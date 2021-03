La OCU desaconseja invertir en el bitcoin y recuerda la burbuja de 2017: "No te fíes"

El bitcoin sigue inmerso en su particular rally, ese que desde finales de 2020 no ha llegado a abandonar y que le ha llevado a máximos hace tan poco unos días. La criptodivisa está 'de moda' y aparece como una opción atractivo en el mercado por su actual tendencia ascendente...pero en la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) no están tan convencidos.

La entidad advierte a los consumidores de que su área de expertos OCU Inversores desaconseja la inversión en bitcoins, ya que alberga demasiados riesgos relacionados con su volatilidad: "No te fíes".

Para ello, pone como ejemplo el pinchazo en la burbuja generada en 2017, que perdió un 80% de su valor después de llegar a alcanzar los 15.000 dólares. Se trata de una circunstancia que todos los analistas han tenido en cuenta, pero que de momento no ha vuelto a repetirse: en febrero, la criptodivisa llegó a su máximo, por encima de los 57.300 dólares. Actualmente, se mueve en el entorno de los 50.000 dólares, más del triple del valor que presentaba en 2017 antes de que se pinchase esa burbuja. Y, a pesar del pinchazo de finales de febrero, se ha revalorizado más de un 74% en 2021.

Por estos antecedentes y la propia naturaleza del bitcoin (que prioriza la privacidad por encima de todo y hace que no se conozcan los actores de las operaciones), la OCU cree que el bitcoin, al que no considera divisa por el bajo número de negocios o sectores que lo aprueban como modo de pago, no es "tan bueno negocio como parece".

"Bitcoin seguirá subiendo de precio mientras que haya más gente que desee adquirirlo que gente que desee desprenderse de ellos, y caerá cuando ocurra lo contrario: en apenas unos días puede duplicar su precio o perder todo su valor: ya ha sucedido", reza el informe de la OCU.

Desde la organización recomiendan que, en caso de intención de invertir, la persona interesada se decante por otro tipo de estrategia. En su opinión, la que más merece la pena es una táctica de de inversión equilibrada "que combine renta fija y variable en función del riesgo que se desee asumir".