El capital privado invierte 33.300 millones en España en los últimos cinco años

El capital privado sigue batiendo todos sus récord en España y aumentando su peso sobre el PIB nacional, con 5.165 millones invertidos en el primer semestre, lo que supone un 170% más que en igual periodo de 2021 según la patronal SpainCap (antes Ascri). En los últimos cinco años, el sector ha inyectado 33.000 millones de euros en un total de 3.000 empresas españolas, es decir, el mismo importe que durante los 15 años previos.

Pese a la incertidumbre actual, la actividad del private equity y el venture capital se mantiene en máximos en España impulsada por el apetito inversor de los fondos internacionales, que acaparan el 88% del volumen invertido y siguen identificando oportunidades atractivas en el mercado español.

Oriol Pinya, presidente de SpainCap, se ha mostrado positivo con el cierre del ejercicio, que promete ser un nuevo año récord para el private equity y el venture capital en España. En cuanto al impacto de la subida de 50 puntos básicos "de una tacada" anunciada por el BCE ha explicado que traerá consigo una "corrección de las valoraciones y una mayor prudencia entre los inversores, que serán mucho más selectivos a la hora de analizar los activos y los proyectos".

Pinya ha reseñado la vuelta con fuerza de las operaciones de más de 100 millones de euros (megadeals) entre las que destacan ocho inversiones en el primer semestre: LaLiga (por CVC), Altadia (Carlyle), Ufinet (Cinven), Uvesco (PAI Partners), GeneraLife (KKR), Espúblico (TA Associates), GranSolar (Trilantic) y Fever (Goldman Sachs y Atresmedia).

Ventas ralentizadas

La variable más impactada por la incertidumbre son las desinversiones y la rotación de cartera, que culmina el semestre en 548 millones (cifra estimada a precio de coste). En cuanto a los fondos levantados por las gestoras nacionales, el capital captado sube ligeramente hasta alcanzar los 1.297 millones de euros, un 6% más que en el primer semestre de 2021.

La nota positiva la pone también el venture capital superando todos los máximos con 704 millones invertidos y mostrando la salud y madurez del ecosistema emprendedor nacional. En este sentido, Elena Rico, vicepresidenta de SpainCap y managing director de Impact Partners, anticipa que el impacto de las caídas del ecosistema digital en Estados Unidos y las turbulencias que vive el sector tecnológico al otro lado del Atlántico no impactarán con fuerza en España. "El sector está madurando y creciendo, las rondas de financiación se consolidan y las valoraciones en el mercado nacional no han sido tan elevadas como al otro lado del Atlántico. Pensamos que el impacto será más suave. Los últimos años se han levantado fondos de venture capital de mayor tamaño y los inversores han identificado startups de mayor potencial, dos fenómenos que para España son muy positivos. No hay que olvidar, que el ecosistema emprendedor es el gran generador de innovación".