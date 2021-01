Hacienda prepara un alza fiscal para empresas y autónomos en la reforma tributaria

El Ministerio de Hacienda abordará en los próximos meses una reforma fiscal en profundidad con la que pretende reflotar las maltrechas arcas del Estado tras la el impacto de la pandemia. Con el estrecho margen que dejó la crisis sanitaria para desplegar los planes tributarios del Ejecutivo en el Presupuesto que ya ha entrado en vigor desde el 1 de enero, las miras se ponen ahora en la segunda mitad del presente año, y la diana puesta en las Cuentas de 2022. Será para entonces cuando, entre otras medidas, el Ejecutivo podría dar más detalles de un incremento del impuesto de Sociedades, una revisión del sistema de tributación por módulos de los autónomos, además de una nueva revisión de los impuestos especiales al tabaco y alcohol.

De este modo, empresarios y autónomos coinciden en que la coyuntura post-pandemia puede suponer que un alza fiscal vaya en contra de la recuperación económica y de puestos de trabajo. "Le pedimos al Gobierno que aplazase para 2022 la subida de cuotas de este año", asegura el presidente de ATA, asociación representante de autónomos, Lorenzo Amor, sobre la doble subida de cuotas aplicada por le Gobierno en los últimos meses, y ante la complejidad que están teniendo los profesionales para recuperar la normalidad de los negocios en plena tercera ola de Covid. Cabe recordar que la cuota de los autónomos volvió a subir en 2021 entre 3 euros y 12 euros, después de que en noviembre la base mínima subiera a 289 euros, lo que suponía 6 euros más de lo que se pagaba. Una subida que no fue aplazada a pesar de las reclamaciones del colectivo, que en 2022 asumirá la última de las actualizaciones en virtud del acuerdo alcanzado con el Ejecutivo en 2018.

Sin embargo, la situación es aún crítica para los autónomos, que advierten que "lo peor está por llegar" en términos de destrucción de empleo, una vez comience el repliegue de las ayudas para el mantenimiento del empleo, que aún cubre a más de un millón de trabajadores. Así, uno de cada tres autónomos ha señalado que sus pérdidas en 2020 fueron superiores a 30.000 euros y dos millones de trabajadores por cuenta propia cifraron sus pérdidas en más de 15.000 euros, según se desprende del último barómetro sobre la situación de los autónomos realizado por ATA. Según ATA, en total, los trabajadores por cuenta propia españoles han perdido de media más de 20.000 euros en 2020 por la pandemia, lo que se traduce en más de 65.000 millones de euros.

Modificación de los módulos

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, asegura que "no se puede retrasar más" la prórroga del cese de actividad para los autónomos y facilitar que puedan acceder a ella quienes no lo solicitaron en marzo. Además, reclaman desde la organización que no se elimine el sistema de módulos, porque implicaría cargar de burocracia a los pequeños autónomos en un situación delicada, y con especial impacto en aquellos del medio rural, con un menor nivel de digitalización en sus negocios.

Concretamente, son 350.000 trabajadores los que cotizan por esta estimación aproximada de ingresos. En este sentido, según fuentes de Europa Press, el Gobierno estaría dispuesto a modificar estos módulos, en los que asegura que es difícil afinar los beneficios reales del autónomo. En este sentido, si bien parece que la medida iría destinada a incrementar la aportación de estos autónomos al Reta, la situación de crisis económica que ha aparejado la pandemia podría hacer demorar estos cambios de reglaje en la cuota de autónomos. Sin ir más lejos, para este 2021 se ha reproducido la misma estructura vigente en el pasado ejercicio

Además, sobre el Impuesto de Sociedades, desde Hacienda detectan que actualmente existen deducciones que están directamente "obsoletas" y no cumplen con la utilidad para la que fueron creadas, mientras que, por el contrario, hay deducciones que "faltan" en materia de medio ambiente o para favorecer la digitalización. Por lo que será otra de las medidas que se aborde en la reforma fiscal. De hecho, esta nueva revisión del impuesto de Sociedades podría de igual manera impactar en aquellos autónomos que cuenten en sus negocios con trabajadores en plantilla, es decir, aquellos que cuentan con pymes de hasta 50 empleados.

El Ministerio trabaja ya en la creación de un "comité de expertos" que estudie una "profunda reforma del sistema fiscal" cuando finalice la crisis del coronavirus Covid-19. "Tenemos que replantear el sistema para hacerlo justo y que conduzca a un mundo más sostenible y adaptado a la economía digital del siglo XXI", destacó la secretaria de Estado, aseguraba recientemente la secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón.

De este modo, este año los ingresos no financieros alcanzarán los 223.208 millones, un 7,3% menos. El Presupuesto de 2021 contempla que los ingresos no tributarios alcanzarán los 255.631 millones, un 14,5% más. Dentro de estos, los ingresos tributarios sumarán una cifra de 222.107 millones de euros, lo que supone un incremento del 13% respecto al avance de liquidación previsto para este año, tras caer un 7,6% este ejercicio por la crisis económica.