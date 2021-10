Este es el documento del SEPE obligatorio para algunas prejubilaciones

Los trámites del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) están relacionados con las prestaciones por desempleo, pero en ocasiones guardan vínculos con otro tipo de trámites, incluso con las prejubilaciones. De hecho, en una modalidad de jubilación anticipada es obligatorio tener un documento del propio SEPE.

Se trata de las jubilaciones anticipadas derivadas de un cese involuntario en el trabajo. Estas prejubilaciones permiten a los trabajadores jubilarse hasta cuatro años antes de la edad ordinaria de jubilacion, siempre que cumplan con una serie de requisitos.

Tal y como informa la Seguridad Social, uno de estos requisitos es estar inscrito como demandante de empleo durante al menos seis meses antes de la fecha de la solicitud de la prejubilación. Para inscribirse como demandante de empleo a ojos del SEPE se necesita la demanda de empleo, un documento que también es necesario para el cobro de otras prestaciones como el paro o el subsidio por desempleo.

De acuerdo con la información del SEPE disponible en su página web, para conseguir la demanda de empleo, el ciudadano ha de acudir a la oficina del organismo que le corresponda. Para ello, es indispensbale pedir cita previa, lo cual se puede hacer en la Sede Electrónica del propio SEPE (disponible en este enlace), en la sección 'Personas' y haciendo clic en el servicio 'Pida cita previa para ser atendido por el SEPE'.

Además, también se puede solicitar la cita previa a través del teléfono de atención 24 horas 91 273 83 84, así como en los diferentes teléfonos de los centros provinciales del SEPE, incluidos en esta lista.

Si el ciudadano reside en Ceuta y Melilla, tiene la opción complementaria de hacer el trámite de petición de la tarjeta de demanda de empleo en la Sele Electrónica del SEPE, aunque para ello necesitará certificado digital (puede conseguirlo en cuatro sencillos pasos), usuario + contraseña o DNI electrónico. Esta opción está disponible también en otras provincias y comunidades autónomas, pero lo recomendable es consultarlo primero con los servicios del SEPE que le correspondan por su domicilio.

El SEPE también explica en su página web cuál es la documentación que se necesita para conseguir la demanda de empleo: el ciudadano necesitará el Documento Nacional de Identidad (también el permiso de residencia y/o trabajo si es extranjero), la cartilla de la Seguridad Social y justificantes, si se poseen, de titulación profesional o académica.

Esta demanda de empleo se ha de renovar cada tres meses. A causa de la pandemia de coronavirus, la renovación se fue haciendo de forma automática, pero con la mejora de la situación se ha vuelto al método tradicional: ya sea en las oficinas del SEPE (pidiendo cita previa como se indica más arriba) o en su Sede Electrónica, dependiendo de la comunidad autónoma o provincia en la que se resida.

Otros requisitos de las prejubilaciones por despidos

La demanda de empleo no es el único requisito que el trabajador necesita para prejubilarse en esos casos de cese no voluntario en el trabajo. Al margen de conseguir ese documento y tenerlo al menos seis meses, el trabajador debe tener una edad inferior como máximo en cuatro años a la edad ordinaria de jubilación (65 años o 66 si no se llega a 37 años y tres meses cotizados) y haber cotizado al menos 33 años, de los cuales dos deben ser en los 15 inmediatamente anteriores a la solicitud.

Además, el despido debe producirse a raíz de una situación de reestructuración empresarial: despidos colectivos y objetivos por causas técnicas, económicas, organizativas o de producción, extinciones de contrato por resolución judicial o fuerza mayor, además de jubilaciones, incapacidades o muertes de los empresarios individuales.

Los trabajadores que deseen acogerse a esta prejubilación, como en el resto de modalidades, tendrán que aplicar determinados coeficientes reductores que afectarán a la cuantía de su pensión y que dependen de su cotización previa:

-Para carreras de menos de 38 años y seis meses, se descontará un 1,875% de la base reguladora por cada trimestre de anticipo.

-Para carreras de entre 38 años y seis meses y 41 años y seis meses, el descuento será de un 1,75% de la base reguladora por trimestre de adelanto.

-Para carreras de entre 41 años y seis meses y 44 años y seis meses, se descuenta un 1,625% de la base reguladora por trimestre de anticipo.

-Para carreras de más de 44 años y seis meses, se descuenta un 1,5% de la base reguladora por cada trimestre de adelanto.