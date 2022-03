Díaz aboga por destinar los beneficios de las eléctricas a paliar la pérdida de poder adquisitivo

¿Y si los beneficios de las compañías eléctricas se destinaran a cubrir la pérdida de poder adquisitivo de los salarios? La propuesta la ha planteado este miércoles la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Asuntos Sociales, Yolanda Díaz durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso y en medio de las negociaciones de sindicatos y patronal para concretar la forma de recuperar lo perdido por la inflación.

"¿Ustedes están de acuerdo en que estos grandes beneficios sirvan para paliar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores [...] Yo le digo que estamos en eso, ahí nos van a encontrar", ha indicado en su respuesta a la diputada del PP Carolina España, que ha preguntado a Díaz sobre las medidas ante la situación que sufren los trabajadores con la escalada de precios energéticos.

Según la vicepresidenta, "las tres grandes eléctricas este año han incrementado sus beneficios antes de impuestos en nada más y nada menos que un 47% [...] hasta los 10.022 millones de euros", ha subrayado,

El planteamiento de Díaz llega en medio del debate que ha llegado hasta la Comisión Europea aunque no concreta la fórmula con la que se aplicaría esta medida.

Díaz ha defendido que el Ejecutivo está dispuesto a tomar "todas las medidas que sean necesarias" para garantizar el poder adquisitivo de los españoles. En este punto, ha recordado que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha subido un 36% con el actual Gobierno, mientras que los gobiernos del PP lo congelaron. "Sí, somos diferentes", añadió.

Díaz también ha puesto en valor la recuperación del empleo tras la pandemia, mientras que el PP llevó a cabo "la mayor devaluación salarial de toda la historia de la democracia", ha dicho. Según ha señalado, los salarios perdieron cuatro puntos del PIB en la renta nacional, unos 45.000 millones de euros menos.

En su réplica, España ha recordado que la luz, el gas y los alimentos ya subían antes de la guerra y que España sufre un 30% más de inflación que otros países europeos por la "nefasta" política económica del Gobierno, al que acusó de "traicionar" a los españoles, que no pueden "ni poner la calefacción".

El Gobierno ha iniciado este miércoles una ronda de contactos con los grupos con representación parlamentaria para abordar las medidas económicas que pretende aprobar el Ejecutivo y debe respaldar el Congreso para hacer frente el impacto del conflicto bélico en Ucrania. Entre las medidas, el presidente del Gobierno ha avanzado que se incluirán bajadas de impuestos y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha garantizado que se bajarán los precios de la luz, el gas y la gasolina.

El Gobierno tiene previsto aprobar el decreto con este plan nacional de repuesta al impacto económico de la guerra en el Consejo de Ministros que se celebrará el 29 de marzo, días después de que el Consejo Europeo decida la aplicación o no de medidas para regular el mercado eléctrico. Felix Bolaños, ministro de Presidencia, ya ha adelantado que el Gobierno sacará adelante estas medidas "haya o no" consenso en el Consejo de Europa de la próxima semana. Entre ellas no valoran de momento la vía fiscal.