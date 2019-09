Deutsche Bank ataca al BCE: "Estos bajos tipos de interés arruinan al sistema financiero"

El consejero delegado de Deutsche Bank, Christian Sewing, se ha mostrado muy crítico respecto de un posible recorte adicional de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) en su reunión del próximo 12 de septiembre y ha advertido de que el impacto potencial en la economía de la medida sería marginal a costa de importantes efectos secundarios en la sociedad.

"A largo plazo, estos bajos tipos de interés arruinan el sistema financiero", ha advertido Sewing, durante su intervención en un evento bancario organizado por Handelsblatt en Fráncfort, donde se ha mostrado convencido de que una rebaja adicional del precio del dinero no impulsará a las empresas a realizar mayores inversiones.

En la actualidad, el tipo principal de refinanciación está en el 0%, mientras que la facilidad de depósito (donde los bancos aparcan su exceso de liquidez) está en el -0,4%, lo que quiere decir que los bancos pagan dinero al BCE por guardar su liquidez en el instituto monetario. Por otro lado, la ventanilla de emergencia mantiene el tipo de interés en el 0,25%.

Este entorno de bajos tipos de interés ha reducido el margen de intermediación de la banca (la diferencia que reciben por los depósitos y los préstamos), erosionando sus beneficios y su negocio principal.

Aunque el consenso de los expertos reconoce que los tipos negativos han sido positivos en términos agregados para la economía, tras varios años de esta política no convencional la rentabilidad de la banca están siendo uno de los efectos secundarios negativos. No obstante, el BCE está estudiando la puesta en marcha de un sistema de tramos para reducir el coste que paga la banco por su liquidez, lo que sería un pequeño alivio pero no una solución al problema de la rentabilidad.

"Macroeconómicamente, otro recorte de tipos se esfumará al nivel actual", señaló el banquero en declaraciones recogidas por el rotativo germano. "Solo aumentará los precios de los activos y la carga para los ahorradores", añadió.

En este sentido, el máximo ejecutivo del mayor banco de Alemania defendió que los bancos centrales apenas cuentan con recursos para amortiguar eficazmente una crisis económica, por lo que se mostró partidario de un programa de inversiones por parte del Gobierno de Alemania dirigido a impulsar la tecnología, la investigación, la educación y las redes de datos para establecer las bases del crecimiento futuro.