Abascal (Vox): "Torra no ha querido condenar la violencia y debería estar detenido"

De hacer caso a las encuestas, su partido político, Vox, irrumpiría con fuerza el 10- N, convirtiéndose en la tercera o cuarta fuerza, con una subida espectacular respecto a las últimas generales. Tal vez por eso, sus adversarios políticos, incluso sus antiguos compañeros del PP y aliados en algunas instituciones, han endurecido su discurso para referirse a ellos y les llaman de todo: fachas, franquistas, reaccionarios, antediluvianos, machistas, xenófobos, y otros calificativos de gran calibre y peor transcripción. Él, sin embargo, no se inmuta y niega la mayor, abjurando del fascismo o el nazismo y situándose en un terreno ideológico conservador que se niega a definir "para no entrar en el guerracivilismo de izquierdas y derechas que pretende imponer Sánchez". Santiago Abascal (Bilbao, 1976) es relativamente nuevo en el tablero de la representación parlamentaria, pero, ni mucho menos, es un novato en política. Hasta noviembre de 2013, cuando anunció su abandono de militancia en el PP, "en desacuerdo con la actuación frente a los casos de corrupción y con la política antiterrorista de Rajoy" había sido una figura importante y con varios cargos en el PP Vasco. Tras su adiós puso en marcha Vox, según dijo, con el objetivo de ser una alternativa a la partitocracia del PP y PSOE, regenerar la democracia, y defender la unidad de la nación española, pero no ha sido hasta ahora, tras lo ocurrido en Cataluña, cuando todos auguran que se ha consolidado definitivamente y entrado de lleno en la primera división. El presidente de Vox tiene cuatro hijos y, después de un primer divorcio, se casó con Lidia Bedman, una influencer con 120.000 seguidores en Instagram. Tiene un discurso de derechas muy armado y perfectamente estructurado para atraer a los desencantados de la política no solo de su espectro ideológico, sino de todo el arco parlamentario. Se define como un español sin complejos, defensor de las tradiciones y de los valores. Dice que Torra debería ser detenido, que en Cataluña hay un golpe de Estado vivo y que algo de tal gravedad no lo perpetró ni siquiera el PNV en los peores tiempos de ETA. Afirma que la única receta de Sánchez es "hacerse propaganda" e insiste en que habría que decretar de forma inminente el estado de excepción porque el 155 se queda corto, y señala que el Gobierno, con los restos de Franco, ha hecho una profanación.

¿Qué le parece lo que ocurre en Cataluña tras la sentencia del 'procés'?

En Cataluña hay un golpe de Estado vivo que no fue sofocado por el Gobierno de Rajoy ni lo ha sido por el de Sánchez. Este golpe de Estado ha continuado en el tiempo y ha sido encabezado por tres presidentes de la Generalidad distintos: Mas, Puigdemont y Torra. Hemos padecido una sentencia del Tribunal Supremo que lo único que ha hecho es envalentonar a los golpistas, porque les ha dicho que sólo habían cometido una alteración del orden público y no un ataque al orden constitucional, como así ha sido. Además, les ha condenado a unas penas verdaderamente ridículas porque van a ser inmediatamente excarcelados.

¿De verdad cree que estamos ante un golpe de Estado en toda regla?

Sí. Hay un golpe de Estado de una Generalidad en plena rebeldía que no ha sido contenido, y las consecuencias las estamos viviendo con unos actos de violencia impulsados y alentados por el presidente Torra.

¿Y qué se tendría que haber hecho?

Torra debería estar detenido desde hace muchísimo tiempo y puesto a disposición judicial por una querella por rebelión de la Abogacía del Estado, querella que nosotros ya le hemos interpuesto. Torra está detrás de la justificación de la violencia, que no ha querido condenar. Es más, cuando fueron detenidos los terroristas con explosivos, les calificó de "ciudadanos comprometidos". Todo esto es de una gravedad extraordinaria que no le vimos perpetrar ni siquiera al PNV en los peores tiempos de la banda terrorista ETA.

¿El ministro Marlaska se equivoca al afirmar que sólo es un problema grave de orden público?

Cuando una ciudad como Barcelona, una de las más grandes de Europa, padece durante una semana el caos y la violencia más brutal, con el resultado de 300 policías heridos, 300 vehículos policiales dañados y unos perjuicios económicos enormes, no es cierto que estemos solo ante un problema de orden público, sino ante algo mucho más grave, y el ministro ha querido minimizarlo.

¿Qué le ha parecido la reacción de Pedro Sánchez y que haya tardado varios días en ir a Barcelona?

No se puede gestionar peor una situación. Pedro Sánchez ha dado una orden clarísima de tener una respuesta débil y contenida para justificar una sentencia del procés verdaderamente laxa. A mí no me preocupa tanto que el presidente tarde mucho o poco en estar en un lugar, lo que me preocupa es que no ha permitido al Cuerpo Nacional de Policía defenderse con todos los medios.

¿A qué se refiere exactamente?

A que no les dejaron utilizar medios antidisturbios, y no permitieron a 800 GRS de la Guardia Civil, que estaban acuartelados en Cataluña, actuar para defender a esos compañeros de la policía y para intentar sofocar los desórdenes y la violencia cuanto antes. Lo realmente sorprendente es que esos 800 guardias civiles fuesen movilizados, eso sí, con la visita del presidente del Gobierno, para protegerle a él. Y resulta bochornoso que Sánchez utilizase como decorado de un mitin a medio centenar de policías para sacarse una fotografía y salir corriendo de Barcelona. No se puede gestionar peor esta situación.

¿Por qué cree que no fueron activados esos efectivos?

No se entiende. He podido hablar con algunos guardias civiles y estaban desesperados por la situación, y sobre todo perplejos por haber sido movilizados con la visita de Sánchez a Barcelona y no para ayudar a sus compañeros. Es algo verdaderamente inconcebible que le va a pasar una importante factura electoral al PSOE.

La Moncloa habló de violencia generalizada. ¿Cree que se debía haber aplicado el 155? Porque ha dicho que estamos en un estado de excepción

El artículo 155 está previsto para circunstancias mucho más suaves de rebeldía. Ahora estamos con un problema mucho mayor que ha afectado a la prestación de los servicios públicos, al ejercicio de los derechos fundamentales, y al funcionamiento de las instituciones democráticas, que son las causas que se describen en la ley para aplicar el artículo 116, que es el Estado de Excepcion . Se puede aplicar por un tiempo y en un territorio determinado, y puede afectar a la rescisión de algunos derechos, en nuestro caso pensamos que, al derecho de manifestación.

¿Ustedes aplicarían de manera temporal el estado de excepción?

Sí. Nosotros aplicaríamos de forma inmediata el estado de excepción. Activaríamos el artículo 116 de manera temporal para restaurar el orden y para poder afrontar las elecciones del próximo 10 de noviembre en condiciones de mínima normalidad.

Sea como fuere, los responsables de la Generalitat hablan de que todo eso es obra de grupos de infiltrados violentos e insisten en que los independentistas son gente pacífica

Los violentos no han actuado , en absoluto, por su cuenta y riesgo, sino impulsados por un proceso de desobediencia y de desacato a las instituciones, que es lo que han protagonizado durante este tiempo Mas, Puigdemont y Torra. Creo que Torra es absolutamente culpable de lo que está ocurriendo y que es el capo de los CDR. Ver a un presidente de una Generalidad abandonar una junta de seguridad, un gabinete de crisis, e irse a cortar una carretera es algo verdaderamente inconcebible. ¡Pensábamos que no lo íbamos a ver nunca durante toda la democracia!

¿Estamos ante un político independentista, un activista o un loco irresponsable? Todas esas cosas se han dicho estos días del 'president'

Estamos ante un político convertido en un delincuente. Torra es un político fanático, que ha desafiado a las leyes, al orden constitucional, a los jueces, al sentido común y a la mitad de su población. Si de Vox dependiera, lo primero que haríamos si llegáramos al Gobierno es dar la orden inmediata de detención de Torra y su puesta a disposición judicial.

Vamos, que las recetas de Pedro Sánchez de firmeza, unidad y proporcionalidad no son una buena solución para un asunto tan grave

La única receta que busca Sánchez es la de hacerse propaganda. No está apostando por la firmeza, sino por la debilidad. No apuesta por la unidad -en mitad de una crisis brutal quiere enfrentar a los españoles sacando a un muerto de su tumba- y tampoco por la proporcionalidad. No era proporcional llevar a los antidisturbios a luchar cuerpo a cuerpo sin material, sin pelotas de goma y botes de humo contra unos individuos que les lanzaban ácido, les atacaban con motosierras y les lanzaban petardos del tamaño de un cartucho de dinamita.

¿Cuál sería entonces el plan de Vox con Cataluña de forma inminente?

Primero, Vox daría instrucciones al Ministerio del Interior para detener al presidente de la Generalidad. Además, procederíamos a intervenir en la Generalidad aplicando el 155 y asumiendo el control tanto de TV3 como de los Mossos d'Esquadra. Luego, poco a poco, se irían restaurando los afectos entre los catalanes, y entre los catalanes y el resto de los españoles, que es lo que se ha roto por la inacción y por haber dejado en manos de los independentistas todos los elementos del Estado para hacer propaganda independentista. Además, procederíamos, por supuesto, a la ilegalización de los partidos separatistas que se han convertido en organizaciones criminales en Cataluña.

¿Ustedes ilegalizarían el PDeCAT, Esquerra Republicana y la CUP?

Sí, ilegalizaríamos al PDeCAT, Esquerra Republicana, la CUP y todos los partidos que han participado del golpe y se han convertido en organizaciones criminales. Creemos que la ley de partidos es suficiente para hacerlo y, si no, habría que hacer una legislación nueva para facilitarlo.

¿Qué le parece que Torra haya comunicado a los presos que se está tramitando su salida? Porque ustedes han pedido el traslado inmediato a otras cárceles españolas

Creemos que los presos deben estar en otras cárceles españolas y fuimos los primeros en proponerlo, aunque después se sumaron a esa medida tanto Casado como Rivera. Quien tiene en su mano que los presos golpistas no sean inmediatamente excarcelados es el Gobierno, pero no lo va a hacer con toda probabilidad.

Sea como fuere, y con la que está cayendo, Torra vuelve a proponer un referéndum para esta legislatura

Por eso pedimos que antes de que haya otro referéndum ilegal, esta vez Torra sea detenido preventivamente, que es lo que pedimos en su día con Puigdemont, no se nos hizo caso, y hoy está fugado de España.

¿El tema de Cataluña a ustedes les da votos, como dice algunos?

La claridad de principios y la firmeza ante las circunstancias que estamos viviendo nos están dando el reconocimiento de los ciudadanos. Vox está siendo una formación política clave y contundente para muchos españoles. Nuestro posible ascenso no obedece a lo que está ocurriendo en Cataluña sino a pequeñas cosas concretas. Pero no tengo duda que esa claridad en Barcelona es aplaudida por los catalanes y de ahí que ya las encuestas digan que vamos a entrar en el Parlamento de Cataluña.

Y de cara a las elecciones generales, ¿cuáles son sus pronósticos?

Hay una coincidencia en las encuestas en darnos como tercera fuerza, pero en Vox no salimos ni a tener la quinta ni la cuarta, ni la tercera fuerza, salimos a las elecciones a ganar.

Si suman con el PP y con Cs, ¿cuáles van a ser sus exigencias para apoyar un Gobierno de derechas?

No quiero hacer política ficción. Creo que es mucho más factible que exista un pacto PSOE, Cs y PP, a que se produzca ese pacto con Vox. Todos están mucho más predispuestos y proclives a pactar entre ellos, en lo que ya se va a llamar el tricentro.

Si el 10-N saca el resultado que auguran las encuestas, ¿le gustaría formar parte del Gobierno de España?, y ¿cuál serían sus condiciones?

Por supuesto que me gustaría formar parte del Gobierno, pero liderándolo Vox, y siendo la primera fuerza. Si estuviese en el Gobierno lo primero que deberíamos hacer es garantizar la unidad nacional, dando respuesta a lo que está ocurriendo en Cataluña, y la concordia nacional, evitando cualquier tipo de enfrentamiento guerracivilista, y garantizando que vamos a dar respuesta a la emergencia social que están viviendo muchos ciudadanos, las personas más débiles de la sociedad.

Menudo éxito de audiencia tuvo usted en 'El Hormiguero', a pesar de que muchos le ven como la derecha cavernícola, extrema y radical

Esa imagen de Vox, por desgracia cala en una parte del electorado de izquierdas, porque es difícil luchar contra esa propaganda, pero el hecho de que un programa que suele tener dos millones de audiencia pasara a tener más de cuatro ese día, creo que implica que hay muchos españoles que ya no se dejan amordazar por la dictadura de izquierdas, y que entienden que Vox es una fuerza política absolutamente leal y constitucional.

¿Constitucional de extrema derecha?

Vox es un partido de extrema necesidad.

¿De verdad cree que la exhumación de Franco es una profanación?

Cuando a un muerto se le saca contra la voluntad de su familia, y se les obliga a enterrarle donde diga el Estado, es lisa y llanamente una profanación. A los muertos hay que respetarlos, se llamen Franco, Dolores Ibárruri o cómo se llamen, y ninguna familia española merece lo que se le está haciendo a la familia Franco.

¿La exhumación es un acto electoralista que dará votos al Gobierno?

El presidente ha hecho electoralismo barato, pero en el sentido erróneo y fallido y esto le va a quitar votos. Los españoles están muy preocupados. Vamos a afrontar una nueva crisis, hay salarios de miseria, españoles que no pueden acceder a una vivienda ni pensar en tener hijos en el futuro. Hay verdaderos problemas con las pensiones, parados de larga duración, y jóvenes formados que tienen que irse de España porque no hay perspectiva. Y frente a esta situación de emergencia social y nacional, la única emergencia de Sánchez es sacar a un muerto de su tumba. Le pasará factura en las urnas.

¿Vox es franquista?

No. Es un partido que mira al futuro, un partido que no tiene pasado, como el PSOE, que tiene una historia criminal de la que avergonzarse.

¿Es un acto de gamberrismo parlamentario lo que hizo la diputada Olona, que tuvo que ser expulsada de la Diputación Permanente?

El verdadero gamberrismo parlamentario es hablar de pájaros y flores cuando en Cataluña hay un ataque brutal al orden constitucional. Macarena Olona solo intentó hablar de un asunto que nos preocupa a todos los españoles y, como al PSOE no le interesa, la silenciaron.

Va a iniciar su campaña en Barcelona. ¿No teme ser insultado?

Voy a Barcelona a iniciar la campaña electoral, y claro que no voy a estar tranquilo, pero lo importante no es mi tranquilidad, sino la de muchos catalanes que no pueden vivir en condiciones normales, y eso es lo verdaderamente grave. Los catalanes que están allí no pueden sacar la bandera española sin ser agredidos o amenazados, y eso es lo que está quebrando cualquier principio de libertad en Cataluña. No voy a hacer ningún acto de provocación, sino a ejercer mis derechos como demócrata, y los de mi partido.