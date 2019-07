Las empresas de EEUU podrían restablecer las ventas a Huawei en un plazo de entre dos y cuatro semanas

Pese a que en el marco del G20 el presidente de EEUU Donald Trump aseguró que las compañías estadounidenses podrían vender productos a Huawei, de momento no ha habido ningún cambio oficial por parte del país donde las licencias se siguen supervisando bajo el principio de "presunción de denegación". Sin embargo, la situación está mas cerca que nunca de cambiar.

Los EEUU podían aprobar las licencias temporales necesarias para que las compañías reinicien las ventas a Huawei entre dos y cuatro semanas, según ha detallado un alto funcionario de EEUU.

Eso sí, se espera que la concesión de licencias no sea total. Y es que, según explicó hace unos días el secretario de Comercio, Wilbur Ross, dijo que se dará el visto bueno a aquellas autorizaciones donde no exista una amenaza para la seguridad nacional.

Esta apertura de EEUU a Huawei llegaría a tiempo para permitir a la compañía china seguir con los acuerdos con que tiene establecidos con compañías norteamericanas como Google, que cuentan con una prórroga de las restricciones hasta el 19 de agosto.

Y es que actualmente las compañías estadounidenses pueden vender productos para mantener las redes existentes o proporcionar actualizaciones de software a los teléfonos móviles existentes de Huawei, pero tienen prohibido realizar nuevas ventas de productos y servicios hechos en EEUU.

Huawei pide revertir la situación por completo

Un portavoz de Huawei ha comentado que "las restricciones deben eliminarse por completo, en lugar de que se apliquen licencias temporales a los proveedores de EEUU. Huawei no ha sido declarada culpable de ningún delito relevante y no representa un riesgo de ciberseguridad para ningún país, por lo que no merecemos las restricciones".

Por su parte, Huawei ha pasado al ataque. La compañía ha anunciado que podría despedir a los trabajadores de su centro de desarrollo Futurewei Technologies en el país ya que si su tecnología no tiene cabida en EEUU, tampoco lo tendría sentido desarrollar allí nuevos avances.

Huawei tiene en EEUU tres laboratorios en Texas, California y Washington en los que trabajan unos 850 trabajadores y los despidos en éstos "podrán contarse por centenares", explicó una fuente a The Wall Street Journal.