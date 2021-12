Inés Arrimadas: "Sánchez se pone la medalla de la vacuna y ahora no hace nada"

Al contrario de lo que puede esperarse, tras el revés político para C's en Castilla-León y la inesperada convocatoria de elecciones, en su presencia se tiene la sensación de que tiene la fuerza y las ganas de siempre, con la mirada puesta no solo en que su partido sobreviva, sino que sea decisivo en la forma de gobernar. De hecho, mantiene una actividad frenética a pesar de su avanzado embarazado, "daré a luz en febrero pero me encuentro muy bien", y no tiene intención de bajar el ritmo con la mirada puesta en el relanzamiento de su partido para que aun siendo minoritario se convierta en decisivo, "como ocurre en Europa con otros partidos liberales" .

Inés Arrimadas (Jerez de la Frontera 1981), licenciada en Derecho y Administración y dirección de Empresas realizó un postgrado en Gestión Empresarial y negocios internacionales. Consultora estratégica de profesión, fue galardonada como subcampeona en la categoría de Joven europeo del año en el 2014 y desde entonces, no ha parado de ascender profesional y políticamente. Es joven, bien preparada, de verbo fácil y con un discurso ideológicamente muy amueblado, liberal y de centro en estado puro.

Con ella no hay preguntas sin respuesta y no tiene pelos en la lengua a la hora de desenmascarar las políticas del gobierno. "Sánchez es un peligro para este país. No tiene ningún límite moral ni ético y puede vender España a Bildu, Esquerra o a quien haga falta por mantenerse en la Moncloa". Señala que la izquierda "cuando gobierna congelan la calle y cuando están en la oposición la incendian". Afirma que en cualquier otro lugar de Europa un gobierno como este con el tema de la luz, la inflación y etc. ya habría caído".

Todas las encuestas predicen un riesgo cierto de descomposición de Ciudadanos. ¿Ustedes contemplan tal posibilidad?

Lo que hay es una situación complicada desde el año 2019, pero a Ciudadanos nos queda mucho camino por delante, y vamos a seguir siendo un partido imprescindible y decisivo en España. Somos similares a cualquier otro partido liberal europeo, y ayudaremos a desarrollar políticas centradas y a que el populismo y el nacionalismo no campen a sus anchas en nuestro país.

¿Pero van a poder resistir económicamente?, ¿tienen recursos para llegar hasta las generales?

Tenemos unas cuentas saneadas, no le debemos ni un duro a los bancos, y hay presupuesto para presentarnos a todas las elecciones, incluidas las generales. A pesar de las dificultades nuestra situación financiera nos permite afrontar el futuro con tranquilidad. Hemos gestionado no sólo muy bien lo público, sino también nuestro propio partido.

Permítame una pregunta personal, ¿cuántas veces ha tenido la tentación de tirar la toalla cuando ve desangrarse a Ciudadanos?

Asumí la presidencia de este partido sabiendo que su situación era muy complicada. Yo sé que viviría mucho más tranquila fuera de la política, pero cuando hay que pelear es cuando las cosas no son fáciles, y ahora hay que luchar por un proyecto en el que creo y un país al que amo.

¿Es o no cierto que Ciudadanos pensaba plantear una moción de censura en Castilla y León y de ahí que Mañueco haya adelantado las elecciones?

Es falso, una patraña absoluta. Y esto no lo ha decidido Mañueco, sino Génova. Es muy curioso que sólo se suponen mociones de censura fantasmas en lugares donde el PP necesita una excusa para adelantar elecciones. Qué casualidad. En los Ayuntamientos, donde no pueden adelantar elecciones y por tanto no necesitan excusas, no hay ninguna duda sobre mociones de censura. Y gobernamos en 131 municipios con el PP.

¿De verdad usted habló unas horas antes con Mañueco y no le dijo nada, se trataba de que les pillara a ustedes con el pie cambiado?

La convocatoria de elecciones les pilló con el paso cambiado a todos los castellanoleoneses. A mí Mañueco, horas antes de convocarla no me dijo nada, todo lo contrario, insistió en que con los presupuestos prorrogados podría seguir gobernando. Utilizar los territorios como piezas de un ajedrez desde Madrid me parece demencial. Son tácticas que me repugnan.

¿En algún momento pensaron en pactar unos presupuestos alternativos con el PSOE o no?

En absoluto. Lo que íbamos a hacer es sacar los presupuestos del Gobierno PP-Cs. Que no busquen excusas, porque lo que ocurre es que Casado pretende diluir la victoria de Ayuso para reforzarse ante ella en su guerra interna y utilizar a los ciudadanos de Castilla y León como un peldaño en su camino al poder. Las maniobras de Génova son dignas del peor Sánchez.

¿Y puede haber un efecto contagio en otras autonomías o ayuntamientos donde el PP y ustedes gobiernan?

No creo que haya un efecto contagio en otros lugares. Andalucía está a salvo de las presiones de Génova, y de las cacicadas de Casado, y Juanma Moreno va a resistir a las presiones que le imponga Madrid. Nosotros no somos como Casado ni como Sánchez y no vamos a romper gobiernos de coalición por intereses partidistas.

¿Al final se está cumpliendo esa predicción de que el PP les había lanzado una OPA hostil?

Pablo Casado está en una operación que consiste en atacar a Ayuso, insultar a nivel personal a Santiago Abascal, en apartar a Cayetana Álvarez de Toledo y en atacar a Ciudadanos. Esa obsesión por buscarse enemigos de dentro y de fuera es un error, porque lo que necesitamos en España es una alternativa que sume frente al 'sanchismo'. Génova lo que está haciendo es buscarse todos los días adversarios en vez de aliados. El problema es que se está equivocando de adversarios. No se puede gobernar un país para todos cuando a tus propios aliados y compañeros de partido te dedicas a atacarlos por tierra, mar y aire.

¿Y llegado el caso estaría dispuesta a gobernar con el PP y Vox para desplazar al 'sanchismo' que ustedes tanto critican?

Estoy dispuesta por ejemplo a que el gobierno de Andalucía sea el reflejo del próximo gobierno de España, con dirigentes del PP leales y de Ciudadanos leales, que gobiernen por el bien de España, den la vuelta a la economía y a las políticas sociales como se ha hecho allí. Ese es mi modelo.

Finalmente lo que sí habrá son unos nuevos presupuestos del Estado. ¿Al final las cesiones a los independentistas y a Bildu han sido tan grandes o se ha exagerado la crítica?

Sánchez ha regalado todo lo que le han pedido los separatistas y los filoetarras para conseguir aprobar los presupuestos. Está vendiendo España a los separatistas y a los independentistas para mantenerse en el poder. Me parece lamentable e indigno lo que está haciendo Sánchez para mantenerse en la Moncloa. Ha demostrado que no tiene ningún límite moral ni ético, puede vender España a Bildu, a Esquerra o a quien haga falta. Pedro Sánchez es un peligro para España. Necesitamos una alternativa plural, y Casado solo no va a poder vencer al 'sanchismo' ni sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Por eso su estrategia es totalmente equivocada.

Hombre, si el precio del apoyo de ERC ha sido el tema de Netflix y el catalán, la cosa es menos grave, ¿o no?

Que no nos engañen, ERC no ha aprobado los presupuestos por lo de Netflix, sino a cambio de indultos, de que les dejen adoctrinar en las escuelas, de que se les permita no cumplir las sentencias y de seguir persiguiendo en las universidades al constitucionalismo. Lo de Netflix es una excusa, la guinda del pastel. Yo espero que casos como el del niño de Canet, que es repugnante, resucite la valentía del constitucionalismo y cada vez haya más padres y madres que alcen la voz contra el separatismo y no tengan miedo a significarse políticamente.

¿Usted de verdad da más credibilidad a Otegi que al Gobierno cuando dice que el precio de los presupuestos es la libertad de los presos?

Los nacionalistas y Bildu no mienten en eso. Aquí el único que miente es Sánchez. Ellos han dicho que el precio de los presupuestos son las competencias penitenciarias, y ya se las han dado al gobierno vasco. A partir de ahí, empezarán a conceder terceros grados y permisos a los etarras. Bildu no miente, la desgracia es que tenemos a un presi-dente del gobierno capaz de hacer cualquier cosa por seguir en la Moncloa.

Lo que sigue marcando récords históricos es la factura de la luz, ¿cree que puede ser el talón de Aquiles del gobierno?

Hay muchos motivos económicos que en cualquier lugar de Europa habrían hecho caer a este gobierno. Si Pedro Sánchez y la izquierda estuvieran en la oposición con el precio de la luz, la inflación, la falta de suministros, y con todo estarían ardiendo las calles. La izquierda tiene esa capacidad, de que cuando ellos gobiernan congelan la calle, y cuando están en la oposición la incendian. Sánchez no va a cumplir nada, y le importa poco.

¿Y volveremos el año próximo a una situación económica prepandemia como prometió el presidente?

España tarde o temprano saldrá de esta crisis como hemos salido de todas. Yo no comparto el discurso catastrofista del PP y Vox de que vamos a morir todos, pero tampoco el discurso buenista y naif del gobierno. Vamos a sufrir, pero al final saldremos, aunque perdiendo muchas oportunidades por el camino, y sin hacer reformas que son necesarias. La falta de reformas de las políticas populistas del PSOE y Podemos nos van a salir muy caras a todos los españoles.

¿Finalmente la CEOE y los sindicatos han llegado un acuerdo sobre la reforma laboral que le parece?

Aun no ha sido aprobada por el gobierno, pero si puedo decirle que nuestra propuesta es la de modernizar el modelo laboral para implantar medidas como el contrato único o la mochila austriaca, en línea con países de nuestro entorno y encaminadas a combatir las altísimas tasas de precariedad o paro juvenil que son insoportables.

Dos de cada tres autónomos no se han recuperado y el 80% dice que el alza de las cotizaciones que pretende el ministro Escrivá les lleva a la ruina. ¿Tan mal está la cosa?

Para los autónomos todo pinta mal. España no puede recuperarse si los autónomos no se recuperan, y de lo que les pase a ellos depende lo que va a pasar en nuestra economía. Si se suben los impuestos a los autónomos y se los machaca se está machacando a este país. No se les puede utilizar como la gallina de los huevos de oro, cuando lo que hay que hacer es bajarles los impuestos y ayudarles a despegar.

Sea como fuere el Gobierno ya admite que la economía española va a crecer un 4,6%, muy lejos de la previsión oficial para este año, que era del 6,5...

Es verdad que esta nueva variante de Ómicron está tirando hacia abajo las perspectivas, pero Sánchez tiene que dejar de mentir en las previsiones de crecimiento. Ha elaborado los presupuestos en función de una estimación de ingresos y de crecimiento que no se va a cumplir, y está mintiendo a todos, a las instituciones europeas, a los bancos y a todos. Que haya reformas de una vez, porque España no está condenada a quedarnos en la cola de Europa de crecimiento económico. Para eso necesitamos un gobierno que rectifique o cambiar de gobierno.

¿La inflación al 5,5% hace que se enciendan las luces rojas?

La inflación es el mayor impuesto de la clase media, lo que hace perder sueldo automáticamente. En España la inflación es mayor que en otros países europeos y el Gobierno no está poniendo ninguna medida destinada a cuadrar las cuentas sino a ganar votos.

Pues tampoco los pensionistas van a salir bien parados...

El bipartidismo lleva muchos años engañándonos a los españoles con las pensiones. Necesitamos un sistema que sea sostenible, y para eso hay que hacer reformas urgentes, no anuncios electorales. ¿Cómo se van a poder pagar las pensiones de los jóvenes con sus trabajos precarios si no se hacen reformas?

Dígame, ¿comparte la opinión de Teodoro García Egea de que deberíamos de ir a un mix energético consensuado que traiga certidumbre para los próximos 40 años?

Sí, creo que hay que hacer una reforma energética consensuada, que es lo que no han hecho ni el PP ni el PSOE durante todos estos años. Ambos han derivado gastos a fu-turas facturas, y esa es la losa que tenemos en la mochila de las próximas generaciones. Deberíamos hacer una reforma energética consensuada que garantice la sostenibilidad y la viabilidad del sistema eléctrico a largo plazo. En este tema no se puede ser sectario y pretender cerrar todas las energías excepto la fotovoltaica mañana mismo. España va a necesitar un periodo de transición hasta que podamos ser una potencia mundial de energías renovables.

¿Y sería partidaria de alargar la vida útil de las nucleares? Porque al final este asunto parece un tema ideológico...

Europa quiere incluir ahora a las nucleares como energía verde, en el sentido de que no provocan emisiones. La realidad es que las dos últimas centrales nucleares que se cerraron en España fueron con gobiernos del PP y por eso creo que hay que hacer un debate serio consensuado entre todos. Nosotros apostamos por las energías renovables. Creo que podemos ser una potencia mundial, pero hasta entonces no se pueden cerrar antes de tiempo las centrales nucleares de España como pide la izquierda en un planteamiento absolutamente irracional.

¿Usted también teme que al final haya un reparto ideológico y partidista de los fondos europeos?

De momento lo que hay ahora es un bloqueo de los fondos europeos. Pero me temo que al final se haga un reparto ideológico ineficiente. Todavía estamos a tiempo de hacerlo bien si el Gobierno rectifica y cambia el criterio de reparto a dedo que pretende hacer, por una inversión técnica y objetiva de los diferentes proyectos que tiene España. La prioridad para los próximos años debería ser invertir bien los fondos europeos en el empleo, en innovación, en sistema energético, en digitalización, etc. Eso sería lo razonable si lo hiciera un gobierno serio, pero me temo que Sánchez va a utilizar una lluvia de millones que le llegará antes de las elecciones para conseguir votos cautivos. No tiene escrúpulos y no los va a tener con los fondos europeos.

Por último, dígame, ¿qué le parece la acción del gobierno ante la nueva ola del Covid y la comparecencia del presidente sobre este asunto?

Lo que le falta a Sánchez es que en la próxima comparecencia saque un barreño y se lave las manos en directo, que es lo que hace normalmente. Se pone las medallas en la vacuna, y se lava las manos cuando hay que tomar medidas. Nosotros le pedimos hace meses un plan de prevención sin restricciones: fondo extraordinario para el refuerzo de la atención primaria, testeos masivos, reforzar la vacunación, criterios nacionales... pero él ha mirado hacia otro lado para poder culpar a las autonomías de la falta de gestión.