Escrivá intenta rebajar la tensión tras la polémica de las pensiones de los 'baby boomers'

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, trata de llamar a la calma tras la polémica de las pensiones de los baby boomers. Escrivá, que aseguró que los nacidos entre 1950 y 1970 tendrán que elegir entre un "pequeño ajuste" en la pensión o atrasar la jubilación, matiza que la medida aún está por definir.

"Ayer no tuve el mejor día", dice ahora. El titular de Seguridad Social reconoce tras la reflexión que "siempre dice que hay que transmitir certidumbre a los pensionistas y que ayer no transmitió adecuadamente esa certidumbre al hablar de algo que todavía está por definir". "Se me entendió mal", matiza. "Eran reflexiones en voz alta".

El número uno del Ministerio señala que lo importante para todos los pensionistas actuales y futuros es que se ha garantizado la revalorización de las pensiones conforme al IPC. "Es el principal elemento y que se va a derogar un factor de sostenibilidad permanente que iba a afectar a todos los pensionistas", ha añadido.

Y es que, las declaraciones desataron reacciones en todos los ambientes económicos. Patronales, sindicatos... alzaron la voz el mismo día de la firma del acuerdo de pensiones. La CEOE y Cepyme aseguraron que no compartían un "ajuste moderado" con el nuevo factor de sostenibilidad y dejaban claro en un comunicado que esta pretensión "no forma parte del acuerdo alcanzado". Y es verdad que no hay nada cerrado, según matiza este viernes el propio ministro.

Los sindicatos tampoco tardaron en responder al nuevo mecanismo de equidad intergeneracional al que se refería el titular de Seguridad Social. Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, criticaron la falta de prudencia de Escrivá antes de haber arrancado las negociaciones para definir este mecanismo que deberá estar listo antes de noviembre y se empezará a aplicar en 2027.

Sordo trató de dejar claro que la apuesta de los sindicatos es que esas generaciones tengan pensiones "equivalentes a las que hoy en día estamos sufragando" y que se deberá aumentar el gasto para garantizar esta suficiencia. También Álvarez incidió en que la postura de los sindicatos en las negociaciones "no va a ir por ahí" y ha tachado de "gran hipocresía" plantear "una división entre pensionistas futuros y actuales". "Yo creo que anticiparse en un día como hoy a qué va a pasar en próximas generaciones no me parece que sea lo más prudente", deslizó Álvarez.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, también presente en la rueda de prensa de los datos de paro este viernes, fue preguntada por este asunto. "No me toca hacer reflexiones, el ministro Escrivá ya ha dicho lo que tenía que decir", dijo.