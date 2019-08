Rocío Monasterio: "No me extrañaría que PSOE y PP acordaran una coalición donde se repartieran el poder"

Esther Esteban Madrid

Tiene una forma de ser y estar en política muy rompedora. Es hiperactiva en redes sociales y con gran presencia en los medios de comunicación. Tal vez, por eso, cuando le preguntas si le molesta que le llamen facha o xenófoba dice que esos exabruptos no le afectan porque "es una vieja táctica de la izquierda para descalificar a todos los que no piensan como ellos". Rocío Monasterio (Madrid, 1974) es la cara y la voz femenina más reconocible de Vox, la mujer que en su día se atrevió a irrumpir en una rueda de prensa de Carles Puigdemont para entregarle unas esposas y un ejemplar del Código Penal al grito de "sin ley no hay democracia". Se dijo que era lo más parecido a un escrache que haya hecho un político de la derecha, pero no era la primera vez ni la última en la que la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid y responsable de comunicación de su partido -arquitecta de profesión con matrícula de honor y sobresaliente, fundadora de su propio estudio, casada con el también político y compañero de partido Iván Espinosa de los Monteros y madre de cuatro niños- rompe moldes.

Se le ha llegado a calificar como la musa contra el movimiento "feminazi", término que ella sustituye siempre por el de "feminismo supremacista" "que pretende ponernos a todas un burka ideológico y tengamos que pensar como unas pocas". Defiende con pasión la creación de un Ministerio de Familia, la prohibición del aborto y la persecución de la inmigración ilegal.

Apoya a Salvini con la crisis del Open Arms, acusa a este tipo de ONG de convertir a los inmigrantes en mercancía política y dice que si ellos gobernaran esos barcos no desembarcarían en España. Cree que los constitucionalistas deberían pactar un Gobierno de coalición y evitar unas nuevas elecciones. Apuesta por eliminar chiringuitos en la Comunidad de Madrid y advierte que estarán vigilantes para que se cumplan los acuerdos que posibilitaron la investidura de Isabel Díaz Ayuso.

Tras la formación de un Gobierno en Madrid con Vox fuera, ¿estar en la oposición supone que no darle a Ayuso ni 100 días de gracia?

Vox está aquí para ayudar a hacer las políticas que son mejores para los madrileños y ese va a ser nuestro papel: defender la creación de riqueza, la prosperidad y la libertad. Tenemos mucho que aportar. PP y Cs tienen muchos puntos en común, y Vox se diferencia de ellos en muchas cosas. De los 145 puntos que pactaron, algunos nos parecen razonables y con otros estamos en total desacuerdo. Nuestro papel va a ser vigilar que se cumple la parte del programa de Vox que asumieron y se han comprometido a cumplir el PP y Cs.

"Ni PP ni Cs se atreven a hablar claro de seguridad ni de inmigración"

¿Cuáles son las líneas rojas?

Por ejemplo, la auditoría de las subvenciones, controlar el gasto público ineficaz, no aumentar la deuda, bajar los impuestos, disfrutar o defender la libertad en educación para que los padres puedan elegir. Además, hay dos temas fundamentales: la seguridad y la inmigración, porque ni PP ni Cs se atreven a hablar claro de esos asuntos.

¿Por qué dice que ni PP ni Cs hablan claro de inmigración y seguridad?

Porque han asumido un buenismo inexplicable, cuando estamos viendo que Barcelona se ha convertido en la ciudad sin ley y se están asolando barrios por la inmigración ilegal, mientras los políticos buenistas hacen flaco favor a los españoles obviando hablar de temas donde es fundamental cumplir la legalidad.

"La inmigración ilegal lo que trae son problemas a nuestros barrios, inseguridad y gente desempleada"

¿Cuál es la solución que plantean?

Vox, de entrada, habla con claridad y defendemos que en España se tiene que cumplir la ley, y quien quiera venir a nuestro país lo tiene que hacer de forma legal. La inmigración ilegal lo que trae son problemas a nuestros barrios, inseguridad y gente desempleada, que sólo tienen un futuro: vagar por nuestras calles. Los políticos como Pedro Sánchez, con esas llamadas a la inmigración ilegal, y con su política de puertas abiertas, al final se convierten en cómplices de estas mafias que trafican con personas, y eso sí que es grave.

"La posición de Salvini me parece bien, es la posición de un político que defiende los intereses de su nación y fronteras"

¿Hace un paralelismo entre inmigración y delincuencia o son políticos como Ada Colau quienes, con su gestión agravan el problema?

Hay una relación evidente de las políticas de izquierdas -que no defienden la propiedad privada- con la delincuencia y la inseguridad en las calles. Cuando a los españoles no les puedes garantizar que no van a tener okupas, y las Administraciones no los protegen, la inseguridad se dispara como en Barcelona. Es importantísimo garantizar la protección y asegurar la propiedad privada. La izquierda y los políticos de centro buenistas que quieren caer bien a todos, miran hacia otro lado y dejan a los ciudadanos a la intemperie, sin proteger sus casas, sus ahorros, o que ni siquiera puedan salir a la calle porque les atracan.

¿Cuando habla de políticos buenistas se está refiriendo a Cs?

Me refiero a todos en general, porque aquí hay una clase política empeñada en que no haya fronteras. Al final todos defienden lo mismo. Yo no distingo ahora mismo un político de Ciudadanos de uno del PSOE, incluso tampoco de uno del PP.

"Vox es el único partido que hace un discurso fuera del consenso socialdemócrata"

¿Cree que Sánchez es ideológicamente igual que Rivera o Casado?

Sí. Yo en lo fundamental veo igual a Sánchez, a Casado que a Rivera. Todos han firmado, por ejemplo, en el tema de género, defienden el multiculturalismo, hablan de flujos migratorios Por eso Vox es tan criticado en los medios, porque es el único partido que hace un discurso fuera del consenso socialdemócrata, lo que se lleva en España, y del que todos se han contagiado.

¿Qué le ha parecido cómo se ha resuelto el tema del Open Arms?

Me parece bien la postura de Salvini. Es la posición de un político que defiende los intereses de su nación, y sus fronteras, que es el deber de todos los políticos. Si Vox estuviera gobernando, el Open Arms no desembarcaría en España, y además se le multaría porque se ha convertido en un barco con bandera española que trafica con personas. El Open Arms es un barco que tiene de rehenes a unos inmigrantes para cobrar un rescate. Es una ONG que está sirviendo a los grandes poderes políticos y utilizando a personas desesperadas. Ha utilizado a los inmigrantes para presionar a Salvini y para hacer política. Los inmigrantes recogidos son una mercancía política para esa ONG.

"Si el Gobierno que va a venir es de izquierdas, es mucho mejor no tener Gobierno"

Decir que trafica con personas es muy grave si no se puede probar

Bueno, yo creo que toda ONG que se demuestre que está traficando con personas tiene que ser ilegalizada, y no recibir ni un euro de dinero público, y por supuesto si no cumple la legalidad debe ser multada.

¿Qué le pareció la gestión de Sánchez en la crisis del Open Arms?

El presidente del Gobierno, con este tema, ha vuelto a demostrar su incompetencia. ¿Qué diferencia había entre el Aquarius y el Open Arms para que su postura fuera diferente?, ¿es que unos inmigrantes tenían más dignidad que los otros? No, solamente se trataba de distinto momento político, y de su utilización, como si no estuviéramos hablando de seres humanos. En este tema, como en casi ninguno, Sánchez no tiene discurso, funciona como una veleta, y por eso este país necesita a Vox para defender nuestras fronteras, la nación, y decir claramente que no se puede permitir un flujo infinito de inmigrantes ilegales. Si alguien quiere venir a España, lo tiene que hacer legalmente.

"Creo que el PSOE nunca ha tenido intención de hacer un Gobierno de coalición con Podemos"

Por decir esto les llaman xenófobos y de extrema derecha. ¿Lo son?

Por supuesto que no somos xenófobos y defendemos la inmigración legal. Pero quienes son insultan no tienen argumentos para debatir con nosotros. En Vox defendemos lo que es de sentido común: que las naciones tienen fronteras y que la inmigración tiene que ser legal y controlada. La política del gobierno no sólo produce un efecto llamada, sino que además aumenta el negocio de las mafias.

Cambiando de asunto, ¿qué le parece la negativa del PSOE al plan de Podemos para desbloquear la situación política y formar gobierno?

Creo que el PSOE nunca ha tenido intención de hacer un Gobierno de coalición con Podemos. Quieren hacer un relato para que la izquierda no le acuse de no haberlo intentado. Por eso sólo está haciendo un teatrillo. Por su parte, Podemos, quiere exagerar su papel de víctima, rechazada por el socialismo.

"Pedro Sánchez no tiene discurso, funciona como una veleta, y por eso este país necesita a Vox"

¿Cree que Podemos se equivocó no aceptando la vicepresidencia y los tres ministerios que le ofreció Sánchez?

El problema es que se ven como competidores en vez de como aliados. No creo que a la señora Calvo le guste compartir poder con la señora Irene Montero. Ademas sabemos lo que significa que Podemos llegue al poder: pobreza, desempleo, falta de libertad, y ataque sistémico a instituciones como la familia.

Si no hay pacto iremos a elecciones, y eso les puede perjudicar, ¿no?

Si no hay pacto con Podemos no necesariamente hay que ir a nuevas elecciones. Cs y el PP no tienen ya mucho que distinguirse con el PSOE, y se pueden poner de acuerdo. PSOE, PP y Cs están de acuerdo en: federalismo, discurso de género, memoria histórica, aborto, multiculturalismo, cambio climático Si todos están en la misma política, qué problema tienen en hacer coalición y dar estabilidad a España.

¿Defiende una abstención del PP para que Sánchez sea investido?

Paradoja ninguna. Los grandes partidos: PSOE, PP, lo que buscan es el poder, y sacrifican las ideas por el poder. A mí no me extrañaría que acabaran en una coalición donde se repartan el poder. Por eso tendría sentido que el PP facilitara un gobierno de estabilidad para España. Los partidos constitucionalistas, con suficientes escaños, lo que tienen que hacer, si no quieren que se repita Navarra, es pactar con el PSOE, y demostrar a los españoles que sirven para formar mayorías que salven a España del separatismo.

"No creo que a la señora Calvo le guste competir con la señora Irene Montero"

¿Les gusta el concepto de España Suma que registró el PP?

España Suma me parece bien si es para que Cs y PP se unan al PSOE y dar estabilidad a España, porque tienen muchas cosas en común.

En Madrid, ¿van a vigilar al Gobierno o intentarán llegar a acuerdos en temas como los Presupuestos?

Nosotros hemos demostrado que tenemos sentido del deber, porque aun no queriéndose sentar con nosotros Cs, ni negociar nada, hemos tenido la altura de miras de facilitar un gobierno a la Comunidad de Madrid. Y la misma forma de actuar la tendremos también cuando lleguen los Presupuestos. Pero una cosa es tener sentido del deber y otra que a nuestros votantes se les insulte, o se le ningunee. Con los Presupuestos vamos a estar muy atentos para que se refleje y se respete el acuerdo al que se ha llegado con Vox. Nuestra labor es muy importante en el control del gasto público ineficaz, para desmontar chiringuitos, y quitar la grasa que les sobra a estas Administraciones. Velaremos para que los recursos de los madrileños vayan a donde tienen que ir, que es a sanidad pública, educación, dependencia y discapacidad, todo bajando impuestos.

"No es de recibo que por tener que encajar dos partidos en una coalición se aumenten los consejeros"

Ayuso habló de una bajada de impuestos, ¿cómo se hace sin que se resientan los servicios públicos?

Una bajada de impuestos, si no va acompañada de una reducción del gasto público ineficaz, supone un aumento de la deuda. La deuda en Madrid es de 33.000 millones, y vienen años complicados. Hay que hacer un ejercicio de contención para gastar lo que haga falta y proteger las grandes joyas que tenemos en España: sanidad pública y educación y para hacerlo hay que desmontar urgentemente chiringuitos, donde se colocan a miles de políticos para conseguir votos cautivos.

Isabel Díaz Ayuso aumentó el número de consejerías

Estamos en contra del aumento de Consejerías. No es de recibo que por tener que encajar dos partidos en una coalición se aumenten los consejeros, viceconsejeros, directores generales, etc. Los contribuyentes no entienden que su dinero sirva para crear sillones. Nosotros somos partidarios de reducir estructuras, bajar el número de cargos públicos, y disminuir el gasto utilizando las nuevas tecnologías.

"Hay que devolver al Estado las competencias de sanidad, educación y justicia"

Si vamos a elecciones generales, con Presupuestos prorrogados, ¿las cosas se pueden complicar?

Bueno, depende. Si el gobierno que va a venir es de izquierdas, es mucho mejor no tener gobierno. De hecho, en estos meses sin gobierno ha habido menos aumento de gasto público y de deuda. Estar sin gobierno no es la situación ideal, pero si la alternativa es un gobierno socialista que va a subir los impuestos y aumentar la deuda, mejor seguir sin gobierno y con los presupuestos anteriores prorrogados.

La deuda pública está batiendo récord y supera los 1,2 billones, pero Calviño insiste en su optimismo

Esos datos demuestran que tenemos que desmontar las redes de la partitocracia y plantearnos desmontar estructuras que están suponiendo un gasto brutal solo para garantizar silloncitos para nuestros políticos, como el sistema autonómico, que, con 17 Parlamentos y 17 legislaciones distintas complican la vida de los ciudadanos. Ha llegado el momento de sacrificar el bienestar de los políticos para dárselo a los españoles, y como primera medida hay que devolver al Estado las competencias de sanidad, educación y justicia para que funcionen mejor. El mejor ejemplo en sanidad, lo que mejor funciona, es el sistema de donaciones de órganos y trasplantes, porque es nacional y no de responsabilidad autonómica.

"En Cataluña habrá elecciones antes de Navidad"

Con elecciones o sin ellas, Torra advirtió un otoño caliente

Bueno, habrá un otoño complicado con la sentencia del golpe de Estado, y esa es una razón más para que los que dicen que defienden la Constitución tengan altura de miras, dejen de mirar por sus partidos y su prioridad sea España. Sinceramente creo que en Cataluña habrá elecciones antes de Navidad, porque Torra quiere perpetuarse como sea y amarrarse al sillón.

Mientras, siguen apareciendo cuentas millonarias del saqueo de los Pujol a Cataluña...

Pero el latrocinio no ha sido sólo de los Pujol, que han robado a manos llenas. Hay muchos que han utilizado el tema del independentismo y la falacia del 'España nos roba' para robar ellos a manos llenas. Creo que los Pujol, los Torra, los Puigdemont, los Más y muchos más están en la misma línea: camuflando bajo el nacionalismo excluyente que se llevado el dinero de todos, y esquilmado las arcas públicas.