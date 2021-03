Ábalos 'despide' a Iglesias e impone su ley en alquileres y deducciones

Carmen Obregón Madrid

Con el plan de choque de Dependencia bajo el brazo -aprobado este martes en el Consejo de Ministros, y que prevé mejorar con 238 millones de euros las prestaciones y al personal de este área-, Pablo Iglesias se despidió ayer de sus funciones como vicepresidente del Gobierno de España sin la reforma laboral derogada, sin la Ley Trans y tampoco su consabida Ley de Vivienda, con la que pretendía fijar el alquiler en las zonas tensionadas y penalizar a quienes mantuvieran sus casas cerradas y vacías.

Finalmente, y con la negociación encallada en estos dos nudos gordianos -estaba previsto que la ley saliera adelante a finales del mes de marzo-, el ministerio que dirige José Luis Ábalos, antiguo Ministerio de Fomento, ha frustrado con una propuesta fiscal de incentivos la idea primigenia de Pablo Iglesias de intervenir en el alquiler de los arrendamientos y, por otra parte, ha definido el concepto de vivienda vacía para actuar sobre las mismas con recargos del IBI en casos muy especiales, evitando un recargo superior por parte de Unidas Podemos.

Vivienda piensa que la fórmula de Podemos acaba fomentando el mercado negro

La formación morada siempre ha discutido la política fiscal formulada por Ábalos, y que pasa por incentivar con una bonificación fiscal de hasta el 90% en el IRPF de los arrendadores, si estos, los propietarios de las viviendas en alquiler, bajan un 10% el precio.

Mantiene Unidas Podemos que esta medida concreta es mala per se, porque el Partido Popular la apoya, pues coincide con el PSOE en la vía fiscal para fomentar el alquiler. Es por eso que Ione Belarra, hasta hace unas horas secretaria de Estado de Iglesias en su Ministerio de Derechos Sociales y ahora ministra, ha calificado el incentivo fiscal de "antisocial", apoyándose en los informes de Gestha -sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, muy próximo a los planteamientos de Unidas Podemos, según fuentes políticas- para colegir que la propuesta de Fomento no alcanzará los objetivos; es decir, no logrará bajar el alquiler.

Modelos de los años 40 y 50

Al antiguo Fomento, hoy Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de quien depende Vivienda, no le extraña que al PP le parezca bien esta solución, porque en su opinión es una buena propuesta que prima rehabilitar, las viviendas protegidas o, contener los precios con deducciones.

Según el criterio del ministerio, establecer un precio medio en una zona acaba desmotivando el alquiler, y eso finalmente reduce la oferta y provoca que en las zonas colindantes suban el precio. Asimismo, la solución de Unidas Podemos, "cuyas experiencias se ha demostrado que han ido muy mal", explica Vivienda, tal es el caso de España "en los años 40 y 50", aumentan el mercado negro de la vivienda.

El informe obligado

El Ministerio de la Vivienda presentó hace unos días otros tres puntos más para avanzar en la negociación de la ley. El relativo a los desahucios no parece que vaya ser un gran obstáculo. En este caso, el planteamiento pasa por exigir al juez la tenencia del informe de Servicios Sociales para decretar un desahucio en el caso de personas vulnerables, agotando la opción de una solución habitacional por parte de la administración competente. Hasta ahora, el juez pedía informes para alzamientos de arrendamientos. Se pretende que esa extensión del procedimiento entre la petición del juez y el informe elaborado dé tiempo a encontrar una solución.

El otro punto, más controvertido por parte de Unidas Podemos es qué hacer con las viviendas vacías. Los de Iglesias son partidarios de gravar sin más, mientras que Vivienda ha definido el concepto de vivienda vacía -que no existía- para aplicar el recargo del IBI -que sí existía pero no se aplicaba-. El recargo se plantea de una manera modulable hasta un máximo del 50%.

"Limitaciones" del candidato morado

El hasta ahora vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, dio este martes por concluida su etapa en el Gobierno de coalición tras participar en su último Consejo de Ministros antes de ser candidato a las elecciones de la Comunidad de Madrid. Y lo hizo reivindicando que Unidas Podemos ha demostrado que las cosas "se pueden hacer mejor" dentro del Ejecutivo, pese a las "limitaciones y contradicciones" que existen en la coalición con el PSOE. También subrayó Pablo Iglesias que durante esta etapa ha confirmado que en frente del Gobierno hay "oligarquías" que ejercen su "inmenso poder político, económico y mediático" para que sus instituciones "sigan defendiendo sus intereses, y no los intereses de su mayoría".