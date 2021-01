Un aluvión de inmuebles inunda el mercado del alquiler: el stock de vivienda alcanza máximos históricos tras duplicarse este año

La pandemia y las medidas de contención del virus han revolucionado el mercado inmobiliario en España, sobre todo el mercado del alquiler. Según el portal inmobiliario idealista, el stock de vivienda en alquiler se ha más que duplicado desde que el Gobierno decretó las medidas más restrictivas a la movilidad en plena Semana Santa de este año. Esta circunstancia están generando una presión a la baja en los precios de las grandes ciudades.

La pandemia ha provocado un vaivén en el mercado inmobiliario de oferta y demanda. El stock de pisos en alquiler ha ido crecido desde la desescalada hasta alcanzar cotas máximas de 2020 en las última semanas de diciembre, para quedarse en un 78% por encima de un comienzo de año, según los datos publicados por idealista. Desde el equipo de idealista explican aque son cifras históricas de oferta a nivel nacional, así como en Madrid y Barcelona, los principales mercados en España.

El número de pisos sin alquilar en las grandes capitales ha sido el que ha tirado de la oferta en toda España. Esta tendencia se ha dado principalmente en los principales mercados, Madrid y Barcelona, donde la oferta se ha más que duplicado desde principio de año.

Esta situación está provocando que muchas capitales hayan comenzado a ver caídas de los precios desde la vuelta a la normalidad tras el confinamiento. Según los últimos datos disponibles de precio del alquiler en diciembre, en Barcelona el precio medio de arrendamiento ha caído un 9,4% respecto al año pasado. En Madrid el descenso ha sido del 7,3%.

Hasta 14 capitales han visto duplicar la oferta de viviendas en alquiler, y hasta 17 de ellas se encuentran por encima de la media nacional. Para explicar este fenómeno, que ha llevado el stock de vivienda a niveles históricos en muchos mercados, los expertos de idealista apuntan principalmente a un efecto embalse entre la oferta y la demanda, en las grandes ciudades. El mercado todavía arrastra los meses de confinamiento en donde no se produjo ninguna operación y la demanda de alquiler, que está siendo creciente, no es capaz de absorber las viviendas que no salieron al mercado. El equipo del portal inmobiliario recuerdan que en Madrid y Barcelona un piso en alquiler a precios de mercado apenas duraba 24 horas, lo que permitía mantener el stock bajo. La oferta de alquiler en la web de Madrid se llegaba a renovar por completo en dos meses.

También reconocen que el incremento de la oferta también influyen otros factores, aunque en menor medida. Por un lado, la vivienda de uso turístico está volviendo al mercado del alquiler ante la caída en picado del turismo en las grandes ciudades; así como muchos pisos de estudiantes. Por otro lado, muchos profesionales que pueden desempeñar su trabajo a distancia han optado por salir de las grandes ciudades. Desde idealista insisten que son efectos de carácter más tendencial y ponen de ejemplo que en Madrid solo el 2% del stock de vivienda proviene del mercado turístico. Tampoco hay que olvidar que la mayoría herencias, motivadas por el repunte de fallecimiento de personas mayores, que incluyen pisos van a parar al mercado del alquiler.

Mientras Madrid y Barcelona acaparan la bolsa de viviendas en arrendamiento en España, en Granada, Sevilla, Málaga, Palma o Alicante, el número de viviendas en el mercado de alquiler se ha duplicado en apenas 12 meses.

Cinco provincias han visto duplicar su stock

Las provincias de Granada, Madrid, Sevilla, Santa Cruz de Tenerife y Córdoba han registrado importantes incrementos del stock de vivienda en alquiler durante este 2020. Otros grandes mercados de la vivienda como Baleares, Barcelona, Málaga, Las Palmas o Valencia también han registrado subidas generalizadas de las viviendas que se ofrecen en el mercado de alquiler, por encima del 80%, si se compara con el comienzo de año, en periodo precovid.

También hay provincias que cierran el año con reducciones del número de casas en el mercado de arrendamiento, destacando Ceuta (-32%), Soria (-24%), Ciudad Real (-14%) o Segovia (-13%), si se compara la primera semana de enero con la última analizada de diciembre.

El portal inmobiliario también ha detectado un fuerte repunte de la demanda por alquilar vivienda. El interés por cambiar de casa también ha crecido hasta un 77% de media en España, si comparamos la primera semana de enero, según se desprende de las visitas a su web. A cierre de año, las visitas a idealista suponen tres veces más que lo registrado en mínimos del confinamiento. Pero a pesar del interés por alquilar, la demanda no está lo suficiente para equilibrar el mercado.

Las visitas a idealista tocaron máximos del año a comienzos de junio, cuando las medidas de restricción a la movilidad empezaron a suavizarse y comenzaba a vislumbrarse la llamada nueva normalidad. Mucha gente se dio cuenta de la necesidad de buscar una nueva casa en la que residir después de pasar más de tres meses sin poder salir prácticamente.

Entre el mínimo de marzo, con el arranque del confinamiento y la incertidumbre general, y las ganas de cambio, la demanda de vivienda de alquiler se cuadruplicó. Mientras que, a cierre de año, la situación se mantiene activa y las visitas a idealista suponen tres veces más que lo registrado en mínimos del confinamiento.