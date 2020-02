Antonio González Terol (PP): "La foto de Torra y Sánchez es la imagen de la indignidad"

La entrevista con el vicesecretario general del PP de política territorial se celebra en Toledo, donde arranca lo que su partido ha llamado "operación ruta territorial", que consiste en recorrer pueblos de entre 100 y 1.000 habitantes donde haya un alcalde o concejal popular para coordinar la oposición a las instituciones gobernadas por el PSOE y "hablar con los agricultores y ganaderos poniendo en valor sus reivindicaciones". Antonio Pablo González Terol (Cartagena, 1978) es uno de los hombres de confianza de Pablo Casado, un pata negra de la dirección del partido y se nota. Fue el responsable de que el actual líder del PP optara por la cosa pública "le conocí a los 18 años . Yo le afilié a Nuevas Generaciones y le considero un buen amigo", señala. Es un hombre amable y educado que tiene un discurso de centro derecha puro y duro y ha sido casi todo lo que se puede ser en política tanto institucional como orgánica en su partido: alcalde de Boadilla del Monte, diputado autonómico, director general de Asuntos Europeos y Juventud de la Comunidad de Madrid y ahora diputado nacional y uno de los cuatros vicesecretarios: "Soy el encargado de coordinar la actividad institucional, autonómica y provincial". Hace honor a su profesión de Ingeniero industrial (ICAI) a la hora de aclarar conceptos.

¿Qué le parece el encuentro de Sánchez y Torra, el próximo miércoles para iniciar la mesa de negociación?

Bueno, esa es la hoja de ruta que la mano que mece la cuna desde la cárcel de Lledoners está marcando. Es triste que sea Oriol Junqueras quien está dictando la política del gobierno de Pedro Sánchez y el presidente del Gobierno ha abdicado de ,su responsabilidad, rindiendo España a unos señores que han sido condenados por sedición en firme. Es un gravísimo error y una humillación a todos los españoles. Esa foto de Torra y Sánchez es la foto de la indignidad.

ERC insiste en que no se arrepiente de nada, y que su meta es la independencia de Cataluña y el derecho a la determinación. ¿Cuál es el límite?

El problema no es que Esquerra reclame lo que quiera, sino que el PSOE renuncie a defender lo que siempre ha defendido, que es la unidad de España y la Constitución. Cuando el presidente del Gobierno y sus ministros dicen que hay una solución política más allá de la Justicia, se está cayendo en la trampa del nacionalismo radical, independentista y golpista, y se está dando un golpe letal a la separación de poderes. Se supone que ERC no tiene límite. La pregunta es el límite de la ambición de Sánchez por estar en la Moncloa. ¿Cuál es el precio que va a pagar España por esa ambición?

¿El campo va a ser una 'patata caliente' para el Gobierno? Los agricultores no piensan bajar la guardia

Es sorprendente que el rey del proletariado, que decía ser Pablo Iglesias, ahora, pisando moqueta, se haya negado a recibir a las asociaciones más importantes de agricultores y ganaderos de España. Esta estrategia sólo pretende enfrentar a españoles. Los agricultores, como muchos españoles, empiezan a estar hartos de un gobierno socialcomunista de fuegos de artificios, de trampas, de tramoyas, que lo único que demuestran es su incapacidad para gestionar . En este caso está dejando los agricultores a la deriva.

Usted dijo que el 'caso Delcy' puede enrarecer nuestras relaciones con la UE y poner en peligro la PAC. ¿Eso no es mezclar churras con merinas?

La UE ha prohibido a la vicepresidenta del narcogobierno de Venezuela que pise la Unión, y eso se debe cumplir y el Gobierno no lo ha hecho. Ha mentido reiteradamente, pero después de tantas mentiras, pronto conoceremos la verdad a través de las grabaciones de Aena, que un juez, a instancias del PP, ha impedido que se destruyan, y seguro que eso va a hacer tambalear a algunos. En lugar de alinearse con aquellos que tienen que reducir los aranceles y dar ayudas a nuestros agricultores, Ábalos hace todo lo contrario. Estoy convencido de que este caso va a poner en peligro las negociaciones de la PAC, porque los socios comunitarios nos van a dar la espalda ya que nosotros se la hemos dado a ellos.

¿Y si se demuestra que sí pisó suelo español y que Ábalos mintió?

Que Ábalos ha mentido es un hecho, y que se ha convertido en un mentiroso compulsivo también, por lo que debe ser cesado inmediatamente. Ábalos no es un ministro más, es el número dos de PSOE, el secretario de Organización, lo cual añade gravedad a un hecho como ese. Nosotros, cuando se demuestre lo que ocurrió, que ya intuimos, le exigiremos que pida perdón a nuestros socios comunitarios, y que deje de avergonzarnos con una política que nos alinea con una dictadura, en lugar de con las democracias más prósperas del mundo, que están en la Unión Europea y en los Estados Unidos.

Usted dice que Ábalos es un mentiroso compulsivo, pero para muchos lo que pasa es que se está 'comiendo el marrón' de otros. ¿Podría ser?

No sé si se está comiendo, como usted dice, el marrón de otros; lo que sí sé es que impidió que se detuviera a pie de avión a la señora Delcy Rodríguez, y se reunió con ella en la sala Vip. Desconozco quién es el autor intelectual de todo esto, lo que sí conocemos cada vez mejor es quién es el autor material: el ministro de Fomento. Y como la verdad va a salir tarde o temprano a la luz, lo que debería hacer para evitar la vergüenza y el oprobio es dimitir de forma inmediata por sus mentiras reiteradas y su falta de transparencia.

Sánchez dice que a Casado le quedan cuatro larguísimos años de bronca, y le pide que recapacite. ¿Vamos a una legislatura de bronca o ustedes optarán por hacer una oposición más dialogante o constructiva?

Sólo Sánchez sabe cuánto va a durar la legislatura, porque sólo él tiene el dedo para pulsar el botón rojo y que acabe. De momento sus enemigos íntimos, por los que hace bien poco no podían dormir, ahora son sus amigos íntimos, y duermen en la Moncloa, con categoría de vicepresidente. Nosotros frente a eso lo que garantizamos es que vamos a hacer una oposición responsable en las instituciones, donde gobernamos, tratando de paliar los efectos de las decisiones que toma este Gobierno. Si ellos suben impuestos, como van a hacer, con la tasa Tobin o la Google, nosotros, desde nuestras autonomías, diputaciones, ayuntamientos, trataremos de bajarlos. Cuando ellos ataquen a la libertad educativa o la unidad de España, nosotros la defenderemos. No es que nosotros estemos en la confrontación, es que ellos viven en la radicalidad, porque ha hecho causa común con el Partido Comunista, con los golpistas del 1-O, y con los proetarras de EH Bildu, que todavía no han pedido perdón por los asesinatos que cometieron. No somos nosotros los radicales, sino ellos.

¿De verdad Casado estaría dispuesto a tender la mano y a aprobar los Presupuestos si rompieran con los independentistas? Parece más un 'brindis al sol', algo imposible

Casado siempre ha cumplido lo que promete. El PP está dispuesto a hablar de Presupuestos, a hacer pactos en educación, en justicia, y en lo que haga falta. Si Sánchez rompe con quienes quieren romper España, nosotros le ofreceremos la posibilidad de gobernar. Hemos ofrecido once pactos de Estado, y a todos se nos ha dicho que no. Pero vamos, quien está instalado en la radicalidad y el guerracivilismo es el PSOE, para vergüenza de sus militantes y otros muchos dirigentes que están asistiendo silentes a este espectáculo.

Oiga, ¿la reunión de Pablo Casado con el presidente fue entonces sólo una escena de sofá?

Pablo Casado se sentó con el presidente del Gobierno por una cuestión de responsabilidad, para decirle en persona lo que quieren decirle muchos españoles: que abandone sus pactos con los radicales y los independentistas. Por nuestra parte no fue una escena del sofá, en absoluto, pero, claro, para él parece que sí . Sánchez parece que quiere dedicarse a ser la oposición de la oposición, en vez de a gobernar, que falta hace.

La ministra Montero ha aceptado publicar las balanzas fiscales, a petición de JxCat, que reclama 16.000 millones. ¿Eso va de agravios comparativos o puede haber sorpresa?

Aquí el modelo de financiación autonómica que tenemos es el de José Luis Rodríguez Zapatero, y en él se produjeron agravios importantes, por ejemplo, con la Comunidad de Madrid, a quienes los socialistas siempre han negado el pan y la sal, y han querido asfixiar, porque no consiguen ganar al PP. A nosotros nos parece bien que se publiquen las balanzas fiscales, y así todos pondremos las cosas en su sitio.

¿Que se haya ofrecido 4.000 millones a Cataluña ahonda las diferencias, vamos de nuevo a la España rica y la España pobre, autonomías de primera y de segunda?

La pregunta no es por qué le da 4.000 millones a Cataluña, sino por qué se le niega todo al resto de las autonomías . La pregunta es por qué se niega la financiación del Banco Europeo de Inversiones para recuperar el Mar Menor, o por qué se impide a la Junta de Andalucía poder acudir a los mercados para financiarse. Eso por no hablar de que el Gobierno se niega a devolver el IVA, tanto a las autonomías como a los Ayuntamientos. Por eso ya le anuncio que el PP va a presentar mociones en todos los ayuntamientos de España que son relevantes a efectos de reclamar el dinero del IVA, que es dinero que le están hurtando a los ciudadanos.

¿Y van a mantener el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial y otras instituciones?

Quienes utilizaron las instituciones fueron ellos. Cuando estábamos llegando a un acuerdo de renovación del CGPJ, decidieron filtrar quién iba a la ser el presidente simplemente para reventar la negociación. Ya hemos dicho que queremos que 12 miembros del Consejo sean elegidos por las asociaciones judiciales y otros 8 por el Congreso y el Senado. Resulta curioso que mientras el PSOE dice que somos nosotros los que bloqueamos, ellos van a reformar el Código Penal para sacar a Junqueras de la cárcel, o para facilitar la celebración de un referéndum ilegal, justo lo contrario que decía Sanchez en la campaña electoral. Nosotros creemos que hay que desbloquear las instituciones, pero el PSOE sólo quiere contentar a sus socios, y no se le pone nada por delante en ese camino porque le va la vida, es decir, la pervivencia en la Moncloa.

CEOE dice que la 'tasa Tobin' y 'tasa Google' castiga a los empresarios españoles y expulsan a inversores...

Está constatado que donde se ha puesto ese tipo de tasas en marcha han tenido que abandonarlas porque, lejos de tener un resultado recaudatorio positivo, lo que han provocado es más paro y menos inversión. La tasa Tobin y la tasa Google, en vez de ser una solución, va a echar más leña al fuego de la destrucción de empleo. Nos unimos a la crítica de CEOE porque solamente refleja una realidad: España tiene que hacer reformas estructurales para seguir generando empleo, y este Gobierno socialcomunista está haciendo todo lo contrario, y ahí están los datos de paro que auguran nubarrones.

La deuda pública ha superado el billón de euros por sexto año consecutivo, y muchos creen que eso no augura nada bueno. ¿Es así?

Cuando no logras controlar el déficit público, le retiras el IVA a las CCAA para que incumplan su objetivo de déficit, llamas al gasto desbocado y además aumentas un 40% los cargos públicos, como está haciendo el Gobierno, lo que haces es transitar por un camino peligroso. Un déficit público más alto supone mayor deuda, y todas las medidas que está anunciando el Gobierno son un círculo negativo de la economía. A eso nos están llevando el PSOE y sus medidas cortoplacistas.

¿Hay dinero para una renta mínima garantizada y universal, como promete Pablo Iglesias?

No, no lo hay. Seguir inflando el gasto público con declaraciones buenistas de intención, que cualquiera compra pero que son inviables, al final lo que van a suponer es que eso lo terminen pagando nuestros nietos, y es un despropósito. Tenemos que hacer reformas estructurales y ayudar al tejido empresarial para que se creen nuevos puestos de trabajo. Esa es la mejor política social, y es la que hará Casado cuando llegue a la Moncloa, porque no hay duda de que será el próximo presidente del Gobierno.

¿Feijóo es una 'china en el zapato' de Casado? Porque se ha negado a unir su suerte a la de Ciudadanos

En absoluto. Alberto no es una china en el zapato de Casado; es un apoyo para el presidente y un fiel reflejo de las políticas del PP. Alberto Núñez Feijóo, Alfonso Alonso, Juanma Moreno, todos nuestros presidentes autonómicos, son un fiel reflejo de las políticas que quiere poner en marcha el PP, con las singularidades propias que puede haber en cada una de las autonomías. Casado habló con Arrimadas, y estamos buscando puntos de encuentro desde el centro para poder construir un proyecto político, tanto en el País Vasco como en Galicia, ya sea con acuerdos prelectorales, a través de coaliciones, como en acuerdos electorales a través de las propias listas. El PP está conformando un proyecto de unidad. Hoy, con el resultado que tuvimos en las últimas eleciones por separado PP y Cs, Casado sería presidente. Por tanto, parece que ese proyecto político tiene sentido, y seguiremos trabajando activamente por conseguir de una manera u otra que esa unidad se produzca.

Pues muchos auguran a Casado una larguísima travesía del desierto

Casado va a ser sin duda el próximo presidente de España y, mientras tanto, los diputados, senadores, alcaldes, presidentes autonómicos, garantizamos que vamos a ser el dique de contención de las políticas lesivas que este Gobierno está imponiendo, y que van a ser letales para la economía de nuestro país. Sánchez llevará a España de nuevo a la ruina, como lo han hecho los anteriores presidentes del Gobierno socialistas.

Por último, ¿Vox les contamina? Da la sensación de que se está convirtiendo en un aliado cada día más incómodo para ustedes

Hay que centrarse en las cosas que nos unen y no en lo que nos separa. Estamos de acuerdo en bajar impuestos, en garantizar la libertad de elección de los centros educativos para los padres, y en defender la unidad de España. Estas cosas nos unen a PP, Cs y Vox, y ya sea con una fórmula de Gobierno de coalición o con un apoyo parlamentario externo está funcionado en Madrid, Castilla y León, Murcia y Andalucía: siendo partidos diferentes, con identidades distintas, y en algunos casos con proyectos antagónicos, creo que los españoles quieren una unidad política para sacar a Sánchez de la Moncloa.