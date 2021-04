Javier Fernández-Lasquetty: "Con la izquierda, cada madrileño tendrá que pagar 2.000 euros más al año"

Carmen Obregón Madrid

Con motivo de las elecciones autonómicas que el próximo 4-M se van a celebrar en la Comunidad de Madrid, elEconomista ha mantenido una entrevista con el consejero de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández-Lasquetty, artífice de la actual política fiscal de la región, lo que tantas críticas ha provocado en las formaciones de izquierda, partidarias de la subida impositiva en aquellas figuras que están cedidas por el Estado a las CCAA.

Lasquetty, abogado de formación, defiende las bajadas fiscales, anuncia algunas para este nuevo periodo de legislatura y, señala que, desde su punto de vista, una subida de impuestos puede provocar el efecto perverso y contraproducente de aumentar la economía sumergida -Madrid y País Vasco son las que tienen el porcentaje más bajo de España-, y de frenar la actividad económica e incrementar el desempleo. Incrédulo con las promesas del socialista, Ángel Gabilondo, sostiene que con la izquierda, cada contribuyente madrileño acabará pagando 2.000 euros más año.

¿Se podrían haber evitado estas elecciones en Madrid?

Desde luego, no fueron buscadas del PP. Lo que hizo Isabel Díaz Ayuso, con intuición y valentía, fue impedir qué maniobras de despacho hubieran dejado el Gobierno de Madrid en manos de la izquierda. Y por eso convocó elecciones, para darle poder a la gente, y no a los políticos que maniobran por detrás.

"Si exprimes a la clase media, crece el fraude fiscal y decrece la economía"

¿Cómo ve la campaña? ¿Cree que se ha embarrado el terreno?

Hay algunos partidos, particularmente en Podemos, Más Madrid, y en buena medida en el PSOE, que creen que radicalizando les va a ir mejor. Es la estrategia de Rodríguez Zapatero de 'nos conviene tensionar', que llegó a reconocer en un debate. Y esa estrategia, la mayor parte de las veces no le ha servido para nada a la izquierda, aunque siempre ha generado más tensión y más radicalización. Pero eso es de lo que nosotros huímos. No buscamos eso. Esto se trata de elegir entre libertad y comunismo, pero tratando de explicar a la gente la trayectoria que Madrid está haciendo mejor -incluso en tiempos de pandemia-, en lugar de generar tensión con los adversarios.

¿Está huyendo la izquierda del debate de la política fiscal?

La izquierda quiere disimular sus intenciones con los impuestos, que son subirlos, que siempre han sido subirlos. Llevan años diciéndolo en la Asamblea de Madrid, y en general en toda España. Lo ha hecho Sánchez en el Gobierno, lo quieren hacer obligatorio para toda España. La única diferencia es que Gabilondo intenta disimularlo, y Sánchez y Montero ni se molestan en disimularlo. Pero tenemos una izquierda que de verdad quiere darle un hachazo fiscal a los madrileños porque quiere manejar ella más dinero, y no que lo tenga la gente. Eso sería desastroso para Madrid. Si Madrid ahora rompiera esta trayectoria de 16 años seguidos bajando impuestos, sería desastroso para las familias madrileñas que tendrían que pagar 2.000 más al año por impuestos. Entonces, habría más paro, más recesión y caída de la actividad económica.

"Sabemos que Gabilondo quiere freírnos a impuestos, aun sin necesidad de Iglesias"

Piense en el bolsillo de los madrileños. ¿Cómo afectaría un programa y otro al contribuyente?

Lo explico con ejemplos, ahora que está todo el mundo con la declaración de la renta. Los ingresos medios en Madrid son de 35.000 euros. Bueno, pues el que hace la declaración de la renta en Madrid está pagando 381 euros menos que lo que se paga en Extremadura, y 340 euros menos que el que la hace en Cataluña o en Valencia. O lo pongo de otra manera, la herencia media en Madrid, que son 170.000 euros, está pagando de impuesto de Sucesiones, 22,6 euros; pero si le quita la bonificación, como quiere la izquierda, y como tiene por ejemplo Asturias, pues el heredero pagaría 2.260 euros. Esas son las diferencias, por mucho que la izquierda diga que esto solo les afecta a los ricos. Pero no es verdad; esto le pasa a mucha gente. De las 790.000 personas que se han beneficiado de la bonificación del impuesto de Sucesiones y Donaciones entre padres e hijos, desde el año 2004-2005, de ellos, 600.000 tenían una herencia por debajo de esa media de 170.000 euros. Con lo cual la izquierda no puede decir que esto solo beneficia a los ricos.Y también digo una cosa, pretender subirle el impuesto de Sucesiones a los madrileños en el año en el que desgraciadamente más personas están falleciendo como consecuencia del covid, a mi me parece cruel. Por eso nosotros hemos planteado, y Ayuso lo ha hecho, una bonificación mayor entre hermanos, tíos y sobrinos.

¿Ha tenido ocasión de ver o leer unas declaraciones de la actriz Marisa Paredes quien ha declarado que Ayuso es "impresentable" y que dice todo el rato que salva la economía, pero no da ni un duro?

No he visto esas declaraciones. Pero me parece que es una gran actriz que no sabe nada de Economía, y que no sabe nada de cómo funciona la vida de la gente, porque habla como si la economía fuese una cosa que les pasa a otros. Lo que la izquierda se olvida es de que en Madrid se pagan muchos impuestos, que las empresas y los autónomos pagan muchos impuestos, el IVA es alto. El impuesto sobre la renta aquí en Madrid es entre 3 y 3,5 puntos y medio que en Cataluña, que no es poco; y lo vamos a bajar medio punto más. Pera vamos, no se deja de pagar una cantidad muy grande de tus ingresos en impuestos. Su diario publica que el día a de la liberación fiscal es el 8 de junio. Osea, que uno se pasa la mitad del año trabajando, y no es para él. Por tanto, no se puede pensar que, exprimiendo a impuestos a la gente, que al final son las clases medias, medias-bajas, eso no va a tener consecuencia. Por supuesto que sí, porque crecería el fraude fiscal y bajaría la actividad económica. Y lo que necesitamos es lo contrario, reducir fraude y que haya más actividad.

El último informe del Instituto de Estudios Económicos señala que, de aplicarse una armonización fiscal que suba impuestos, España perdería 10 puntos de PIB y generaría dos millones más de desempleados.

A veces cuando uno escucha eso a dirigentes de la izquierda en este sentido, subir impuestos, te acuerdas de un chiste, pero muy real, que contaba Reagan, y que decía: 'La izquierda ve algo que se mueve y le pone un impuesto, y si se sigue moviendo, le pone otro impuesto. Y si deja de moverse, entonces le da un subsidio'. Bueno, es eso, lo que necesitamos es que hagan falta menos subsidios, porque menos impuestos han conseguido que el movimiento sea mayor: el de las empresas y el de las personas; es decir la capacidad dela gente de valerse por sí mismo. Lo que Díaz Ayuso llama 'poder desarrollar tu proyecto de vida', 'poder vivir en paz, ese vivir a la madrileña'; ayudando a quien necesite ser ayudado, pero sin pretender que el Estado o la CCAA te organice la vida y te diga todo lo que tienes que hacer.

El señor Iglesias defendió el otro día en el debate de Telemadrid, la subida del impuesto de Patrimonio, del que dijo es un tributo que existe en muchos países de la UE

El impuesto de Patrimonio, literalmente, no existe en ningún país de la UE. Prácticamente todos los tuvieron en los años 70 y 80, y lo fueron suprimiendo. Por varias razones: la primera porque es ineficiente y recauda muy poco. En las CCAA donde subsiste está recaudando muy poco. Que hable la izquierda de que todo se puede financiar poniendo un impuesto a los patrimonios, es ridículo, y ellos saben que es mentira. En segundo lugar, es que es un impuesto absolutamente injusto porque hace tributar por segunda vez a cosas que ya han tributado. Es decir, uno adquiere el patrimonio, al adquirirlo paga impuestos, y después le vuelven a hacer pagar cada año. Tercero, confiscatorio. Cuando se establece el impuesto de Patrimonio los intereses eran del 16 o del 18%; ahora que hay tipo de interés cero o negativo, es que hay gente que tiene que desprenderse de patrimonio para pagar este impuesto, y esa es la definición técnica de confiscación.

El Gobierno popular en la Comunidad de Madrid también recibe muchas críticas por las bonificaciones de Sucesiones y de Donaciones

Bueno, Sucesiones hay que tenerlo claro, es un impuesto que no existe en 15 países de la UE. Países que, en fin, no son precisamente liberales, como Suecia, Italia o Portugal o como Austria. Por algo será. A mi me parece terrible, y creo que se habla poco, de cuál es la razón por la que en CCAA como Asturias, el 30% de la gente no va a recoger o no puede recoger la herencia de sus padres. Esto va más allá del desastre fiscal y económico que significa de falta de continuidad de patrimonio, a veces hasta de un negocio. Es que eso entre ya en la categoría del drama humano y social. Y, por parte de Donaciones, ahí sí que funciona clarísimamente el 'efecto Laffer'. En Madrid, antes de bonificarse se declaraban 4.000 donaciones al año; ahora, se declaran más de 50.000. Desde el año 2005 hasta ahora. Es decir, probablemente muchas de esas donaciones se habrían hecho del mismo modo, pero en vez de hacerlas ante notario, pagando un mínimo del 1% de la cuota del impuesto, se habrían hecho en negro. Y creo que esa circulación de dinero negro no es buena para nadie. Por eso Madrid tiene una economía sumergida, la más baja de la media nacional, un 16% frente al 25%. Se ve que una relación entre impuestos bajos.

"Es terrible que en CCAA como Asturias, el 30% no puede recoger su herencia paterna"

La izquierda dice que deben pagar más los que más tienen, para que los demás paguen menos

Para mi, la mejor demostración de que una mayoría amplísima de madrileños está en contra de los impuestos altos, y está a favor de la política de impuestos bajos del Partido Popular es el hecho de que Ángel Gabilondo, el primer día que fue candidato, lo primero que tuvo necesidad de hacer, fue ocultar su intención de subir los impuestos.

¿Cómo sucede la transformación de Gabilondo? Porque un mes atrás registró en la Asamblea de Madrid 17 enmiendas en contra de las deducciones fiscales de su Gobierno

Porque desgraciadamente tenemos una izquierda en general, y en Madrid en particular, para la cual, el valor de la verdad no existe; para lo cual no hay algo llamado verdad. Uno puede decir una cosa y su contraria en menos de un mes o mes y medio, y piensa que no pasa nada. ¡Y claro que pasa! La gente sabe perfectamente que Ángel Gabilondo freiría a impuestos a los madrileños, aunque no necesitara a Pablo Iglesias. En la Asamblea no hablan de otra cosa. Para ellos, el dinero ahorrado de los madrileños, por las bajadas e impuestos, eso es el dinero que usted le ha regalado a los ricos. Pero no, si yo no he regalado nada, lo que hemos hecho es no quitárselo. La izquierda tiene la mentalidad de que el dinero es el Estado, y te deja que te quedes con un poquito para tus gastos; pero vamos, que ya se ocupa el Estado para cogerte todo lo que pueda.

Hay un mantra que dice que si no subes impuestos los servicios públicos son peores.

Pues hay varias maneras de demostrar esa falsedad. Una es mirar que Madrid tiene seis de los 10 mejores hospitales de España; tres de los 10 mejores del mundo, según Newsweek. O sencillamente, basta pasear cualquier mañana por la puerta del Marañón, o del Dos de Octubre para ver cuántas ambulancias de otras CCAA están allí para llevar a pacientes complicados. Y está muy bien que sea así. No decimos nada en contra. Pero que no digan que Madrid tiene peor sanidad porque es mentira. Y lo mismo puedo decir de la Educación, de las Universidades, del sistema de transporte público ni le cuento. Otra manera de mirarlo es ver que Madrid gasta 20.000 millones de euros al año, mientras que la Generalitat de Cataluña gasta 30.000 millones de euros al año, que es un 50% más. Y Cataluña solo tiene un millón de habitantes más. Lo que sí es cierto es que Madrid hace un uso mucho más eficiente del dinero que se pide a los ciudadanos mediante impuestos. Por eso tenemos respeto a ese dinero y tratamos de sacarle el mayor rendimiento. Es decir, conseguimos más con menos.

¿Qué le parece el Consejo de Expertos que ha nombrado la ministra María Jesús Montero?

Viendo la trayectoria de los expertos se ve que no es muy plural. Ha escogido toda una serie de especialistas que todos piensan lo mismo que el Gobierno quiere hacer. Es más que un comité anunciada. Mientras tanto, en los últimos meses se han publicado en todos los medios del orden de 150 artículos firmados en su mayor parte por especialistas, de los cuales,el 90% son críticos o muy críticos con esa barbaridad que es la llamada armonización fiscal.

"No sé de dónde saca Maroto 3.500 millones a Madrid: ni han llegado ni los hemos visto"

Ha dicho la ministra Reyes Maroto que la CAM ha recibido 7.000 millones de euros del Estado y no ha dado nada a las pymes

Eso es una falsedad de Reyes Maroto, que se nota que no tiene ni idea. A la CCAA de Madrid le dieron 3.400 millones de euros, del fondo COVID, en el año 2020, de los cuales, 184 millones de euros fuerona financiar ayudas directas a pymes y autónomos. Los otros 3.500 millones que ella dice, no sé de donde se los saca, porque no han llegado ni los hemos visto. De los otros 3.400, de lo que sí nos ha llegado, 1.800 fueron para SAnidad, 400 y pico fueron para Educación, y 184 para ayudas directas en Economía. Y luego, del resto, es que no hemos visto ni un duro.

¿Realmente les correspondían 7.000 millones y no se los han dado?

No. Yo creo que ella hace todas las cuentas de lo que dicen que nos van a transferir, incluyendo por cierto una transferencia equivalente al 1,20% del PIB a cada CCAA, que figura en los Presupuestos Generales del Estado. Son 13.000 millones para todas las CCAA, que nos anunció María Jesús Montero en octubre de 2020. Pero estamos a 26 de abril, y todavía no han dado ni un paso. Y no solo no se ha hecho una transferencia, es que no se nos ha dicho ni cómo ni cuándo.

"La chapuza del Plan de Recuperación de Sánchez no beneficia a España"

¿Cree que Sánchez ha retrasado el envío del Plan de Recuperación a Europa con motivo del 4-M?

Yo creo que han perdido mucho tiempo durante los meses pasados y va a aprovechar el último plazo que ha dado la UE. Hay que recordar que dijo que íbamos a ser los primeros. Y ahora resulta que no somos los primeros, que lo vamos a hacer, a ver si se cumple el plazo del 30 de abril, pero si se cumple estará rozándolo, y con los deberes a medio hacer. Esa chapuza no le beneficia a España. Y en esos fondos europeos hay centenares de miles de empresas grandes, medianas, pequeñas y pequeñísimas que ven en esos fondos una oportunidad, y a veces la última oportunidad.