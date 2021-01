Escrivá se queda en el Gobierno y lleva mañana al Consejo de Ministros la revalorización de las pensiones al 0,9%

Después de una semana intensa, y de crecientes especulaciones con la marcha del Ejecutivo del titular de la cartera de Seguridad Social -cuestión esta desmentida por su ministerio-, José Luis Escrivá acudirá este martes al Consejo de Ministros con dos Real Decretos: el acuerdo con los agentes sociales para prorrogar los Ertes hasta el 31 de mayo y, un acuerdo para extender las ayudas a los autónomos. Además, Escrivá acude a Moncloa con la aprobación de la revalorización de las pensiones al 0,9%.

Según fuentes de Moncloa y del Ministerio de Seguridad Social. consultadas por elEconomista, José Luis Escrivá acometerá este martes la revalorización oficial de las pensiones, estimada en un incremento del 0,9% para 2021.

Dice estar cómodo en este Gobierno

El ministro, que ha pasado este lunes por La Sexta donde ha sido entrevistado por Al Rojo Vivo, ha defendido su trabajo político, recalcando que se ve con fuerzas para hacer este trabajo, y "está cómodo en este Gobierno", especialmente cuando ve "lo que se va a aprobar mañana". Y subraya esta posición, más allá de las presiones de sus compañeros de Unidas Podemos en el seno del Gobierno.

Precisamente, este lunes, el secretario de Estado de Derechos Sociales, el dirigente de la formación morada, Nacho Álvarez, ha llegado a afirmar que "Calviño y Escrivá plantean reformas que van en contra del pacto de coalición". En ese sentido, el titular de Seguridad Social ha defendido que "en ningún caso llevamos políticas contra el pacto de coalición". De hecho ha matizado que "se han reconocido 14.000 millones de gastos impropios con gastos sociales, y que la Seguridad Social es absolutamente solvente".

"El error es que algo como las pensiones forme parte de la lucha partidista"

Para José Luis Escrivá, las críticas de Unidas Podemos "no tienen recorrido, y es una manera de mantener el momento del relato". A su modo ver, "el error es que algo como las pensiones forme parte de la lucha partidista", ya que, a medida que se vayan desplegando las recomendaciones, "se va a ver que se van a ir consensuando".

Una expectativa de un año: medidas concretas

En el terreno de las pensiones, ajeno a la apreciación de Álvarez y, negando que él haya elaborado un borrador que recoja el incremento del cálculo de cotización de las pensiones de 25 a 35 años -pero sin llegar a descartar que alguien pudiera manejar ese documento-, Escrivá indicó que su expectativa es que todas las recomendaciones del Pacto de Toledo vean la luz "este año".

"Llevábamos desde 2010 sin acuerdo del Pacto de Toledo"

A este respecto, Escrivá ha ponderado el acuerdo del Pacto de Toledo alcanzado estos días, máxime "cuando llevábamos desde 2010 sin acuerdo del Pacto de Toledo".

Antes de un año, y en un periodo de aquí a 15 días en adelante, Escrivá llevará al Congreso de los Diputados la reducción de la brecha de género, asociado a la maternidad del primer hijo; en semanas posteriores, el método de cálculo de la revalorización de las pensiones relacionadas con el IPC.

Asimismo, Escrivá también anticipó que su ministerio tiene muy trabajado para que los autónomos coticen por sus ingresos, más pensiones equivalentes.

El ministro no se ha atrevido a decir cómo será el cálculo del tiempo de cotización de las pensiones, pues ha recalcado que todavía no están esos cálculos necesarios, pues son complejos, pero en cualquier caso no los quiere relacionar con los recortes.

Opina que la reforma de 2011 no ha tenido los efectos esperados

Sí ha explicado que la reforma de 2011 -incrementar el tiempo de jubilación hasta los 67 años- "no ha tenido los efectos esperados con las jubilaciones anticipadas", si bien, ha destacado como medida importante alentar la jubilación demorada y combinar la jubilación parcial con el trabajo.

Un gasto de 1.400 millones

Según fuentes de eE, el Gobierno ya asume un gasto de unos 1.400 millones de euros en la revalorización de las pagas de 2021. Concretamente, la cuantía de la pensión se vería incrementada para el próximo año en un 0,9%.