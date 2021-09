El salario mínimo obstruye la senda del acuerdo de Díaz: dos incógnitas y tres posturas distintas

El diálogo entre Trabajo y los agentes sociales para acordar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) está estancado. Aunque el Gobierno puede decidir de manera unilateral las condiciones de la mejora, la estrategia de la vicepresidenta Yolanda Díaz siempre pasa por intentar contar con el apoyo de patronal y sindicatos. En esta ocasión la negociación está obstruida, con los representantes de los empresarios en el 'no' rotundo y los de los trabajadores intentando apurar el hilo de comunicación que el Ministerio ha dejado abierto esta semana confiando en un acuerdo de última hora.

Desde que se confirmara que habría subida este año tras el aplazamiento del debate a la segunda mitad del año bajo órdenes del la vicepresidencia económica de Nadia Calviño, las conversaciones han girado en torno a los dos puntos clave: cuánto y cuándo. Qué importe final tendrá el SMI este año y los que siguientes hasta acabar la legislatura en 2023 y desde qué mes se aplicará el aumento en 2021 (una vez descartado que sea retroactivo para 2021).

Cuánto debe subir el salario mínimo

Con la negociación rota sin punto de encuentro aparente, todo apunta a que, salvo acuerdo sorpresa, sea el Gobierno quien decida la subida en solitario e informe de la misma en los próximos días.

Trabajo se mueve en la horquilla recomendada por el grupo de expertos a los que encomendó antes de verano analizar cuánto debería subir en salario mínimo en los años 2021, 2022 y 2023 para cumplir con el objetivo de que este alcance el 60% del salario medio a cierre de legislatura. El margen de los técnicos establece una subida de entre 61 y 99 euros de este año a 2023, situando la recomendación para 2021 entre los 12 y los 19 euros.

La cuantía es insuficiente para los sindicatos, que solicitan una mejora de entre 25 y 30 euros para este mismo año. Tras ser convocados a finales de agosto para retomar las conversaciones, ya advirtieron desde CCOO que no apoyarían una subida "testimonial o estética". Así se pronunció entonces su secretario general, Unai Sordo, que este martes ha verbalizado en RNE la condición del sindicato para pactar la mejora de 2021: que el SMI alcance los 1.000 euros el 1 de enero de 2022. Es la única manera de que acepten una subida de entre 12 y 19 euros para lo que queda de año.

En UGT no descartan más contactos en los próximos días, al menos para fijar la senda de los próximos años. En declaraciones a TVE, Pepe Álvarez, ha insistido en que el Gobierno debe situarse "en la banda alta" para poder seguir negociando y ha rechazado, de nuevo, una subida de 15 euros por ser "insuficiente". Insiste el sindicato en que la propuesta de Trabajo, que no ha concretado nada más allá de la horquilla 12-19 euros, pasa por aumentar el salario mínimo en 15 euros en 2021.

En cuanto a las patronales, tanto CEOE como Cepyme se mantienen cerradas al acuerdo. Consideran que subir el SMI ahora es "inoportuno" con las empresas aún intentando salir del agujero que ha supuesto la pandemia. Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha vuelto a confirmara este martes en Radio Intereconomía que no apoyarán la subida.

Cuándo debe aplicarse la subida

El otro extremo del debate es el temporal. Habrá subida del salario mínimo interprofesional este año y no será retroactiva en los meses pasados. Sin embargo, se mantiene otra gran incógnita: si se aplicará desde septiembre hasta diciembre o de octubre a finales de año.

"Se va a implementar rápidamente. Voy convocar una mesa más y la decisión se va a tomar, por eso el presidente del Gobierno ha dicho que será inmediatamente". Estas palabras pronunciadas por Díaz el 1 de septiembre mantenían viva la posibilidad de que la aprobación de la subida incluyera septiembre y aplicara cuatro meses este año. Una posibilidad que fulminó ayer Calviño en un nuevo choque entre ambas. La vicepresidenta primera indicó ayer que la intención del Ejecutivo es que el aumento se aplique desde octubre, aunque Díaz salió al paso pidiendo dejar trabajar al diálogo social antes de anticipar decisiones. "Seamos respetuosas con los agentes sociales", solicitó.

En UGT parecen haber asumido el marco temporal expuesto por Calviño. El secretario general del sindicato ha indicado hoy que la subida del salario mínimo "se hace en el mes de septiembre para aplicarlo a partir de octubre". No parece descartar del todo la opción de septiembre Sordo en CCOO, que ha indicado que, a 7 de septiembre, "aunque llegásemos a un acuerdo, que está por ver, para subir el SMI este año, quedan apenas cuatro meses y aquí lo que hay que ver es una perspectiva más amplia".

Por su parte, Garamendi ha matizado su negativa a la subida asegurando que "no estamos diciendo que no se suba, estamos diciendo que no se suba ahora", a la espera de que pase el "momento delicado" que atraviesan las empresas.

Díaz emplazó a los empresarios a razonar su negativa cuando "están negociando convenios con subidas más elevadas, del 1,5% y el 1,8%". En respuesta a la vicepresidenta, el presidente de la CEOE ha indicado que una quinta parte de los convenios firmados (el 21%) se está cerrando con los salarios congelados, como el convenio de la hostelería de Madrid.