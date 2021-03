Calviño decidirá el martes las ayuda al turismo sin contar con la banca

Carmen Obregón Madrid

Este próximo martes, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, presentará ante el Consejo de Ministros el Real-Decreto-Ley de los 11.000 millones de euros para reforzar la solvencia de las empresas, pymes y autónomos. Fuentes del sector financiero aseguran a eE que lo hará sin contar con las peticiones de la banca, cuestión que rebaten fuentes del ministerio que dirige Calviño, al señalar que desde el principio se ha colaborado "muy bien" con el sector y se han contemplado todas las opciones.

Lo cierto es que la banca, como las patronales de autónomos y las empresas tienen su posición, posición que no siempre se ajusta a la del Gobierno: ahí están por ejemplo, la demanda de mayor número de ayudas directas y, las quitas. Y es que, aunque las quitas a los créditos avalados por el ICO ya no serán generalizadas, haberlas, las habrá. Y cada una de las partes afectadas -las entidades financieras y el ICO- señalan desde Moncloa- tendrá que asumir su porcentaje de "participación en la operación".

El sector financiero ya anticipa que intentará minimizar riesgos y sortear las quitas

Los bancos, desde un principio, se han manifestado contrarios a las quitas. Y el Banco de España ha secundado esta opción que finalmente parece que viene rebajada tras la mesa de trabajo que ese estableció entre el ICO, el supervisor bancario, el Tesoro y Hacienda.

Remarcan fuentes políticas que esta parte de las ayudas servirán para que el ICO, que ha avalado entre un 70%-80% de los préstamos, soporte la parte que le corresponde al alivio de la deuda, mientras los bancos asumen la propia

No en vano, y sin saber aun quién determinará los criterios para proceder a una quita -aunque Calviño siempre ha dicho que tendrá en cuenta a los bancos por su conocimiento, considerándolos "esenciales"-, el sector financiero ya anticipa que intentará minimizar riesgos, y sortear unas quitas para las cuales se pretende establecer un código de buenas prácticas para que las empresas viables que reciban ayudas se comprometan a su reestructuración.

No obstante, en el arranque de la semana, Nadia Calviño hacía una declaración de intenciones que refuerza lo que desde fuentes de Moncloa recoge eE, y no es otra actuación que la prevalencia de las ayudas directas y del interés de la vicepresidenta económica en que la mancha de aceite de esta crisis no se extienda a otros sectores.

Hay que recordar que los avales ICO dados hasta ahora han cubierto una financiación de hasta 118.000 millones de euros.

Las otras patas del plan

Fuentes de Moncloa confirmaron a eE que además de la pata del ICO que acompañará a los procesos de reestructuración de la deuda de las empresas acogidas a este aval del Estado, con posibles alargamientos de plazos o carencias de pagos, el Ministerio de Economía prevé incluir en su Real Decreto de los 11.000 millones de euros otros dos instrumentos o patas.

El primero de ellos se refiere a las ayudas directas que serán canalizadas a través de las Comunidades Autónomas. Se trata de un anuncio que ya adelantó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace 10 días justificando que nadie como las autonomías para conocer la situación real de sus empresas.

La otra pata de las ayudas -después de la reestructuración de la deuda vía ICO, y de las ayudas directas mediante las CCAA - se sustenta en la recapitalización de las empresas medianas. El vehículo para esta medida es la empresa pública Cofides.

Preocupación de autónomos

Precisamente uno de los temores de la banca es que se cree un agravio comparativo con aquellas empresas, especialmente pymes, que ni siquiera llegaron a solicitar un préstamo vía aval ICO. Según fuentes de la patronal de autónomos -ATA-, un 70% de micropymes y autónomos no llegó a solicitar estos créditos avalados.

Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, insiste en que las ayudas deberían ser en gran parte ayudas directas y gestionadas por el Estado. Considera Amor que 6.000 millones deben destinarse a ayudas directas gestionadas con transferencias, o con bonos que amorticen y sirvan para hacer frente a las cotizaciones sociales y a los impuestos. ATA plantea quitas de Hacienda y de la Seguridad Social.

Según el último informe del ICO de febrero, el 32,3% del volumen de los préstamos han ido a parar a autónomos.