Miguel Garrido (CEIM): "El impuesto más terrible de España es el 25% de economía sumergida"

Carmen Obregón Madrid

elEconomista ha tenido ocasión de entrevistar al presidente de la patronal de empresarios de Madrid, Miguel Garrido, quien en cuestión de algo más de un mes cumplirá dos años en el cargo.

Garrido, de verbo ágil y directo, sin florituras ni barroquismos explica su posición sobre el momento actual económico y sanitario, da su opinión sobre el plan de Recuperación, y subraya la necesidad de reformas como la laboral, o de una herramienta más allá de los Ertes, una vez que se levanten las restricciones. Mantiene Garrido que España, y claro, Madrid, necesitan libertad económica y una política fiscal incentivadora. Y con especial profusión, sostiene que nuestro país tiene que luchar contra la peor presión fiscal que existe, y que no es otra que "el 25% de nuestra economía es sumergida".

¿Qué opinión tiene del Plan de Recuperación de España?

La verdad es que nos gustaría algo de concreción para saber a qué atenernos y poder tener cierta esperanza en el futuro. Las empresas están exhaustas, y seguimos viendo mucha palabrería y mucho eslogan. Que si resiliente, inclusivo, sostenible... Eso sí, sabemos que hay grandes cantidades que se van a grandes proyectos de electrificación, movilidad, rehabilitación, reformas. Solo entre estas dos actuaciones se llevan más de 19.000 millones de euros, cuando por ejemplo para el turismo solo se destinan 3.400 millones de euros, siendo como es la principal industria española.

"Algunos dirigentes deberían centrarse en su economía sumergida, más que en Madrid"

¿Ha contactado el Gobierno con CEIM para participarles del plan?

Muy poco. Y es verdad que con el Gobierno, todos, cada uno dentro de sus competencias tenemos conversaciones habitualmente para temas que van surgiendo, hablamos. Por ejemplo, para temas de Industria y Turismo tenemos conversaciones con la ministra Reyes Maroto. Pero vamos, tanto como para concretar tipos de proyectos europeos, pues muy pocos. Seguramente que con una gran empresa hayan tenido conversaciones para un proyecto tractor. Pero en general, con los sectores afectados y agentes sociales ha habido poca comunicación. Siempre conocemos las cosas una vez hechas.

En el último informe de Fedea se advierte de los riesgos de una mala gestión de los fondos de la UE, señalando que lo deseable es que esa gestión se hiciera de arriba abajo. ¿Qué opinión le merece?

Parece razonable. El presidente ha dicho que ésta es una ocasión histórica, que esto solo podría ocurrir dos veces en la vida, o en 100 años. ¡Hombre!, algo tan excepcional y de tanta trascendencia, ¡qué menos que se hubiera llevado a cabo un gran pacto de Estado al respecto! Un pacto en el que hubieran concurrido todos los implicados. Desde luego, las principales fuerzas políticas, las CCAA, los representantes de los agentes sociales, los sectores empresariales que más importancia tienen en la economía. Y luego hace falta que un mecanismo de gestión y control, etcétera. ¡Ojo!, ajeno al momento político, como ha ocurrido en otros países. Y así lo pedimos como empresarios, que hubiera una Oficina Independiente a cargo de profesionales acreditados que no estuvieran vinculados a un momento político coyuntural. Pero, no tenemos otra. Es lo que hay. Es el clavo ardiendo al que tenemos que agarrarnos para conseguir una transformación del tejido económico, productivo español.

"No difieren mucho los resultados epidemiológicos entre los que cierran a cal y canto, un poco, o han cerrado menos"

¿Qué sabe la CEIM de la reforma laboral que trabaja el Gobierno?

No puedo hablar de ello. Creo que las reformas no se afrontan. Se dice que las relaciones tienen que ser más inclusivas, más igualitarias, sostenibles. En fin, no se profundiza en las reformas. Lo que sí sabemos es que la última reforma laboral fue de una enorme utilidad, y salvó y generó luego decenas o cientos de miles de empleos. Y la lección que debemos sacar es que cada vez más se necesitan herramientas de más flexibilidad. Sin embargo, en este último año, de crisis terrible, en vez de tener más flexibilidad, tenemos más rigidez. Y es que algunas de las escasas herramientas que tenían las empresas se han suprimido, y el problema se ha acentuado. Nosotros creemos que el mercado laboral hay que estudiarlo, igual que los fondos europeos, con enorme altura de miras y sentido de Estado. Creo que el mayor problema que tenemos como sociedad es el desempleo. En España se duplica la media de la UE cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal.

¿Qué conoce de la prórroga de los Ertes?

Pues mire, los Ertes, para una circunstancia coyuntural, aunque la coyuntura lleve más de un año, pues tienen sentido. Pero hay que tener en cuenta que el mercado va a tardar en recuperarse bastante tiempo, e incluso cuando ya no existan las restricciones, hay que dotar de otras herramientas que no sean los Ertes. No valen los Ertes. Y desde luego, lo que a mi juicio es un grave error es que aquellas empresas que han tenido que acudir a los Ertes para una situación coyuntural, ahora tengan que mantener durante 24 meses unas plantillas cuando la actividad de esa empresa no lo justifica.

"Seguimos viendo mucha palabrería y eslogan, que si resilente, inclusivo, sostenible..."

A menudo se critica que las ayudas a las empresas llegan tarde

Yo me acuerdo de que el presidente, Pedro Sánchez, dijo que habría una movilización de 200.000 millones de euros. Eso lo dijo en marzo de 2020. Y estamos en abril, casi mayo de 2021, y muchas empresas, muchos autónomos ya no van a estar. De hecho algunos ya no están. Y mucho me temo que cuando lleguen las ayudas van a ser insuficientes. Las cantidades que se barajan ni mucho menos van a cubrir la situación real que han tenido que soportar con los cierres decretados.

Otra de las críticas que se vierte sobre el reparto de ayudas es que para algunas resulta muy fácil.

Absolutamente. Estamos viendo empresas que están tocadas por la vara mágica. El ejemplo más claro es el de Plus Ultra. El más claro y el más ofensivo para tantos que lo estamos pasando mal y que vemos sin embargo a otros que da igual que tengan pérdidas, donde no se ha tenido en cuenta ese criterio de no tener pérdidas en 2019. ¿Cómo le explicas a un pyme de cinco o seis trabajadores, con unas pérdidas de 3.000 o de 4.000 euros, cómo le explicas que no van a poder tener ayudas, siendo viables? Y sin embargo, hay otros casos como el de Plus Ultra, que tienen pérdidas desde que se creó, y ya les han concedido ayudas. Es decir, cómo explicas que Plus Ultra se lleva 53 millones, y que, teniendo en cuenta que la ayuda media de pymes y autónomos será de 3.000 euros, 17.000 pymes y autónomos van dejar de recibir esa ayuda que va para Plus Ultra.

El presidente ha dicho que a partir de 2021 el efecto de los fondos de la UE se dejaría notar con un crecimiento del PIB del 2%

Bueno, ya vemos que estas cosas se van cambiando. Con la vacunación, al principio nos dijeron que vamos a llegar al verano. Y luego el verano acaba en septiembre.

¿Qué pasos tiene que dar Madrid para superar la crisis económica?

Madrid lo que necesita, y yo creo que ya lo ha demostrado a lo largo de estos años es un ambiente de libertad económica, una apuesta sensata por las infraestructuras, y una política fiscal incentivadora de la actividad económica, que es la fórmula que impulsa la actividad y propicia la creación de riqueza. Por eso yo digo que, en Madrid, lo que funciona, no lo toquemos.

"Hace falta un mecanismo de gestión y control. ¡Ojo!, ajeno al momento político"

¿Ha sido Madrid un modelo?

Sí. Y así se está percibiendo. Por cierto, por parte de otros muchos ciudadanos y empresas de otros países, que ven que el ejemplo que se ha seguido en Madrid de tomar medidas ha funcionado. Porque en Madrid se han tomado medidas. ¡Oiga!, yo llevo yendo a mi casa a las 11 de la noche desde hace seis meses. Por supuesto que hay medidas, y medidas duras. Esto es duro. Igual que es duro que no pueda viajar a otro sitio, o que no me pueda ir a un bar con mi familia. En Madrid se ha apostado por medidas más quirúrgicas. Aquí, los que han cerrado a cal y canto, los que han cerrado un poco y los que han cerrado menos, al final con el tiempo, los resultados epidemiológicos no difieren mucho. Y sin embargo, el efecto colateral económico sí que es demoledor..

El candidato del PSOE, el señor Gabilondo, ha prometido congelar los impuestos en Madrid

Incrementar la presión fiscal en una situación de emergencia empresarial como la que nos encontramos como consecuencia de la pandemia es un despropósito. Todos los países han hecho lo contrario. Todos han reducido la presión fiscal, mientras que en España, no solo se ha reducido, sino que se ha incrementado. Y además, se anuncia por parte de la ministra de Hacienda y del propio Gobierno que se van a incrementar una serie de impuestos. Pero mire, en España tenemos un problema gravísimo de economía sumergida. Porque cuando se habla de que la presión fiscal en España es baja, lo que no se dice es que está repartida entre muchos menos contribuyentes, y somos muchos menos los que estamos haciendo ese esfuerzo fiscal. Por tanto, lo que es tremendamente injusto es que haya un 25% de economía sumergida. Eso sí que es un impuesto terrible para la gente que cumple con sus obligaciones. Además es una rémora para el mantenimiento del estado de bienestar. Y es algo a lo que deberían aplicarse algunos de los responsables de Hacienda. Incluso los responsables autonómicos que están constantemente hablando de que Madrid tiene que subir sus impuestos. Sin embargo no se preocupan de que en sus regiones la economía sumergida es mayor que en Madrid y País Vasco, que es donde menos hay. Y la hay, y mucha, porque estamos hablando de un 15%, pero no de un 25%. Y en cuanto al señor Gabilondo, me alegro de que diga que es malo subir impuestos. Sinceramente creo que es buena noticia que el candidato a presidir la Comunidad de Madrid, por parte del PSOE, diga que subir impuestos a los madrileños es negativo. Pero me preocupa que la ministra Montero y que Sánchez -que al final son los que toman esas decisiones- estén en la dirección contraria de los madrileños.

"En este terrible año, en vez de tener más flexibilidad, tenemos más rigidez"

¿Conoce a algunos de los economistas que forman parte del Consejo de Expertos que ha seleccionado Hacienda para estudiar la reforma laboral?

No, bueno, algunos son conocidos, y algunos pues están muy vinculados a los grupos de opinión del PSOE. Pero aquí en este tema lo que cuenta es que la ministra ya ha dicho el resultado al que quiere llegar, lo que quiere hacer. Es más, lo ha acordado con determinados grupos. El señor Rufián exigió y acordó con él, antes de la aprobación de los Presupuestos, que se iban a armonizar los impuestos de los madrileños. Por lo tanto, esto no es ninguna sorpresa. Es una acuerdo que el PSOE alcanzó con su socio de Esquerra Republicana. Y sí, me preocupa que lo que nos vaya a afectar a los madrileños esté ya decidido en virtud de los acuerdos alcanzados con ERC, los socios independentistas del Gobierno. Por eso digo que, qué confianza me dan esos expertos designados solo por una parte que corresponde a los intereses del Gobierno y donde ya se ha dicho lo que nos interesa a esos españoles. Sinceramente, la confianza en ese comité no es mucha.

¿Cómo es el momento actual de la vacunación?

Es preocupante. Y lo que más, la falta de vacunas. Llegan, se hace un esfuerzo, se critican a lo mejor porque un domingo no se están poniendo, y tres días después hay que suspender porque no hay suficientes. Lo que más nos preocupa es que no haya vacunas suficientes. Y creo que no hay otra prioridad como sociedad española europea. ¿Qué es lo más importante para la recuperación de la salud, para la recuperación económica, para el empleo, para la libertad, para que se acaben las restricciones a la liberta?. Son las vacunas. Y por lo tanto deberíamos redoblar los esfuerzos para conseguir vacunas. Y una vez que tengamos vacunas suficientes, debemos ser diligentes a la hora de inocularlas. Tenemos que emplear todos los recursos, públicos y privados. En una situación como la actual no podemos estar diciendo o apartando a una buena parte de la sanidad, de las mutuas, de las empresas. Todo el mundo tiene que estar vacunando.

En Estados Unidas vacunan en los supermercados

Sí, pero ahora aquí no tenemos.

Y, ¿cómo arreglar el problema de la falta de vacunas?

Hay que emplear todos los recursos. La canciller Merkel ya dijo el otro día que iba a hacer gestiones para que Alemania pueda comprar la vacuna Sputnik en el momento que tenga la autorización de la Agencia Europea del Medicamento. Todos los esfuerzos que hiciéramos, públicos y privados, para comprar vacunas, ¡bendito sea Dios! ¡Cuánto más, mejor! Necesitamos vacunas. También me preocupa la desinformación y las alertas que se están generando y que hacen que muchas personas estén preocupados.

¿Se imagina un Madrid lleno de turistas este verano?

Me lo imagino, pero sospecho que no va a ser en 2021. En Madrid las infraestructuras de los hoteles han mejorado considerablemente. Muchísimos hoteles han aprovechado para hacer reformas durante este tiempo, y están surgiendo ahora grandísimos proyectos de primer orden mundial junto a oferta turística de calidad, y eso nos va a permitir dar un salto de calidad por el cual Madrid va a avanzar mucho en cuanto a su puesto en el escalafón turístico, con respecto a las capitales con las que nos tenemos que comparar, que son Londres, París, Berlín o Roma. Creo que el salto de calidad se va a notar. Lo que necesitamos es seguridad.