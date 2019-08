EEUU estrangula los negocios con Huawei después de que Pekín congelase las compras agrícolas

La Casa Blanca ha congelado su decisión sobre las licencias para que las compañías estadounidenses reinicien sus negocios con Huawei Technologies Co., después de que Pekín informara de que detendría las compras de productos agrícolas estadounidenses, según fuentes cercanas al caso.

El secretario de Comercio, Wilbur Ross, cuyo departamento ha examinado las solicitudes para reanudar las ventas, dijo la semana pasada que había recibido 50 solicitudes y que la decisión al respecto estaba pendiente. Las empresas estadounidenses requieren una licencia especial para suministrar bienes a Huawei desde que EEUU agregó al gigante chino de las telecomunicaciones a una lista negra comercial en mayo por preocupaciones sobre la seguridad nacional.

El dólar australiano cayó y el yen ganó después de la noticia sobre el retraso en la aprobación de licencias. El yuan en el extranjero cayó 0,1% a 7.0860 por dólar.

Tregua comercial

El presidente Donald Trump comunicó a fines de junio, tras acordar una tregua comercial ahora rota con el presidente chino, Xi Jinping, en Japón, que algunas restricciones a Huawei serían relajadas. Pero esa promesa dependía de que China reforzara sus compras a los agricultores estadounidenses, lo que Trump se ha quejado de que el país no ha hecho.

La semana pasada las tensiones aumentaron aun más, ya que Trump anunció que impondría un arancel de 10% sobre 300.000 millones de dólares en importaciones chinas a partir del 1 de septiembre y su Departamento del Tesoro calificó formalmente a China de manipulador de divisas. Aun así, Trump dijo la semana pasada que no había planes para revertir la decisión que tomó en Japón de permitir más ventas de los proveedores estadounidenses de productos no sensibles a Huawei. Dijo que el tema de Huawei no está relacionado con las conversaciones comerciales.

Petición de las tecnológicas

Las compañías de tecnología ya han solicitado a la Casa Blanca una rápida concesión de licencias que les permitan reanudar algunos envíos de componentes a Huawei. La compañía china es uno de los mayores compradores de semiconductores del mundo. El acceso continuo a ese mercado es crucial para fabricantes de chips como Intel Corp., Qualcomm Inc. y Broadcom Inc., que enviaron a sus directores ejecutivos a reunirse con Trump en julio.

Empresas como Xilinx Inc. y Micron Technology Inc. han dicho públicamente que han solicitado licencias y han pedido a EEUU que les permita reanudar sus negocios con Huawei. Argumentan que muchos de sus productos pueden obtenerse fácilmente de sus rivales en el extranjero, lo que hace que la prohibición sea ineficaz y también perjudicial para la industria a la que se supone que ayuda la disputa comercial con China.

Algunos fabricantes de componentes electrónicos con sede en EEUU ya han registrado pronósticos que muestran los efectos negativos de la disputa comercial.