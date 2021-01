España no es Dinamarca: ¿por qué será casi imposible ver hipotecas a un tipo fijo del 0%?

El anuncio de que en Dinamarca Nordea Bank Abp ofertaba hipotecas a un tipo fijo del 0% causó mucho revuelo y dejó varias cuestiones a su paso: ¿cómo puede hacerse de forma que otorgue beneficios a las entidades financieras? ¿será posible en otros países?

El comparador financiero HelpMyCash asegura que, en lo que respecta a España, no es imposible pero sí parece bastante lejano. No es un problema (o no solo) de política de empresa, sino que va más allá: las características del mercado hipotecario y el sector inmobiliario en España no son las mismas que en Dinamarca, y hacen más complicada la implantación de esas hipotecas a tipo cero.

En Dinamarca, los bancos suelen agrupar paquetes de hipotecas con características comunes (una práctica denominada titulación) y se las venden a inversores para que éstos, a su vez, se las vendan a los futuros compradores. Así, son una especie de intermediarios que no ganan por la hipoteca en sí, ya que lo hacen por la venta de esos paquetes a los inversores. Esas ventas, junto a las comisiones de apertura en los casos de hipotecas vendidas directamente a los consumidores, suponen sus vías de ingresos en estas operaciones.

Esto es posible, además, porque el stock de viviendas en el país danés es sensiblemente menor al que acumula España. La consecuencia es que la demanda sea mayor, lo que mantiene el precio de los pisos y, por lo tanto, permite a los bancos hacer esas titulaciones.

España no vive en un ecosistema económico como el danés, y por eso su mercado hipotecario es diferente. Al amparo de un inmenso número de viviendas, los bancos apenas se decantan por la titularización, una opción que solo representa el 14% de la oferta.

El mecanismo habitual, como es sabido, es la venta directa al consumidor, que además es una de sus principales fuentes de ingresos. Por esta razón cuesta imaginar que los bancos españoles, en un contexto de crisis que les empuja a fusiones bancarias (como la de CaixaBank y Bankia o la de Unicaja y Liberbank) para asegurarse una rentabilidad huidiza, se acojan a esta vía.

A pesar de todo, el panorama hipotecario en España dista de ser el de hace años. Existen hipotecas con tipos fijos en torno al 1% y, según aseguran en HelpMyCash, hay margen para que descienda algo más debido a los bajos beneficios que otorgan las de tipo variable por el bajo nivel del euríbor en la actualidad. Eso sí, no llegarán a ese 0% danés. Porque España no es Dinamarca.