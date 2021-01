El Gobierno aprobará en febrero una ley para indexar las pensiones al IPC a partir de 2022

El Gobierno de Pedro Sánchez está dispuesto a pisar el acelerador y acometer ya la reforma de las pensiones, tal y como fuentes del Ministerio de Seguridad Social expresaron ayer a elEconomista. El primer punto de esa reforma, que será llevada al Consejo de Ministros en febrero, o a más tardar antes de Semana Santa, será la revalorización por ley de las pensiones al IPCa partir de 2022, lo que significa tumbar el Índice de Revalorización conocido como IRP aprobado en 2013 por Mariano Rajoy.

Se trata de una medida que este año engrosará el gasto en 1.400 millones extra, tras subir las pagas el 0,9%.

Cabe recordar que fue el último Gobierno del PP quien, en la negociación de Presupuestos Generales del Estado de 2018, y para contar con el apoyo del PNV en la aprobación de esas Cuentas Públicas, retrasó el Factor de Sostenibilidad, y congeló este índice que resultaba de un cálculo entre los ingresos del Estado y los gastos de la Seguridad Social, y que básicamente también se sustanciaba en un tope mínimo de revalorización del 0,25%, y un tope máximo del IPC más un 0,5%.

Acción complementaria

Más allá de que el Grupo Socialista registrara este lunes en el Congreso de los Diputados la Proposición no de Ley para derogar el Factor de Sostenibilidad (FS) y el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), aprobados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, el Gobierno de Pedro Sánchez, y de manera "complementaria y alineada" con el Grupo Socialista, ya tiene en su agenda llevar a un Consejo de Ministros la aprobación mediante ley de la revalorización de las pensiones vinculada al IPC.

Fuentes políticas explican que una cosa es la vía parlamentaria de los grupos y otra la vía ejecutiva, que en este caso están perfectamente engrasadas, "pues no deja de ser el principal partido que apoya al Gobierno".

Es uno de los asuntos "más avanzados" de los que actualmente se trata en la Mesa de Diálogo

Según el Ministerio de Seguridad Social, este punto, el de la revalorización de las pensiones indexada al Índice de Precios al Consumidor, es uno de los asuntos "más avanzados" de los que actualmente se trata en la Mesa de Diálogo con los agentes sociales, y es por eso que, antes de la Semana Santa, la iniciativa puede recibir la luz verde del Consejo de Ministros.

Las mismas fuentes admiten que en esa mesa también se está abordando que el mecanismo que se utilice para dicho cálculo del IPC tenga en cuenta la media de los tres últimos años de este índice, como adelantó elEconomista. En este sentido, desde la cartera que dirige José Luis Escrivá se señala que "quedan algunos flecos" para cerrar este matiz. En un estado menos avanzado de acuerdo, y en el marco de la Mesa del Diálogo Social, se encuentra el Factor de Sostenibilidad, otro de los puntos registrados por el Grupo Socialista en la Cámara Baja.

Alcanzar el acuerdo con el Factor de Sostenibilidad "va a costar más, está más verde"

Según fuentes de la cartera de Escrivá, alcanzar el entendimiento con el Factor de Sostenibilidad "va a costar más, está más verde" que la derogación del Índice de Revalorización de las Pensiones. Entretanto, la iniciativa lleva su curso parlamentario, los partidos toman posiciones, pero también el Gobierno va ir adelantando en la reforma de pensiones los temas que estén más maduros, como es del IRP.

No en vano, remplazar el IRP y el FS aparece marcado entre los objetivos que el ministro José Luis Escrivá envió la semana pasada a la Comisión Europea en su borrador de Reformas para Garantizar el Poder Adquisitivo y la Sostenibilidad de las Pensiones.

Éste es uno de los puntos del acuerdo del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos

Al mismo tiempo, éste es uno de los puntos del acuerdo del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos. Concretamente el epígrafe 2.4.1.1 habla explícitamente de eliminar el Factor de Sostenibilidad y el citado IRP.

Paradójicamente, la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista no ha contado para esta ocasión con una rúbrica compartida de Unidas Podemos ni tampoco con sus siglas.

Lo importante es que el Gobierno tiene que hacer cosas como ésta, y "da igual quién las hace", recalca Podemos

A este respecto, el entorno de la formación morada quita importancia a que en uno de los puntos estrella del acuerdo de coalición socialistas y podemitas no se haya ido de la mano. Para Unidas Podemos, lo importante es que el Gobierno tiene que hacer cosas como ésta, y "da igual quién las hace" y quién las presenta. Claro que, el hecho de que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no pudiera participar en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del martes para explicar la prórroga de los Ertes hasta el 31 de mayo no ha llegado a ser bien digerido todavía por los dirigentes de la formación morada.

La sorpresa del PP

Por otra parte, y desde el Partido Popular, la circunstancia de que el Grupo Socialista presente una PNL para derogar el IRP y el FS, les resulta "sorprendente". Sobre todo, porque "el partido que gobierna [PSOE en solitario] quiera modificar una ley, sin dejar ahora ninguna alternativa", explican.