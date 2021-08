El PP denuncia que Sánchez prepara un 'impuestazo' al uso del aire acondicionado

Carmen Obregón Madrid

En plena canícula, subida de la luz y, metidos en la contienda por el modelo fiscal que diferencia a unas formaciones de otras, el Partido Popular denunció la "agenda oculta" del Gobierno para imponer un 'hachazo fiscal' recogido someramente en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, enviado a la Unión Europa a cambio de 140.000 millones de euros.

Según los populares, el Ejecutivo de Pedro Sánchez -como él mismo ha llegado a afirmar en alguna ocasión- quiere recaudar 80.000 millones más en impuestos -de aquí a 2024-; tributos que en gran medida se centrarán en la fiscalidad verde, gravando desde el uso corriente del aire acondicionado de los hogares, pasando por los peajes a carreteras estatales, impuesto al uso del coche, al diésel o, revisión de las desgravaciones y deducciones conjuntas de IRPF, lo que puede acabar afectando al bolsillo de 3,5 millones de familias.

En ese capítulo económico que queda por desgranar y del que trascienden pocos detalles se incluyen además una revisión de las cotizaciones de los autónomos o, la concreción de la tributación patrimonial, que no deja de ser una revisión de impuestos como el de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, cedidos por el Estado a las CCAA.

Para Miguel Ángel Castellón, diputado del PP por Almería, y portavoz de Economía en el Congreso, España tiene otro salida para no tener que tirar de una subida de impuestos, máxime cuando los países de nuestro entorno están aplicando políticas radicalmente contrarias a la de España. Es del caso -remarca Castellón- de Portugal, donde se ha reducido a un tipo mínimo el impuesto de Sociedades; o el de Francia, que ha planteado una rebaja global de 20.000 millones en su política fiscal. También Italia ha anunciado una moderación a la baja de las actuaciones fiscales.

No en vano, el dirigente popular no cree que "el ataque a Madrid" de Ximo Puig -proponiendo que se grava más a las rentas altas de esta Comunidad- sea "una ocurrencia". Más bien "es una política premeditada, es la agenda del PSOE y Unidas Podemos desde el año 2019", declara a eE.

Frente al argumento de la brecha fiscal con la UE, que mantiene la izquierda, sostiene Castellón que esa brecha "es la gran mentira", porque "España es el tercer país en esfuerzo fiscal, que es lo que se mide, no la presión fiscal", concluye.

Preguntado por el elevado precio de la luz, que este martes habrá alcanzado un nuevo máximo histórico, Castellón se manifestó contrario a intervenir el mercado, pero sí reclamó una reforma de los impuestos que gravan la luz ante la "gravedad" de la situación actual y la inminente llegada de una nueva ola de calor.

"Dar caña a las clases medias"

Desde la Generalitat de Valencia, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, afirmó que las medias verdades son "mentiras" en el caso de las rebajas fiscales de la Comunidad de Madrid, porque perjudican a las clases medias con un 10 % menos de gasto sanitario por habitante que la media y un 20 % menos en gasto educativo.

Y en respuesta a Soler, desde Madrid, la consejera de Familia, Juventud y Políticas Sociales, Concepción Dancausa explicó que, sobre el perjuicio a las clases medias, "no es cierto" ya que un contribuyente fiscal que pague menos de 20.000 euros, desde el 2004, se ha "ahorrado" cerca de 69.000 euros. Por lo tanto, "no es cierto que las clases medias no están siendo beneficiadas por la reducción fiscal".

"O un nuevo sistema u otra ministra"

El diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha dado un ultimátum a la titular de Hacienda, María Jesús Montero, para que presente cuanto antes una propuesta de reforma el modelo de financiación autonómica: "O cambian ya el sistema de financiación o cambiaremos de ministra". Baldoví apremia a Montero a reformar el sistema de financiación autonómica tras el informe de Fedea que sitúa a la Comunidad Valenciana como la región peor financiada.