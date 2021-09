Así puedes pedir tu pensión de jubilación en persona y sin necesidad de certificado digital

Solicitar la pensión de jubilación cuando ya se ha acabado nuestra vida laboral es un trámite clave, por lo que no hay que dejar ni un cabo suelto. No disponer de medios telemáticos no tiene por qué ser un problema, ya que la Seguridad Social pone a disposición del ciudadano medios presenciales con el objetivo de facilitar la gestión a esas personas que no tienen certificado digital o Cl@ve PIN.

Debido a las restricciones por la pandemia de coronavirus, la atención presencial se ha visto limitada para las citas previamente concertadas en los Centros de Atención e Información del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Para conseguir cita previa, existen dos opciones: por teléfono o por medios telemáticos.

Los ciudadanos que no dispongan de medios telemáticos pueden pedir cita previa en los teléfonos 91 541 25 30 y 901 10 65 70 de la Seguridad Social, con un servicio 24 horas de lunes a domingo, de forma ininterrumpida. En su página web, el organismo informa que para conseguir la cita previa "hay que responder de forma verbal o pulsar las teclas del teléfono".

Así, el ciudadano tendrá que informar de qué trámite desea hacer, cuál es su código postal para citarle en la oficina más cercana a su domicilio y cuál es su DNI. Con estos datos, el sistema le propondrá la primera cita disponible y el ciudadano podrá aceptarla o, por el contrario, escoger otra que le convenga más.

Una vez haya elegido y confirmado la cita, el sistema le enviará un localizador que le servirá, en caso de que lo necesite, para suspender la cita concertada.

Cómo pedir la cita por medios telemáticos

También puede darse el caso de que el ciudadano, aun teniendo acceso a los métodos telemáticos, prefiera hacer la gestión de forma presencial en las oficinas de la Seguridad Social. Podrá servirse, precisamente, de esos métodos para conseguir la cita previa, ya sea en la web de la Seguridad Social en su sede electrónica.

Para ello, podrá hacerlo con o sin certificado digital (puede conseguirlo en cuatro sencillos pasos), Cl@ve PIN o usuario + contraseña. El sistema le pedirá nombre y apellidos, DNI y número de teléfono móvil, aunque en ocasiones también solicita número de teléfono.

Con los datos identificativos ya introducidos, el sistema da la opción de escoger la primera cita disponible en nuestro código postal, la primera cita disponible en nuestra provincia o que sea el ciudadano la que elija la cita que mejor le venga.

También tendrá que elegir el trámite a realizar (en este caso, solicitud de pensiones) y, cuando se hayan rellenado todos los datos y elegido la cita, se recibirá un número de confirmación de cita con todos los detalles correspondientes y con la opción de usar dicho número posteriormente para modificar o cancelar la cita.