan a las personas que no llegaron a cotizar lo suficiente para una pensión contributiva.

El incremento del 15% tiene un carácter especial, ya que en el caso de unidades de convivencia que reciban el complemento de ayuda a la infancia (que da cantidades de entre 50 y 100 euros mensuales por cada hijo menor de edad). Para el resto de casos, el aumento del 15% se aplica directamente sobre el límite establecido para cada una de esas unidades de convivencia.

Cabe recordar que la cuantía del Ingreso Mínimo Vital es la renta garantizada para cada unidad de convivencia y que la prestación, por lo tanto, es compatible con rentas del trabajo como sueldos, pensiones, prestaciones por desempleo...dejando al IMV en la práctica como la diferencia entre los ingresos de la unidad de convivencia y la renta garantizada para dicha unidad.

Las cuantías del Ingreso Mínimo Vital tras el aumento del 15%

-Unidades de convivencia de un adulto: 565,28 euros al mes.

-Unidades de convivencia de un adulto y un menor: 859,33 euros al mes.

-Unidades de convivencia de un adulto y dos menores: 1.028,87 euros al mes.

-Unidades de convivencia de un adulto y tres o más menores: 1.198,56 euros al mes.

-Unidades de convivencia de dos adultos: 734,97 euros al mes.

-Unidades de convivencia de dos adultos y un menor: 904,51 euros al mes.

-Unidades de convivencia de dos adultos y dos menores: 1.074,20 euros al mes.

-Unidades de convivencia de dos adultos y tres o más menores: 1.243,74 euros al mes.

-Unidades de convivencia de tres adultos: 904,51 euros al mes.

-Unidades de convivencia de tres adultos y un menor: 1.074,20 euros al mes.

-Unidades de convivencia de tres adultos y dos o más menores: 1.243,74 euros al mes.

-Unidades de convivencia de cuatro adultos: 1.074,20 euros al mes.

-Unidades de convivencia de cuatro adultos y un menor: 1.243,74 euros al mes.

-Resto de unidades de convivencia: 1.243,74 euros al mes.