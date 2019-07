El PSOE retira la tasa Google de su programa de gobierno tras postular a Calviño al FMI

Eduardo Ortega Socorro Madrid

Solo un día después de que se confirmara que Nadia Calviño es una de las candidatas designadas por los países europeos para suceder a Christine Lagarde al timón del Fondo Monetario Internacional (FMI), llegan las primeras acciones del Gobierno, o al menos del PSOE, de cara a impulsar la candidatura de la ministra de Economía y Empresa en funciones. Y es que en el programa de gobierno de cara al debate de investidura de Pedro Sánchez, cuya nueva versión revisó y aprobó Ferraz este jueves, no hay ni rastro de la tasa Google que hasta hacía unas horas formaba parte de los planes de futuro del Ejecutivo socialista pero que podría generar fricciones con Estados Unidos.

En la versión anterior del programa del PSOE, que se lanzó hace un par de semanas, sí se mencionaba el conocido impuesto digital, cuyo desarrollo y aplicación en solitario por España han defendido tanto la propia Calviño como María Jesús Montero, ministra de Hacienda, quien esta misma semana afirmó que en cuanto el Gobierno vuelva a tener plenas funciones se llevaría el correspondiente proyecto del ley al Congreso para ponerlo en marcha cuando antes.

Amenazas

Pero esto, como ya ha contado elEconomista, no gusta en Estados Unidos. La Casa Blanca considera que la tasa Google no es más que un arancel proteccionista que ataca principalmente los intereses de empresas estadounidenses como Google y Facebook. Por ello, ya ha advertido a Francia, el único país europeo que la ha activado, de una investigación para determinar si esta acción es discriminatoria o no.

Dichas advertencias también habrían llegado a los oídos del Gobierno español, incluyendo una amenaza directa de Donald Trump de vetar el nombramiento del Calviño como directora gerente del FMI si el Gobierno no cesa su insistencia en el tributo digital.

Sin noticias

Sin embargo, desde Moncloa aseguran que esas amenazas y advertencias no habrían existido, o no tienen constancia de ellas. Por otro lado, consultados por este medio, en el PSOE explican por qué se ha decidido borrar la tasa Google de su programa de Gobierno.

Cabe recordar que la potencial marcha de Calviño a un alto cargo internacional ha sido un secreto a voces en los últimos meses, una circunstancia que coincide con la pretensión de Sánchez de colocar a sus fieles en puestos de relevancia mundial, algo que ha logrado con Josep Borrell, que será Alto Representante de la UE en la nueva Comisión Europea.

Guiños a Unidas Podemos

La desaparición del tributo digital no ha sido la única sorpresa de la revisión del programa de Gobierno aprobada por la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, una que incluía la presencia de Sánchez. A pesar de que este jueves se vivió una nueva escenificación de la ruptura del diálogo entre los socialistas y Unidas Podemos para que los diputados morados apoyen su investidura como presidente del Gobierno, lo cierto es que los cambios de la hoja de ruta diseñada por Ferraz incluye varias novedades y guiños fiscales destinados a convencer a los de Pablo Iglesias.

Entre ellos está limitar las exenciones de dividendos y plusvalías repatriadas por empresas españolas y establecer un mayor control sobre las sociedades de inversión de capital variable (sicav), modelos demonizados por Podemos por considerarlos paraísos fiscales, como las entidades de tenencia de valores extranjeros (ETVE).

Contra el fraude

También se concretan algunas medidas para prevenir y luchar contra el fraude fiscal que antes no aparecían, como mejorar la lista de paraísos fiscales, reforzar la lista de morosos de la Agencia Tributaria y prohibir las amnistías fiscales. Además, a esto se suma la reducción del IVA de los servicios veterinarios al tipo del 10 por ciento y ampliar el catálogo de las inversiones financieramente sostenibles para que las corporaciones locales que tengan superávit puedan dedicar a la mejora de escuelas infantiles, el fomento del empleo y la construcción o rehabilitación de vivienda.

Se trata de propuestas que no estaban en el anterior programa socialista y que sí estaban recogidas en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que Moncloa pactó el año pasado con Podemos. De hecho, una de las cuestiones que los de Iglesias le han afeado al PSOE durante la negociación de la investidura ha sido que se habrían echado atrás respecto a lo que se acordó en su momento, sobre todo por las alusiones de varios ministros a aparcar la reforma laboral.

El documento reitera además las otras propuestas que ya había en su versión anterior: aprobar la tasa Tobin (el impuesto de transacciones financieras) y reformar el impuesto sobre Sociedades, garantizando un tipo mínimo del 15 por ciento de las grandes empresas.