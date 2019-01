Iván Espinosa de los Monteros (Vox): "Queremos cambiar este infierno fiscal por un paraíso del empleo"

Aunque su cargo es el de vicesecretario de Relaciones Internacionales de Vox, con las municipales y autonómicas a la vuelta de la esquina, será el portavoz de su partido el que dará la cara y el encargado de lidiar con los poderes económicos. Cuando a Iván Espinosa de los Monteros (Madrid, 1970) -licenciado en Económicas y Empresariales (Icade) y máster en The Kellogg School of Management- le preguntas qué siente cuando le llaman fascista, niega la mayor. Dice que los fascistas son los de la CUP y sus socios de las CDR y define sus principios básicos en dos: España y libertad.

En Twitter, afirma que "la cultura no es de izquierdas, el patriotismo no es de derechas, y el liberalismo no es pecado. Eso sí, progre es a progreso lo que carterista es a cartera", y esa definición se desliza en sus respuestas. Está casado con Rocío Monasterio, arquitecta vinculada a Vox, que se baraja para encabezar la candidatura de Madrid en las municipales, aunque, según dice, "aún no hay nada decidido".

La entrevista se celebra en un receso de una jornada empresarial, donde no se han ahorrado críticas al Gobierno en materia presupuestaria. Dice que el PP es un partido acomplejado, que les copia. Avisa de que si no cumplen con ellos en Andalucía será "la legislatura más corta de la historia" y califica al presidente Pedro Sánchez de okupa.

Finalmente, se ha formado Gobierno en Andalucía sin que se cumplieran las exigencias de Vox: ni Consejería de Familia, ni modificación de la ley contra la violencia machista...

No pedimos que se cumpla todo el primer día, pero exigiremos los acuerdos pactados en un periodo razonable. Si eso no se produce, podemos estar ante una de las legislaturas más cortas de la historia de Andalucía. Habrá que ir aprobando propuestas para muchas de las cuales se necesitan los 12 votos de Vox. Y si Moreno no cumple, lo tendrá muy difícil.

¿Fue un error o una improvisación plantear un acuerdo de máximos, con temas como la expulsión de inmigrantes?

Nuestra propuesta inicial de 19 puntos no fue un error ni una improvisación, pero hemos quedado quintos en estas elecciones y somos el partido de menor peso relativo. No pretendemos imponer el programa de máximos, que es el que presentamos a nuestros votantes. Cualquiera que haya negociado algo en su vida sabe que hay que aceptar equilibrios, y eso haremos.

¿Y cuáles serían sus 'líneas rojas'?

Nunca hemos hablado de líneas rojas; han sido los periodistas. Las únicas líneas rojas que nos condicionan son las de la bandera de España.

Vamos, que no le dan a Moreno un cheque en blanco, y si no atiende las demandas de Vox convertirán la legislatura en un calvario...

Claro que no le daremos al presidente de Andalucía un cheque en blanco. Hemos dado a conocer nuestro acuerdo, y si una de las partes no cumple, se rompe. Vox ha cumplido la primera parte: apoyar la investidura de Juan Manuel Moreno, a pesar de todas las reservas que nos producía el candidato, que nunca nos ha parecido el más apropiado para la Junta, y ahora la pelota está en el tejado del PP para cumplir el pacto. Si lo incumple, tendrá sus consecuencias, y no sólo en Andalucía.

¿A qué se refiere exactamente?

A que para los españoles es importante ver cómo actúan PP y Ciudadano s y saber que los acuerdos que han firmado con Vox no son un papel mojado que no ha servido. Si nos engañan en Andalucía, las consecuencias las pagarán a nivel nacional.

¿Cómo se define ideológicamente?

Tengo dos principios fundamentales: España y la libertad.

¿Y qué piensa cuando le llaman facha, fascista, ultraderechista, de extrema derecha y le sitúan ideológicamente en la caverna?

No dedico ni un minuto de mi tiempo a responder a esos calificativos porque eso lo dicen quienes se sitúan en posiciones radicales de izquierda, que como no están acostumbrados a que nadie les lleve la contraria usan palabras gruesas. En este país, la izquierda ha pensado que tenía superioridad moral, el monopolio de la verdad, de la ideología, de la comunicación, y nadie se ha atrevido a hacerles frente, ni en el periodismo, ni en la política, ni en la sociedad civil. Cuando alguien como nosotros sale y les dice a la cara lo que piensa, que no están en posesión de la verdad, nos insultan.

¿Se sitúan ideológicamente en la misma posición que otros partidos de extrema derecha europea, como el de Le Pen en Francia?

No tenemos socio europeo de ningún ámbito. No somos parte de ningún grupo, ni nos vamos a afiliar con ninguno de los grupos parlamentarios que hay en la UE, hasta después de las elecciones. España es un caso único, tener que defender la unidad, la historia, la bandera y las instituciones es algo que solo ocurre aquí, y alguien tiene que defender la existencia y la continuidad de nuestra nación.

¿Ustedes son a la derecha lo mismo que Podemos es a la izquierda?

En España en estos últimos 14 años todo el mundo ha dado un paso a la izquierda. Lo que era centroizquierda moderado ahora es izquierda dura; lo que era una izquierda dura ahora es izquierda radical; y lo que era una derecha normal ahora es un centro descafeinado. Cualquier cosa que no responda a esa ideología progre que algunos nos han impuesto se considera derecha dura, y por eso nos etiquetan de extrema derecha, cosa que nadie entiende fuera de España cuando ve nuestros planteamientos.

Ustedes no solo responsabilizan a sus adversarios, sino también a los medios de comunicación, que les han definido de igual manera...

Los medios tienen su responsabilidad en la perversión del lenguaje. Las televisiones públicas y algunos medios privados nos llaman extrema derecha, pero no dicen extrema izquierda cuando hablan de Podemos ni cuando califican al resto de partidos. Algún día deberán rendir cuentas las televisiones públicas, y las privadas, porque están muy escoradas. El último fin de semana, por ejemplo, se atacó a nuestro partido en Cataluña de manera violenta y en algunos titulares se decía: Un grupo de personas ataca a la ultraderecha. Ese grupo eran los CDR, que sí son fascismo y radicalismo puro, pero el calificativo nos lo ponen a nosotros. Así es cómo se manipula el lenguaje.

¿Qué le parecen los Presupuestos y la generosidad con Cataluña?

Son unos Presupuestos mal diseñados, desde la ceguera absoluta de un político al que no le interesan los problemas de los españoles. El objetivo principal de Pedro Sánchez es satisfacer a sus socios radicales, independentistas y fascistas, que le han apoyado en el Gobierno. El presidente, en vez de pensar en unas Cuentas que generen empleo, mejoren la situación de los autónomos y las pequeñas empresas, está pensando en los contribuyentes netos a su Gobierno. Son unos Presupuestos absolutamente impresentables, que priman a Cataluña para conseguir el favor de los independentistas, y eso, si logra aprobarlos, le pasará factura en el resto de España. Al final, un Gobierno de 18 personas está poniendo al conjunto de España a su servicio.

¿Si no hay Presupuestos, Sánchez tiene que convocar elecciones?

Sánchez tiene que convocar elecciones, aunque haya Presupuestos. Es un okupa que llegó al Gobierno diciendo que sería presidente temporalmente, sólo para convocar elecciones, y una vez instalado en La Moncloa no hay quien le saque. Es un presidente legal, pero no legítimo, y le aterra presentarse a las urnas, porque le van a echar.

¿Cuáles son las propuestas de Vox en materia económica? Según CCOO, su partido arruinaría a España...

Efectivamente, nuestra propuesta económica sería una ruina para CCOO, porque una de las cosas que proponemos es eliminar toda subvención a los sindicatos, las patronales y los partidos políticos. Es una de las cosas que propusimos a PP y Cs en Andalucía y no quisieron ni siquiera hablarlo. Creemos en una sociedad civil fuerte, no queremos una sociedad civil subvencionada, que es lo que tenemos hoy. No sé por qué tenemos que pagar entre todos el sueldazo del señor Unai Sordo o su coche oficial. En todo caso, que lo paguen sus afiliados.

¿Qué más medidas económicas plantean ustedes?

Un programa que haga que España pase de ser un infierno fiscal a ser un paraíso de empleo. No ha habido en España un gobernante en los últimos 40 años que haya creado un solo puesto de trabajo en su vida antes de llegar al Gobierno. Tenemos múltiples ejemplos de ministros y miembros del Gobierno que no han cotizado un solo día en el sector privado, que no saben lo que es pagar una cuota de autónomos o liquidar el IVA a Hacienda sin haber cobrado todavía. La mayoría de los políticos han vivido enganchados a la cosa pública, al sueldo público.

¿Qué dos medidas estrella económicas serían inexcusables?

La primera, una enorme desregulación. Reducir cinco normas por cada norma nueva y, dentro de eso, la recuperación de un mercado único. Hay una ruptura del mercado en 17 comunidades y es muy difícil gestionar 17 mercados fragmentados. Por otro lado, para hacer de España un paraíso del empleo se necesita una reducción drástica de impuestos y gasto público ineficiente, ese que solo beneficia a los políticos.

¿La fórmula andaluza es exportable al resto de España en las próximas municipales y autonómicas?

C's se está perjudicando mucho a sí mismo de cara a las municipales de mayo. Sospecho que nosotros iremos a mejor y ellos a peor, y es muy probable que sean ellos quienes nos tengan que apoyar a nosotros en varias ciudades y autonomías. Nosotros siempre les tenderemos la mano y si ellos no quieren es su problema.

¿Por qué su partido no nos quiere a las mujeres? ¿Hay cabida en este siglo para un partido machista?

Vox no es un partido machista: estamos a favor de la igualdad de todos los españoles ante la ley, no de la igualdad por ley, y mucho menos de la supremacía de la mitad de la población sobre la otra mitad. Igual que se han cometido excesos machistas en España hace muchos años, la ley actual es otro exceso en sentido contrario. Que los hombres tengan que demostrar, por serlo, que son inocentes es una herramienta que están usando algunas mujeres, y eso hace más daño que beneficio al colectivo de mujeres.

Admita al menos que lo que sí huele a xenofobia es querer expulsar a 50.000 inmigrantes ilegales, ¿no?

Queremos que se cumpla la ley. Y cualquier iniciativa encaminada a incumplirla me parece absolutamente antidemocrática y debe ser castigada y perseguida. El principal poder público en Andalucía, la Junta, tiene documentados a 52.000 inmigrantes que están de manera ilegal, y es muy grave que se nieguen a compartir esa base de datos con la Policía. Es muy importante mandar el mensaje claro de que en España no se aceptan ilegalidades de ningún tipo, tampoco en materia de inmigración. Además, son los propios inmigrantes legales los que no quieren ver ningún tipo de privilegio en quienes por saltarse la valla o utilizar la fuerza son tratados de otra manera.

Lo que tiene puntos oscuros es la financiación de Vox. ¿Miente el Tribunal de Cuentas cuando dice que no le dieron datos de financiación iraní o ustedes que dicen que sí?

Vox se ha financiado y se financia de manera absolutamente legal y acorde con la regulación vigente, que establece unos límites a la financiación que puede aportar cualquier persona, nacional o extranjera. En las Europeas de 2014, hubo un grupo de personas con simpatía hacia nuestro candidato, Alejo Vidal-Quadras, quien había mostrado su solidaridad con la causa de los exiliados iraníes que luchaban contra el régimen totalitario de los ayatolás. Que un dentista en Nueva York o un abogado en París te mande un donativo no debe suponer ningún problema. Nosotros remitimos las cuentas al Tribunal de Cuentas y podemos demostrarlo. Nuestra financiación es absolutamente clara y transparente y no sólo hemos acudido al Tribunal de Cuentas ,sino que también nuestras cuentas están auditadas, cosa que no hace ningún otro partido en España.

¿Entonces, se nutren sólo de las cuotas de sus afiliados, que es de 9 euros?

Esa es la cuota estándar. Si uno es parado, jubilado, joven o estudiante, se le puede aplicar una cuota reducida. Ahora tenemos 27.000 afiliados, con un crecimiento exponencial enorme, y el número de simpatizantes se ha disparado.

¿Casado tiene motivos para preocuparse, y de ahí el perfil de los candidatos de Madrid?

El PP está presionado porque nuestro crecimiento es enorme y por eso nos está copiando nuestros eslóganes, actitudes, ideas y hasta la puesta en escena. El PP lleva 14 años en una deriva rajoysta-zapateril, y una candidata a la Comunidad de Madrid que ha sido portavoz de Cifuentes, que representa todo lo contrario a las ideas de Vox, no puede hacer creer a nadie que defiende lo mismo que nosotros. En cuanto al candidato del Ayuntamiento por el PP, es buen chico, pero no lo conoce nadie y no les auguro un buen resultado.

¿Me está diciendo que el PP es un partido acomplejado de derechas?

Sí, el PP es un partido muy acomplejado que ha cedido en todas las posiciones de hace unos años y que ha involucionado a un partido socialdemócrata, perfectamente comparable con los partidos socialistas de otros tiempos. Montoro presumía de haber adelantado a los comunistas por la izquierda con la mayor presión fiscal que ha visto jamás España y Rajoy copió lo peor del zapaterismo. Por eso, en su pecado llevarán la penitencia, y no cuela que ahora intenten aproximarse a lo que defiende Vox. Aunque es verdad que el PP solo acierta cuando nos copia.

Oiga, ¿y la única solución para Cataluña es aplicar el 155?

La situación de Cataluña se ha gestado en los últimos 40 años y es difícil arreglarla en dos tardes. Se tardará décadas en recuperar el sentido común, pero hay que empezar cuanto antes. Hay que pensar en las generaciones nuevas, porque algunas de las actuales están perdidas, y habría que intervenir la autonomía entera. No unos mesecitos, o no para que se convoquen elecciones, como decía Cs, sino de manera permanente. El Estado tiene que demostrar su fortaleza y recuperar su presencia sobre todo con aquellos fascistas, que toman la calle, que asaltan autopistas y bloquean los trenes. Los verdaderos fascistas en España son los de la CUP y los CDR, no nosotros.