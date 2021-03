Así es la aplicación de la Seguridad Social que calcula la cuantía de tu pensión (o la que podrías conseguir)

elEconomista Madrid

El ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tiene a disposición de los interesados el portal 'Tu Seguridad Social', que entre otros servicios ofrece un cálculo aproximado de la pensión que va a percibir un contribuyente

Este es un recurso útil para todas aquellas personas que se están acercando a la edad de jubilación. Así, el sistema ofrece simulaciones personalizadas para la jubilaciones a edad legal, forma anticipada o demorada. Lo cierto, este sistema ofrece toda la información sobre periodos cotizados sin necesidad de que el usuario introduzca las bases de cotización.

Además, este portal permite que se contemplen casos como hijos o menores acogidos, discapacidad, trabajos que otorguen coeficientes que permitan anticipar la jubilación, cotización en el extranjero, o previsiones de trabajar después de la jubilación. Sobre este último, los autónomos pueden hacer simulaciones a futuro para ver cómo quedaría su pensión si se cambia la base de cotización.

El acceso a 'Tu Seguridad Social' se realiza a través de DNI electrónico, certificado digital o a través del método de identificación 'Cl@ve'.

Qué información ofrece la calculadora de la pensión de la Seguridad Social

1. Una cifra aproximada que tiene validez legal y no refleja la realidad de la pensión del solicitante. Así, el BBVA recuerda que se ofrece una cuantía en euros del momento de la jubilación, no en euros actuales. Además, no incluye el efecto del Factor de Sostenibilidad.

2. El cálculo lo realiza a través de las bases de cotización de los 24 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante se toman por su valor nominal mientras que el resto se actualizarán de acuerdo al IPC.

3. Genara un documento PDF con el resultado de la jubilación, que incluirá la vida laboral, periodos de cotización y bases de cotización que se han tomado para la elaboración de la simulación.