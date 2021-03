ATA pide que autónomos a partir de 66 años con caída de ingresos compatibilicen trabajo y pensión

Un balón de oxígeno para los autónomos más longevos es lo que pide ATA en su Plan de Resistencia para los trabajadores del colectivo que tengan 66 años o más y se hayan visto reducidos sus ingresos con motivo de las restricciones aplicadas para frenar la pandemia para que puedan compatibilizar el trabajo con el cobro de la pensión de jubilación. "Facilitar la compatibilización de trabajo con pensión (jubilación activa sin condiciones) a todos los autónomos de 66 años o más que hayan estado en situación de cese de actividad durante 2021", apuntan desde la asociación en este decálogo de propuestas.

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha presentado este martes el Plan de Resistencia de la organización, un decálogo para "salvar a los autónomos" que incide en la prórroga de las prestaciones asociadas al cese de actividad, la prórroga de los Erte hasta el 31 de diciembre de 2021 y la puesta en marcha, antes del 1 de abril, de una línea de ayudas directas de 6.000 millones de euros, entre otros aspectos.

En rueda de prensa telemática, Lorenzo Amor ha destacado el papel de los autónomos como "trabajadores esenciales" que han prestado "servicios clave en momentos críticos", pero ha advertido de que las medidas de apoyo adoptadas hasta el momento han resultado "insuficientes" para una situación que se prolonga más de un año.

En este sentido ha recalcado que España es el único país de la Unión Europea que no ha dado ayudas directas a los autónomos y no les ha compensado por los cierres decretados por la Administración. "Los Erte y cese de actividad no son ayudas directas, ni las moratorias, ni los avales", ha lamentado Amor.

El presidente de ATA ha insistido en que estas ayudas son necesarias para permitir a los autónomos "resistir" hasta que la pandemia remita en un contexto en que la recuperación será "lenta, gradual y desigual" entre los propios autónomos, al tiempo que ha pedido que no se "focalice" la atención sobre determinados sectores, como la hostelería, porque hay otros, como cultura, espectáculos o textil, que también están seriamente afectados y sujetos a incertidumbres.

El plan presentado por ATA, que será enviado este martes al Gobierno de España, aboga por la prórroga de las prestaciones asociadas al cese de actividad en sus cuatro modalidades hasta el 31 de diciembre de 2021. Además, propone "poner a cero" el contador en cuanto al consumo de la prestación para todos aquellos autónomos que hayan agotado su periodo contributivo y hayan sido beneficiarios de la ordinaria compatible con la prestación desde el 1 de enero de 2021. También incorpora la prórroga de los Erte hasta el 31 de diciembre, "ya que muchos autónomos no saben cuándo van a poder volver a la actividad".

Respecto a las ayudas directas, la organización pide la puesta en marcha, antes del 1 de abril, una línea de ayudas directas "aceptable" de 6.000 millones de euros para el millón de autónomos de todos los sectores que han visto reducida su actividad en más de un 50% debido a la pandemia. A juicio de ATA, esta línea podría canalizarse a través de transferencias directas o mediante compensación de cuotas a la Seguridad Social o tributos.

ATA incluye asimismo en su catálogo la ampliación automática de los periodos de carencia y amortización de los créditos ICO a autónomos y la transposición "inmediata" de la directiva europea sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas. "Unos 400.000 autónomos van a necesitar liquidez a lo largo de este año", ha aseverado Amor.

"Dicha transposición debería acompañarse de la inclusión de los créditos públicos en los acuerdos extrajudiciales y las quitas de los mismos y debería realizarse el mismo proceso de reestructuración de deuda privada, que se acuerde y realice por las entidades financieras, con la deuda pública por parte de las administraciones", ha dicho el presidente de ATA, quien ha añadido que este proceso debe hacerse en las mismas condiciones, tanto de periodo como de cuantía, que en lo acordado en la reestructuración de deuda privada.

Mayor control de la morosidad

Por otra parte, el colectivo solicita un mayor control de la morosidad pública y privada, soportada por uno de cada tres autónomos. "En el caso de la pública, es imprescindible dotar un fondo para que las administraciones puedan hacer frente a sus deudas con proveedores, y en ambos casos debe adoptarse un régimen sancionador de la morosidad recurrente y que responde a mala praxis", ha enfatizado.

ATA también aboga por facilitar las moratorias y aplazamientos de cotizaciones e impuestos de forma automática, así como permitir las deducciones de gastos asociados al teletrabajo durante la pandemia. Mientras que en otros puntos incluidos en el catálogo de medidas propuestas por los autónomos son la eliminación de trabas administrativas que puedan impedir o dificultar el acceso a ayudas, subvenciones o licitaciones públicas y la priorización de en los fondos europeos de aquellos proyectos cuyo fin y objetivo sea la capacitación y dotación de herramientas en digitalización, reestructuración y reorientación y sostenibilidad de pymes y autónomos de forma transversal en todo el territorio nacional.