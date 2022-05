Este es el importe de las pensiones no contributivas en 2022: jubilación, invalidez...

Las personas que, por múltiples razones, no alcanzan los criterios de cotización previa de las pensiones contributivas tienen la opción de solicitar (siempre que cumplan con las condiciones dispuestas a tal efecto) una pensión no contributiva, que se destinan a cubrir económicamente a estas personas que, además de no tener cotización suficiente, tampoco disponen de recursos.

Las pensiones no contributivas pueden ser de dos tipos, de jubilación o de invalidez, y su cuantía se va actualizando año tras año. En 2022, tal y como anunció en su momento José Luis Escrivá (ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones), la cuantía de estas prestaciones aumentó por encima de la inflación.

Así, al igual que las pensiones mínimas y el Ingreso Mínimo Vital, el importe de las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez aumentó para este año un 3%. Cerca de 450.000 personas se han beneficiado de esta subida en sus pensiones.

El texto del Real Decreto 65/2022, de 25 de enero publicado en el Boletín Oficial del Estado recoge cuáles son las nuevas cuantías de las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez. Son las siguientes:

La cuantía de las pensiones no contributivas de jubilación en 2022

-La pensión íntegra es de 421,40 euros mensuales y 5.899,60 euros anuales.

-La pensión del 25% es de 105,35 euros mensuales y 1.474,90 euros anuales.

-Si dos o más personas de la misma unidad familiar son beneficiarias del mismo tipo de pensión, la pensión para cada una de ellas será de 358,19 euros mensuales y 5.014,66 euros anuales.

-Si tres o más personas de la misma unidad familiar son beneficiarias del mismo tipo de pensión, la cuantía de la pensión para cada una de ellas será de 337,12 euros mensuales y 4.719,68 euros anuales.

La cuantía de las pensiones no contributivas de invalidez en 2022

-La pensión íntegra es de 421,40 euros mensuales y 5.899,60 euros anuales.

-La pensión con el incremento del 50% (se abona a las personas que tienen una discapacidad de al menos un 80%), es de 632,10 euros mensuales y 8.849,40 euros anuales.

-Si dos personas de la misma unidad familiar son beneficarias del mismo tipo de pensión, la cuantía para cada una de ellas será de 358,19 euros mensuales y 5.014,66 euros anuales.

-Si tres o más personas de la misma unidad familiar son beneficiarias del mismo tipo de pensión la cuantía para cada una de ellas será de 337,12 euros mensuales y 4.719,68 euros anuales.