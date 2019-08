La falta de Gobierno y la guerra comercial frenan la venta de vivienda

La falta de constitución de Gobierno en España desde hace más de 100 días; la guerra comercial entre Estados Unidos y China, con consecuencias globales; y la entrada en vigor de la Ley de Contratos Hipotecarios son las causas que en los últimos meses generan miedo a invertir en vivienda, no solo entre los residentes del país sino también entre los extranjeros.

Así, lo revelan los especialistas en la materia. Fernando Acedo, director de Relaciones Instucionales del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, asegura que "el parón en materia inmobiliaria se ha producido por la entrada en vigor de la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, porque ha traído dificultades desde un punto de vista tecnológico, con algunos problemas de conexiones en las plataformas notariales, y porque ahora hay que pasar unos exámenes exhaustivos en la notaría, regulados por la Dirección General de los Registros y del Notariado". "Se trata de una norma en apariencia muy garantista que alarga la tramitación de una hipoteca de una hora y media a ocho o nueve horas en la actualidad", concluye.

La compraventa de viviendas cayó en junio un 9 por ciento respecto al mismo mes de 2018, hasta las 40.961 operaciones, según datos provisionales publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), con cifras facilitadas por los Registros de la Propiedad, que reflejan que este indicador cerró el primer semestre en niveles similares a los de un año antes.

Unas cifras preocupantes

Respecto a mayo, la compraventa de casas se desplomó un 13,9 por ciento, según la estadística del INE, que al estar elaborada con datos de los registradores refleja operaciones cerradas ante notario meses antes, coincidiendo con las celebración de elecciones.

Por otra parte, aunque en la misma línea, en todo el país, las compras de vivienda por extranjeros representaron el 12,2 por ciento del total, con un ligero retroceso con respecto al trimestre precedente (12,7 por ciento), aunque en términos absolutos se incrementó hasta las 16.000 compraventas. En este caso, los efectos derivados del Brexit se están haciendo notar en la demanda británica de vivienda en España.

Se está generando una desconfianza creciente entre los consumidores, tanto por el presente económico como por las perspectivas de futuro

Aunque sigue manteniendo el primer puesto, con un 13,8 por ciento del total de compras de vivienda por extranjeros, experimenta un intenso descenso con respecto al trimestre precedente (16,6 por ciento) y su peso porcentual marca el mínimo de toda la serie histórica.

No menos importante resulta tener en cuenta otra estadística recientemente publicada como es la referida a la confianza del consumidor, que ha caído en 5,3 puntos en julio en relación al mes anterior, según los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). En este indicador se muestra que se está generando una desconfianza creciente entre los consumidores, tanto por el presente económico como por las perspectivas de futuro que esperan.

Operaciones adelantadas

Coincide Acedo con Fernando Encinar, jefe de Estudios de idealista, y con Beatriz Toribio, directora de Estudios de Fotocasa, cuando confirman que la entrada en vigor de la Ley Hipotecaria en junio ha supuesto que muchas operaciones se adelantaran para evitarla o que, por el contrario, se hayan retrasado hasta aclarar los nuevos trámites burocráticos."Todo apunta a que este efecto será puntual y que el sector continuará avanzando en su dinámica, aunque a un ritmo más moderado", concluye Beatriz Toribio.

No hay burbuja, sino un crecimiento sostenido, que me parece sano, pero que precisa de política y de medidas regulatorias que sean capaces de potenciar la construcción y el mercado de la vivienda en la España interior

A este respecto, Fernando Acedo afirma que "no estamos ante una burbuja inmobiliaria, sino ante un crecimiento asimétrico del mercado en España. Los aumentos en las ventas se han venido produciendo en las grandes capitales del país, como Madrid o Barcelona o en provincias como Málaga o Baleares, donde los precios se han disparado, pero no así en la España interior donde aún hay un gran recorrido en la compraventa de viviendas y los precios no han crecido en estos niveles".

"No hay burbuja, sino un crecimiento sostenido, que me parece sano, pero que precisa de política y de medidas regulatorias que sean capaces de potenciar la construcción y el mercado de la vivienda en estas zonas", concluye el director de Relaciones Institucionales del Colegio de Registradores.

Borrasca económica global

La desaceleración en la compra de vivienda está afectando al sector a todos los niveles, incluido el de lujo. Sophie Chick, directora de Savills World Research, explica que "la desaceleración que se está produciendo en el mercado residencial prime de las principales ciudades del mundo está relacionada con políticas gubernamentales, el precio del dinero, el incremento de la oferta y las incertidumbres económicas y geopolíticas mundiales".

Fruto de estas tensiones durante los últimos meses del año 2019 es que el precio de la vivienda en España sigue evolucionando al alza, sobre todo por la vivienda nueva, pero se está percibiendo que el menor dinamismo que se está registrando en las transacciones repercute en una moderación del crecimiento del precio de la vivienda nueva y usada.

Dice Fernando Acedo, que "la inestabilidad política, con un Gobierno que no se ha conseguido formar todavía y con atisbos de ir a unas nuevas elecciones, ligado a los datos de la Eurozona, en la que se produce un gran miedo ante una posible recesión mundial provocada por la crisis comercial, están produciendo un gran miedo entre los inversores. Creo que esta estabilidad exterior está teniendo más peso, incluso más que la interior. Alemania, por ejemplo está planteando grandes dudas sobre su salud económica a la hora de invertir".