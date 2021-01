Sánchez niega que el Gobierno quisiera cambiar el tiempo de cotización de las pensiones

El presidente del Gobierno ha afirmado este martes que su Gobierno nunca ha tenido interés en cambiar y ampliar el tiempo de cotización de las pensiones, como semanas atrás propuso José Luis Escrivá. Pedro Sánchez ha aseverado que hasta el propio ministro de Seguridad Social ha desmentido esta actuación, reforzando la idea de que lo que la reforma que se ha enviado a Europa va en la línea de los acuerdos tomados en el seno del Pacto de Toledo.

"Hoy el ministro (Escrivá) ha desmentido esta cuestión", ha añadido el jefe del Ejecutivo en un encuentro organizado por la Agencia EFE y la consultora KPMG, donde se ha referido a los fondos europeos y las claves para la recuperación.

Defiende una reforma con máximo consenso, para que no pase como le sucedió a "Rajoy"

El presidente Sánchez ha dicho que defiende una reforma con máximo consenso, para que no pase como le sucedió a "Rajoy", que tuvo que echar a atrás el Factor de Sostenibilidad de revalorización del 0,25%, para poder sacar adelante los Presupuestos Generales de 2018.

"Lo que queremos -remarcó-, es el mayor consenso posible como se ha logrado en el Pacto de Toledo".

El contenido de la ficha

En este sentido, ha profundizado el presidente en aspectos que se han enviado a Bruselas, y que pasan por garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, el compromiso de equiparar la jubilación real con la efectiva, el compromiso de incorporar la contributividad de las pensiones, que políticas que paga la Seguridad Social no se paguen por este negociado de la Administración Pública y, que los autónomos coticen teniendo en cuenta sus ingresos reales.

A su modo de ver, los gobiernos de España han sido más "ambiciosos que otros países europeos", introduciendo en su reforma de pensiones la cuestión de los autónomos o de la maternidad.

Los Ertes para siempre

Por otra parte, y en materia de políticas laborales y de la reforma que se ha enviado a la Comisión Europea, con motivo de las fichas o componentes que los países miembros tienen que enviar, Pedro Sánchez ha sostenido que la gran lección de esta pandemia es que "los Ertes han venido para quedarse".

Explica Sánchez que su Gobierno "ha luchado mucho a nivel europeo para crear un fondo de reaseguro de desempleo", con lo que "ahora se financian" los Ertes, que, a su modo ver, tienen que convertirse en "una reforma estructural y alternativa al despido".

En cuanto a la pugna entre los convenios sectoriales y los convenios de empresa, Pedro Sánchez ha defendido que hay que institucionalizar la arquitectura institucional con la negociación colectiva, como ocurre en "Alemania y en los países nórdicos".

El desmentido de Escrivá

A primera hora de la mañana, era el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quien afirmaba que la ampliación del periodo de cálculo de 25 a 35 años es una medida que "ni ha existido ni va a existir".

En declaraciones a Onda Cero, Escrivá expresó su malestar, decepción y desconcierto porque, según ha afirmado, "se ha creado una narrativa artificial" en torno a este tema "a partir de una realidad que no existe".

"El periodo de cálculo no es ni de lejos el elemento central de lo que estamos discutiendo", insistió Escrivá, que ha señalado que no puede estar saliendo a "desmentir" todas las cosas que se dicen en relación a los trabajos que realiza o está realizando su Departamento.

"Yo no puedo estar saltando a cantidad de cosas, a éstas y muchas otras. No voy a estar reactivo sobre lo que yo elaboro y construyo (...) No voy a estar en el juego de que me marquen la agenda desde fuera", ha subrayado Escrivá. "¿Qué es lo que ha pasado? Pues que en medio de algunos cálculos intermedios, donde salen cosas, alguien los ha cogido y ha creado de eso una narrativa para poder establecer de eso una narrativa de confrontación", opinó.