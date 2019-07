El precio de la vivienda en alquiler se dispara más de un 16% en el primer semestre del año

El precio medio de la vivienda en alquiler aumentó casi un 16,3% en el primer semestre del año en comparación con el mismo periodo del año anterior, según se desprende del informe semestral de precios de alquiler realizado por pisos.com. En términos interanuales, Cataluña lidera las subidas con un ascenso del 21,59%, seguida de Andalucía. Por el contrario, las menores alzas se han registrado en Galicia (+0,66%) y Murcia (+0,86%).

Ferran Font, director de pisos.com: "Se sigue tensando las relaciones entre propietarios e inquilinos, sobre todo, en aquellas ciudades que actúan en el foco para la demanda del alquiler"

En comparación con el semestre anterior, la subida fue de casi el 6%. Entre enero y junio, la vivienda en alquiler media en España tuvo una superficie media de 125 metros cuadrados y una renta media mensual de 943 euros.

Madrid sigue siendo la más cara

Hasta junio, entre las regiones más caras para vivir en España destacaron Madrid (1.671 euros al mes), Baleares (1.339 euros) y Cataluña (1.194 euros), mientras que en el lado opuesto, con las rentas más baratas, destacaron Extremadura (466 euros), Castilla-La Mancha (555 euros) y Galicia (565 euros).

En este periodo (términos semestrales), el incremento más acusado se registró en Navarra (14,3%). Además, solo se contabilizaron ajustes a la baja en las regiones de La Rioja (-3,3%), Asturias (-2,4%) y también en Aragón (-0,8%).

El director de estudios de pisos.com, Ferran Font, cree que la subida de las mensualidades de arrendamiento "sigue tensando las relaciones entre propietarios e inquilinos, sobre todo, en aquellas ciudades que actúan en el foco para la demanda del alquiler".

Asimismo, el experto ha resaltado que, en algunas ciudades fuera de España, se están poniendo en marcha planes específicos. "Ya no solo se trata de proteger a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad, sino de no poner en peligro a esa parte de la población que, aun teniendo capacidad económica, ve como el porcentaje de su sueldo destinado al alquiler no da para aumentar", ha remarcado.

Para Font, es urgente volver a los niveles de precios "razonables", ya que "se está jugando con la emancipación de toda una generación, poniendo trabas al emprendimiento y al enriquecimiento de la sociedad en su conjunto".

Font cree que para "enfriar el mercado" es necesario un diálogo serio entre los poderes públicos y privados "con el fin de alcanzar soluciones viables que satisfagan a todos los agentes implicados".

"Las administraciones deben colaborar con las empresas para crear un parque de vivienda en alquiler al alcance de todos los bolsillos, al tiempo que el empleo y los salarios deben mejorar para facilitar el ahorro y proporcionar una mayor subida", ha remarcado.