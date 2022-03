El plan del Gobierno por Ucrania costará 16.000 millones: subvención de las gasolinas, "evitar" despidos, límite al alquiler...

El Gobierno ha planteado para los próximos tres meses un plan de choque de cinco ejes con el que busca paliar los efectos de la guerra de Ucrania sobre la recuperación económica de España y sobre el bienestar de los ciudadanos, en plena subida de la inflación. Entre las medidas, el Ejecutivo bonificará las gasolinas con 20 céntimos por litro no solo a los transportistas sino también a los particulares, "evitará" los despidos o limitará las subidas del alquiler.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este lunes en el foro 'Generación de Oportunidades' de Europa Press y McKinsey & Company las medidas que incluirá el plan de choque de respuesta al impacto económico y social de la guerra de Ucrania que aprobará mañana el Consejo de Ministros.

En total, serán 16.000 millones para los próximos tres meses, hasta el 30 de junio, de los que 6.000 serán repartidos en forma de ayudas directas y rebajas de impuestos y 10.000 a través de créditos ICO.

El Gobierno "conoce" los problemas de los sectores afectados y repartirá de forma justa los "sacrificios" a los que obliga una guerra que llega "en plena recuperación económica", ha dicho Sánchez durante la intervención en la que ha esbozado el plan de cinco ejes, que incluye medida para familias y trabajadores, para el tejido empresarial y económico, para el transporte, medidas en materia de ciberseguridad, y en materia de energía.

De los 0,20 euros por litro que se bonificarán en el repostaje de gasolinas, 0,15 euros los subvencionará el Estado y los 0,05 restantes las petroleras.

Evitar despidos, límite del 2% a las subidas del alquiler...

También se "evitarán los despidos", ha indicado Sánchez, sin entrar en detalles, y ha instado a las empresas a acudir a medidas de flexibilidad interna, como los expedientes de regulación temporal del empleo (Erte), "que tan bien funcionaron durante la pandemia", ha señalado.

La semana pasada se conoció que el Ministerio de Trabajo se estaba planteando volver a prohibir el despido objetivo, una norma ya fue aplicada durante la pandemia. En declaraciones a los periodistas, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha subrayado que "no tenemos que despedir a nadie" por causas derivadas de la guerra y ha instado a las empresas a acudir a los Erte. En caso de despido por parte de empresas que haya acudido a este mecanismo, estas tendrán que devolver las ayudas públicas percibidas.

Entre las medidas sociales, se incluye una subida del 15% del ingreso mínimo vital (IMV) en los próximos tres meses y se sumarán 600.000 familias más al bono social. También se ampliarán las medidas fiscales a la luz ya implementadas y que rebajan el IVA al 10%.

En este mismo eje, pero en materia de vivienda, el Gobierno topará la revisión de los alquileres en el 2% hasta el 30 de junio.

Las empresas podrán acceder a las nuevas líneas ICO por 10.000 millones. En este punto, el Gobierno ha incluido ayudas para la agricultura (362 millones) y para la pesca y acuicultura (68 millones).

El Gobierno también incrementará el volumen de recursos para compensar los peajes en un 80% y para alcanzar el máximo en la compensación del CO2, ha adelantado Sánchez.

El plan también recoge la extensión del plazo de vencimiento de los prestamos avalados por el ICO y el de carencia para los sectores más afectados.

1.250 euros por camión o 300 por vehículo ligero

El sector de los transportes recibirán una inyección de más de 1.000 millones de euros entre la bonificación de 20 céntimos por litro repostado y los 450 millones en ayudas directas "para cubrir necesidades de liquidez provocadas por el aumento temporal de la energía y combustibles".

En este punto, Sánchez ha avanzado las ayudas concretas, que serán de 1.250 euros por camión, 900 euros por autobús o 300 euros por vehículo ligeros (taxis, ambulancias...).

Además, se acortará de tres meses a uno la devolución del impuesto de hidrocarburo.

La "excepción ibérica": se fijará un precio de referencia del gas

Lo que no podrá aplicar, de momento el Gobierno son las medidas para rebajar los precios de la energía a las que dio luz verde el viernes el Consejo Europeo ante la singularidad de los casos de España y Portugal.

Sobre esta cuestión, Sánchez ha anunciado que esta misma semana España y Portugal presentarán a Bruselas una medida "excepcional y temporal" para fijar un precio de referencia del gas, aunque no ha detallado la cuantía. Esto, ha indicado, "no supone subvencionar el gas, no rompe los incentivos para las renovables ni los flujos eléctricos entre países" y permitirá a España y Portugal "rebajar significativamente los precios de la electricidad de forma inmediata" sin "distorsionar" el mercado de la electricidad de Europa.

El plan también actualizará el sistema de retribución para las renovables, cogeneración y residuos (Recore), que supondrá una rebaja de cargos del sistema de 1.800 millones, y extenderá hasta el 30 de junio el mecanismo para reducir el "exceso de beneficios" en el mercado eléctrico.

Para que la "excepción ibérica" sea una realidad habrá que esperar "tres o cuatro semanas", indicó la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, la semana pasada.

Por último, el plan de ciberseguridad a escala nacional contará con un presupuesto de 1.000 millones de euros e incluirá "más de 150 actuaciones esenciales". Además, se constituirá un centro de operaciones de ciberseguridad y se fortalecerá la seguridad de las nuevas redes de comunicaciones electrónicas 5G en "servicios imprescindibles" como el transporte, la energía o el de la medicina.