Josep Sánchez Llibre (Foment): "Estoy en contra de más presión fiscal en Cataluña, Madrid y toda España"

La reunión este mes entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la patronal catalana Foment del Treball con motivo de la visita del jefe del Ejecutivo estatal a Cataluña para reunirse con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha generado cierto revuelo mediático ante la percepción desde medios de la capital estatal de una crítica de Foment al sistema fiscal madrileño.

El presidente de la patronal catalana, Josep Sánchez Llibre, ha recibido con sorpresa la polémica, y aunque ya dejó clara su postura en la reunión de este miércoles de la junta directiva de la CEOE, también quiere hacerla pública, y lo explica a elEconomista.

¿Cree que ha habido un malentendido sobre su propuesta de armonización fiscal en España?

Es totalmente falso y me ofende que se diga que yo he planteado un incremento de impuestos en la Comunidad de Madrid. Quiero desmentirlo rotundamente. Yo lo que le planteé al presidente del Gobierno fueron diferentes cuestiones que afectan a la fiscalidad. Una primera, que la economía española, y por descontado la economía catalana también, no podemos admitir más impuestos. Porque, si con la fiscalidad que hoy soportan las empresas y los ciudadanos españoles estamos un poco por encima de la media europea, si el Estado necesita más impuestos, lo que tiene que hacer es aplicar una de las soluciones que ha dicho Foment, que es elaborar un plan estratégico de lucha contra la economía sumergida, que es de alrededor de un 25% del PIB. Si somos capaces de rebajarla 10 puntos y pasar del 25 al 15%, podríamos incrementar la recaudación de las arcas públicas en 40.000 millones de euros al año. Por tanto, no más impuestos, y si son necesarios más recursos, que se ataque a la economía sumergida y hagan pagar a quien no paga, en vez de hacer pagar más a quienes ya pagan.

También pidieron a Sánchez eliminar el impuesto de patrimonio en toda España...

Sí, fue la segunda propuesta fiscal que le hice al presidente del Gobierno, como ya hizo en su momento el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Porque entendemos que el impuesto de patrimonio, aplicado conjuntamente con el impuesto del IRPF, es un impuesto confiscatorio, y no hay prácticamente ningún país del mundo que lo aplique. Y en tercer lugar, le dije, como venimos reiterando muchísimas veces diferentes agentes económicos del estado español, que era necesario para las comunidades autónomas (CCAA) que se elaborara una nueva ley de financiación autonómica porque la actual está desfasada, está anticuada y no es eficiente. Eso lo reconocen todas las formaciones políticas, llevamos cuatro o cinco años de retraso, y entendemos que es un mecanismo para que las CCAA mejoren sus ingresos, sin estar en contra de que tengan autonomía fiscal con aquellos impuestos que son de su competencia. El actual sistema de financiación de las CCAA lo tenemos totalmente desfasado, y de esta manera evitaríamos las excesivas diferencias fiscales que pueda haber entre diferentes CCAA, pero yo nunca he manifestado que estaba a favor de subir los impuestos de Madrid. Nada más lejos de lo que estoy planteando, porque lo que Foment está planteando en Cataluña, y así lo manifesté este miércoles en la junta directiva de la CEOE, es que nosotros estamos totalmente en contra del incremento de impuestos que plantea la Generalitat de Cataluña. Y no solo estamos en contra, sino que hemos planteado una serie de medidas que van en la dirección de que en Cataluña también se puedan rebajar los impuestos, porque la economía catalana tampoco admite unos incrementos de impuestos que hacen que las empresas no sean competitivas, que nuestro tejido productivo sea ineficiente y además, si le sumamos el impuesto del patrimonio, es confiscatorio. Por tanto, nunca he dicho eso. Todo lo contrario, pido rebajar los impuestos, y no solo eso, sino que se suprima en todo el Estado el impuesto del patrimonio, y pedimos un nuevo sistema de financiación para tener las herramientas modernizadas para cada gobierno autonómico.

Para no depender del pequeño margen de los impuestos sino tener más herramientas...

Exacto. Foment no quiere enfrentarse a la Comunidad de Madrid ni políticamente ni económicamente, y por muchas informaciones que vayan saliendo, yo nunca me enfrentaré y siempre intentaré tener la máxima complicidad con la patronal de Madrid: de CEIM y la CEOE.

En el caso del déficit fiscal del Estado con la Generalitat, que ésta siempre lo recuerda, ¿cuál es su postura?

Esta es una consideración política y aquí nosotros respetamos todas las opiniones. La administración de la Generalitat dice que hay un déficit muy importante, según sus cálculos, y el Estado plantea otras cantidades. Nosotros desde Foment lo que decimos es que se pongan de acuerdo las formaciones políticas para que un nuevo sistema de financiación resuelva todos los déficits fiscales que hay entre las diferentes comunidades. Por tanto, lo que decimos es que partidos políticos, Gobierno de la Generalitat, gobiernos de las CCAA y Gobierno central se pongan de acuerdo para hacer un sistema de financiación moderno, ágil, del siglo XXI, y que todos tengamos las mismas herramientas para poder tener autonomía fiscal y no tener que incrementar los impuestos, sino rebajarlos. Tiene que quedar claro que estamos en contra de un incremento de la presión fiscal, no solo en Cataluña, sino también en el Estado Español, y también en Madrid.

A finales de año, la Comunidad de Madrid superó como motor económico a Cataluña por crecimiento del PIB, ¿cree que es una cosa puntual, por la situación de la industria, o puede llegar a ser estructural?

Si Madrid ha superado a Cataluña y es la primera respecto a su porcentaje de PIB, nuestra felicitación. Las estadísticas no fallan. Si son primeros, son primeros. De todas formas, mi objetivo como presidente de Foment es que Cataluña vuelva a ser la locomotora de la economía española. Entiendo que probablemente esta sea una cuestión más coyuntural que estructural, y cuando en Cataluña se estabilice la política y la economía, seguramente podremos recuperar esa posición. En cualquier caso, lo que está claro es que los liderazgos económicos e industriales de España pasan ineludiblemente por el liderazgo de Cataluña y Madrid, o de Madrid y Cataluña. Lo que debemos intentar es que nosotros no perdamos comba desde un punto de vista europeo e internacional. Lo que me gustaría dejar claro es que nadie debe encontrar una excusa o nadie debe intentar poner palos en las ruedas a la relación económica que creo que deben tener Cataluña y Madrid. Yo tengo la idea de que Cataluña y Madrid nos tenemos que complementar porque estamos compitiendo con el mundo, y tenemos que tener la inteligencia suficiente para ir de la mano en muchos temas, y entiendo que podemos ser líderes desde la perspectiva internacional.

En su primer año como presidente, Foment ha acercado relaciones con la patronal madrileña (CEIM), y también quieren tener un papel relevante en la CEOE y en la Unión Europea...

Estamos preparando una cumbre empresarial entre Foment y CEIM, desde la perspectiva cultural y turística, para este primer cuatrimestre. También dentro de pocos días se celebrará otra cumbre entre las federaciones empresariales del Corredor Mediterráneo, como la valenciana, la aragonesa y Foment, que seguramente se hará en Benicarló. Pero lo que está claro es que nosotros formamos parte de la CEOE y, aunque puedan haber diferentes sinergias entre las entidades empresariales que configuramos la CEOE, tenemos una hoja de ruta común con la CEOE y un planteamiento con mucha complicidad con todos los planteamientos que vienen de la CEOE desde perspectivas como la macroeconómica, la laboral y la internacional.