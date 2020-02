Torra propone a Sánchez fechas alternativas al 24 para la mesa de diálogo y pide un mediador

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha enviado una carta al presidente del Gobierno Pedro Sánchez rechazando la fecha propuesta de Moncloa para activar la mesa de diálogo entre gobiernos el día 24 de febrero alegando que el próximo lunes le es imposible acudir por razones personales y de agenda.

"Por razones personales y de agenda, el día 24 no me es posible hacerla", ha respondido Torra a Sánchez en una misiva en la que muestra su sorpresa por el día escogido desde Moncloa cuando ya conocían que ese día no era posible. "Por eso me sorprende aún más que anunciara públicamente una propuesta hecha 20 minutos antes a mi equipo", indica.

Propone cuatro posibles fechas alternativas al 24: los días 21, 23, 26, 27 o 28 de febrero, esta última apurando el compromiso adquirido por ambos en su reunión del día 6 de inaugurar la mesa de negociación antes de que acabara el mes.

Además, el presidente de la Generalitat aprovecha para solicitar al Gobierno un "mediador internacional" para la mesa de diálogo, una figura controvertida que se preveía que volviera a resurgir con motivo de estas reuniones.

Torra enumera los puntos a tratar en el encuentro, entre los que están el reconocimiento y ejercicio del derecho de autodeterminación de Cataluña o fin de la represión, amnistía y reparación para solucionar el conflicto político así como un calendario de trabajo, un sistema de validación y una propuesta de mediación internacional y el reconocimiento de todas las partes en conflicto, incluyendo prisión y exilio.

"Lamento que este diálogo no comience con buen pie"

El president ha remitido la carta a Sánchez después de que Presidencia del Gobierno propusiera el lunes 24 de febrero para constituir la mesa de diálogo entre gobiernos, un anuncio que no sentó bien en la Generalitat al considerar que Sánchez estaba planteando "unilateralmente" una fecha que estaba prevista acordarla entre ambas partes antes de anunciarla.

Así se lo recuerda en su escrito al lamentar "que este diálogo no comience con buen pie": "Hacer propuestas de fecha de reunión a través de los medios de comunicación, sin haberlas pactado antes en la agenda de las dos partes. [...] Usted y yo habíamos quedado en la reunión del Palau de la Generalitat que la fecha, así como el lugar de la reunión y el orden del día, se fijaría a través de unos equipos técnicos designados por los dos".

Según indican desde Moncloa, es previsible que el Gobierno acabe aceptando alguna de las fechas propuestas por Torra aunque antes deberán hablar los equipos.

Quiénes conforman la mesa

Durante la reunión en la Generalitat, tanto Sánchez como Torra acordaron estar al frente de la mesa de negociación pactada. Por el momento se conoce que integrarían la misma el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, pero hoy han trascendido más nombres.

También estarán presentes la vicepresidenta primera, Carmen Calvo y los ministros Salvador Illa, Carolina Darias y Manuel Castells, cuya presencia ha sido confirmada por el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados en una entrevista en Cadena Ser en la que ha destacado su conocimiento del conflicto catalán.