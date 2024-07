González-Bueno: "Si desaparece Sabadell tendrían que fijarse medidas compensatorias para asegurar el crédito a pymes"

El pasado 9 de mayo BBVA lanzaba una opa hostil a Banco Sabadell, la primera desde los años 80. César González-Bueno, consejero delegado de Sabadell, defiende el mayor potencial y valor del banco en solitario y siente que la operación "tiene visos de no prosperar". En su opinión, la rodean demasiadas incertidumbres, especialmente la capacidad para extraer sinergias si el Gobierno veta la fusión. Cuestiona el argumento de la escala que esgrime BBVA cuando el banco más rentable del país es Bankinter y considera que la CNMC tendrá que imponer "medidas compensatorias" si desaparece el Sabadell para evitar una seria merma en el crédito a pymes.

Acaban de presentar resultados récord, un macrodividendo de 2.900 millones y la posibilidad de elevar esa remuneración un poco más adelante. ¿Qué implicaciones esperan que tengan sobre sobre la opa y los accionistas?

Lo que llevamos haciendo y seguiremos haciendo es intentar hacerlo cada vez mejor. Eso supone que mejoren los resultados, nuestros volúmenes, que mejore nuestra gestión del riesgo y el servicio al cliente. El consejo decidió con los resultados del 2023 que repartamos el exceso de capital por encima del 13%. Es el trabajo de muchos años, de toda la trayectoria de un banco que tiene 140 años y que se ha centrado en servir a sus clientes. Y yo creo que es un mensaje muy positivo de que el banco en solitario tiene un gran recorrido y una gran trayectoria. ¿Cómo impacta eso en las decisiones que tenga que tomar cada uno? Los accionistas serán los que tengan que valorar y comparar la posibilidad que obtienen de rentabilidad con Sabadell en solitario frente a la oferta que les ha hecho el BBVA y serán ellos los que tendrán que decidir. Todo pesará en su decisión: la buena evolución del banco, los magníficos dividendos.., lógicamente tendrá un impacto en su decisión.

Se han autoimpuesto distribuir entre accionistas el exceso de capital a partir del 13% CET1 ¿podrían bajarlo, por ejemplo al 12% que tiene BBVA, para repartir un dividendo superior?

No, nosotros somos muy ordenados en nuestras decisiones. El Consejo tomó la decisión pensando que ese 13% era el nivel óptimo para el funcionamiento del banco y, por lo tanto, no hay motivo en este momento para revisarlo. Es una buena cifra. Nos permite repartir unos dividendos que son extraordinariamente atractivos pues ahora mismo serán el 27% de la capitalización del banco. Recibir de vuelta casi un 30% de lo que valen las acciones es una rentabilidad muy elevada y atractiva.

¿Cree que las cartas que han enviado las patronales manifestando su preocupación por la contracción del crédito tendrán algún efecto sobre la decisión de la CNMC?

Lo que hay es una preocupación generalizada que han manifestado los sindicatos, tanto CCOO como UGT, como algunos minoritarios, todas las asociaciones principales de patronales relacionadas con el mundo de las pymes, y también todo el espectro político, incluido el PP. Todo el mundo está preocupado con que esto no tenga un impacto en la competencia. Las pymes, donde nosotros tenemos una cuota de una de cada dos pymes en España, necesitan varios bancos porque ni los bancos quieren tener toda su financiación con un cliente ni los clientes quieren tener concentrada su financiación con un banco. Los particulares tienen de media 1,7 relaciones y las pymes con 3, 4 o 5 bancos, dependiendo de su tamaño, porque les gusta repartir su riesgo entre varios. Y les preocupa enormemente, porque no es lo mismo pasar de 5 a 4 que de 4 a 3. Por lo tanto, ese impacto sustancial es posible que la CNMC lo tenga en cuenta. Esta es una operación más compleja que las operaciones que se han planteado en el pasado, entre otras cosas porque ya se ha producido un grado elevado de concentración. Pero las decisiones de la CNMC, que es un organismo independiente, absolutamente cualificado, con un montón de experiencia, pues serán las que ellos consideren que son las más oportunas.

¿Piensa que la fusión podría originar una restricción del crédito?

Bueno, yo creo que lo que tendría que haber son medidas compensatorias para que eso no se produjese. No olvidemos que los remedies o las condiciones que pueden poner los organismos de competencia no van dirigidos a castigar sino que van dirigidos a preservar, en la mayor medida posible, que esas condiciones de competencia sigan siendo efectivas. Entonces lo lógico sería que se generase una alternativa. Es decir, que si desaparece el Sabadell porque se integrase en otra entidad, tendrían que generarse las condiciones para que hubiese una alternativa a esa desaparición que permitiese a las pymes seguir accediendo al crédito.

¿Qué tipo de alternativa?

Hay muchas. Una de ellas claramente es la segregación de parte de la actividad del Sabadell y que se ponga a disposición de otros competidores para que pueda generarse una competencia que, a su vez, proporcione una alternativa a los clientes. Si no se hiciese, lo que está diciendo todo el mundo es que se podría poner en riesgo el crédito de las pymes, que representan el 67% del empleo en España.

¿Qué significa poner en riesgo? ¿Se encarecería o se prestaría menos?

Las dos cosas. En economía siempre ocurre lo mismo: ante la escasez, hay menos y es más caro. Ese es el riesgo que hay que intentar proteger.

En la fusión de CaixaBank y Bankia la CNMC no obligó a cerrar oficinas ni realizar desinversiones, aún siendo una cuota de mercado superior a la que saldría de sumar BBVA y Sabadell...

Si el Banco Popular siguiese existiendo, si no se hubiese producido todas las fusiones que se han producido a lo largo del tiempo esto no crearía un problema de competencia. Crea un problema de competencia porque partimos de una situación totalmente distinta a la que se ha ido produciendo a lo largo del tiempo. Ahora mismo el único país que tiene algo más de concentración es Holanda. Si nos comparamos con Francia, con Alemania, con Italia, con todos los países comparables de nuestro entorno, España ya tiene un punto de partida de concentración elevada. Pero no es solo eso, es que las pymes no quieren concentrar su crédito en un solo proveedor ni los bancos quieren tener todo el crédito de un cliente. Que con Sabadell trabajen una de cada dos significa que el banco está resolviendo una necesidad, y tenemos el índice de recomendación neta o de aprecio por parte de los clientes más reconocido. Es decir, que la desaparición del Banco Sabadell debería compensarse con medidas alternativas para que ese vacío que dejaría el Banco Sabadell fuese compensado.

La CNMC no ha distinguido en el pasado entre crédito de particulares o pymes y los expertos ven muy difícil que obligue a un banco con una cuota inferior a la fusión de CaixaBank y Bankia a realizar desinversiones o prohibir la operación...

No lo sabemos. Pero la realidad es que es una situación muy distinta. Un test ácido para comprobar que esa situación es distinta es que ninguna fusión ha provocado tantas reacciones: de sindicatos, patronales, todos los políticos, todas las comunidades autónomas.., La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es muy sencilla: porque estamos llegando a un momento en el que, si desapareciese el Banco Sabadell, la oferta de crédito a pymes sería menor y sería más cara. Ya no está en juego el empleo del Banco Sabadell, está en juego el empleo y la marcha de la economía, que en España, más que en otros países de su entorno, se basa en pymes.

¿No le extraña que ni CEOE ni Cepyme ni Ata se han manifestado?

La reacción ha sido mayoritaria, masiva y no me corresponde a mí juzgar sobre lo que cada uno, individualmente, deba hacer u opinar.

¿Cree que esa actitud de los políticos, sobre todo en Cataluña, podría cambiar cuando se conforme allí el gobierno como espera BBVA?

Sinceramente creo que esta reacción responde a un problema real y los problemas reales no desaparecen. La unanimidad se produce en muy pocos casos y se produce cuando la evidencia es alta y cuando el consenso es alto. Entonces, creo que las opiniones son muy firmes porque se basan en datos y en hechos muy muy reales. Es difícil que eso cambie.

Pimec cifra en 54.000 millones la pérdida de crédito o el 8% si desaparece Sabadell, ¿son datos realistas?

No lo sé. Yo respeto los cálculos que haya hecho Pimec y solo me remito a lo que pasó con el Popular y Santander. En los dos años y medio siguientes a su integración los depósitos de los clientes se mantuvieron estables en la suma de las partes y, sin embargo, el crédito cayó el equivalente al 50% del tamaño del Popular. Como más o menos el 50% era de pymes y 50% de particulares, la parte de empresas cayó un 67% en el equivalente al tamaño del Popular y eso fue sin remedies, sin condiciones por parte de la CNMC. ¿Sería tanto en este caso? No tengo ni idea, pero es difícil encontrar un ejemplo más asimilable.

BBVA ha dicho que va a intentar preservar la cultura y la idiosincrasia del Sabadell para evitar eso y mantener su sede en Sant Cugat...

Lo que pasa es que todo tiene que ser coherente. Si anunciamos una reducción de costes por la fusión de 750 millones y, excluido TSB, el perímetro de Banco Sabadell son más o menos 2.000 millones, para ahorrarte 750 millones, no se me ocurre cómo se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo... Estas serán las cosas que nos tendrá que ir explicando BBVA a lo largo del tiempo, que tendrán que estar claras en el folleto y sobre las que el consejo del Banco Sabadell se pronunciará en su momento. Es muy difícil hacer las dos cosas al mismo tiempo. Dice: "Yo voy a preservar el empleo, pero voy a ahorrar 750 millones" y los costes del perímetro de Sabadell en España son 2.000 millones, donde 1.100-1.150 son costes de personal y resto, una gran parte, son amortizaciones, licencias informáticas que pagamos a Microsoft, pago de alquileres de sucursales, etc... Lo que pedimos es que se aclaren esos cálculos. Esperamos que el folleto de la opa sea completo, sea claro y sea lo más exacto posible. Si no lo es, el consejo de Banco Sabadell tiene la obligación de revisar todas esas cuantificaciones y explicar en qué puntos considera que les falta o especificidad o corrección. Habrá que esperar también a ver qué dice la CNMC para ver si el tamaño de Sabadell se debe reducir en caso de que haya una fusión y si es más atractivo el poder permitir que eso siga en solitario y generando valor como lo está haciendo.

BBVA insiste en que era una aproximación amistosa, aunque formuló una oferta no solicitada. En el momento en el que estamos ¿podría haber algún tipo de aproximación o se descarta por completo?

Es que la ley de Opas no lo considera. Una vez que se plantea la opa, los que tienen la palabra son los accionistas y a los accionistas les podrá informar BBVA a través de su folleto y les podrá informar el consejo del Sabadell a través de su opinión fundada sobre la conveniencia o no conveniencia de aceptar el canje en los diez primeros días del canje. Es decir, no es que no es que no queramos o que sí queramos, es que no hay vía posible para que haya una negociación. Esa la hubo en un primer momento pero la carta del presidente del BBVA, un día antes del consejo de Sabadell, ya dejó claro que no había espacio porque ya habían perdido 6.000 millones de valoración.

¿Tiene sentido económico y lógica industrial una operación sin fusión?

Las adquisiciones tienen sentido económico si hay fusión. Si no hay fusión, es muy difícil justificarlo. Son caras desde un punto de vista de capital, la influencia es compleja, sigue habiendo unos accionistas minoritarios que tienen un peso importante en las decisiones y cuyos intereses se tienen que respetar y, por lo tanto, la reducción de costes que se produciría en una fusión no se produce.

El consejo de administración rechazó la operación porque infravaloraba el potencial del banco y esta semana, en rueda de prensa, usted decía que estaba barato. ¿Es una cuestión de precio?

La decisión que tuvo que tomar el consejo fue perfectamente ilustrada antes de que la tomásemos por el asesor legal independiente. Nos dijo: "Señores consejeros, señoras consejeras, ustedes tienen que hacer abstracción de todo y tienen que considerar qué es lo mejor para sus accionistas, ese es su deber fiduciario. Alternativa y subsidiariamente pueden considerar el impacto en sus clientes y pueden considerar el impacto en el empleo y en la gente que trabaja en Banco Sabadell. Pero la razón primera sobre la que ustedes tienen la obligación objetivamente, desapasionadamente, de tomar una decisión es sobre la creación de valor para el accionista". Teníamos unos presupuestos aprobados antes de la oferta y nos dan que se crea un valor muy importante. De ahí salían los 2.400 millones originales de retribución al accionista. El consejo le pidió a los bancos de inversión que hiciesen la valoración de eso frente a la alternativa de un 16% del BBVA. Además se pronunciaron los consejeros prácticamente uno a uno diciendo que este equipo directivo, en los últimos tres años y medio, siempre ha batido sus presupuestos, con lo cual tenemos confianza plena en este modelo y sobre este modelo nos sale que tiene más valor en solitario que integrado en BBVA. Además, en ese momento se añade el riesgo de que la oferta, en aquel momento, no era vinculante, que BBVA había dicho que no había capacidad de negociación y el pago en cash añade mucha incertidumbre. Me pregunta usted ¿es una cuestión de precio? En el momento en que el consejo tiene que tomar una decisión tiene que pensar en qué es lo mejor para el accionista y tiene que comparar la oferta que recibe con el valor que cree que es capaz de crear.

¿Cuánto vale Sabadell?

No tiene respuesta fácil. Hay muchos criterios de valoración. Stand alone, es decir, prescindiendo de opa, ahora mismo su generación de valor está por encima de su coste de capital, por lo tanto debería tener recorrido claramente por eso. Si hacemos un descuento de dividendos también podría tener recorrido. Si me pregunta ¿por qué no está más caro? El banco ha multiplicado su valor por seis en tres años y medio y la gente también va tomando beneficios a lo largo del proceso. Lo que hemos visto es que hemos ido dejándole claro al mercado que nuestros resultados eran fiables y eran crecientes porque es que lo hemos hecho durante 14 trimestres consecutivos y lo seguimos haciendo y seguimos planteando hipótesis conservadoras. No nos hemos venido arriba con estos resultados. Creemos que le queda recorrido porque podemos ser más rentables y el mercado lo seguirá reconociendo progresivamente.

Si fracasa la opa, ¿el banco podría plantearse fusiones o adquisiciones con entidades menores?

Esa posibilidad a corto plazo no existe, no está encima de la mesa y a medio plazo dependerá de lo que quieran las partes. En nuestro caso, si en algún momento se plantea, siempre será amistoso, pactado y con elementos que no creen distorsiones importantes en la competencia. Para eso, la clave es si hay mucho solape o hay mucha complementariedad; si hay mucho solape de pymes. Incluso aunque no se aplicasen remedies, la naturaleza de este negocio haría que se perdiese muchísima cuota y que uno más uno fuese menos que dos.

¿El hecho de que Sabadell carezca de núcleo duro de accionistas le hace más vulnerables y que mañana pueda surgir otra entidad interesada?

Yo creo que no porque si esta opa no prospera, que yo creo que tiene muchos visos de no prosperar, el resto de grandes jugadores se encontrarían exactamente las mismas dificultades que está encontrando el BBVA. Las tendría Santander y las tendría CaixaBank. Y si en algún momento se plantea alguna opción de unir nuestros destinos con alguien, pues ya se verá y ya se hablará, pero desde luego no está encima de la mesa y no vemos riesgo de que haya. Si esta opa no prospera, que es lo que creemos que ocurrirá, pues no vemos ningún riesgo de que se vuelva a reproducir una situación de este tipo. El que no haya accionista de referencia da atractivo al valor: tenemos índices de negociación que son muy superiores a nuestro tamaño y le da mucha liquidez al valor.

¿Qué elementos son los que dan confianza para decir que la opa se va a frustrar? ¿Qué les trasladan los grandes accionistas?

Los accionistas toman la decisión en el último momento, al final del proceso del canje porque quieren tener la máxima información posible. Y la máxima información posible se basa en: la cotización relativa de las acciones y toda la complejidad desde el punto de vista regulatorio que se plantea, es decir: ¿cuáles son los remedies? ¿va a haber o no fusión?.., y para eso queda tiempo. La pregunta se la hacemos y nos dicen: "Y yo qué sé. No tengo los datos ni los elementos suficientes". Conceptualmente, a los inversores les gustan las fusiones nacionales porque suelen producir sinergias de costes, lo que no les gusta nada es el riesgo de ejecución. Entonces tendrán en cuenta el valor relativo y la capacidad de creación de valor de cada uno, la capacidad individual de distribuir dividendos o de hacer share buyback. Y por otro lado, considerarán son cuáles son los riesgos de ejecución. Hay uno que, por mucho que se aclaren las cosas y por mucho que tengamos la resolución de la CNMC y de todo, no quedará resuelto: si el Gobierno da luz verde a la fusión o no. Es decir, en esta opa no va a haber una información final sobre si hay fusión o no antes de que los accionistas tengan que tomar la decisión de si van al canje y eso le añade mucha incertidumbre. La incertidumbre no es buena, es un elemento más que dificulta que esta operación llegue a producirse.

¿Quién tendrá la última palabra, los particulares o los fondos?

Los dos y creo que van a decidir de una forma probablemente menos diferente de lo que la gente se cree. Hay un cierto sesgo porque muchos de los particulares son clientes y, por lo tanto, además de tener un vínculo emocional, no quieren que el banco desaparezca. Pero aparte de eso, yo creo que los institucionales lo que harán es valorar la rentabilidad y el riesgo de una alternativa y otra, y lo harán con toda la frialdad del mundo. Que nuestros resultados progresen tan bien es un argumento muy poderoso a que el Banco de Sabadell en solitario, pues es atractivo.

Se trasladó que la opa mermaba posibilidades de actuación y parece que ha sido como un revulsivo dentro...

Desde el punto de vista de funcionamiento comercial no plantea ningún problema, al revés. Teníamos ya muy preparado el banco para el crecimiento y ahora tiene un aliciente todavía mayor. El nivel de compromiso con el banco ahora mismo es del 90% de la gente que trabaja en el banco. Es una cifra que no habíamos visto ni habíamos soñado en la vida. Los topes que habíamos visto habían sido de 70. Hay un sentimiento de pertenencia que yo no he visto en ninguna entidad y ya llevo años trabajando. Y por parte de los clientes, apoyo total. Lo que sí hace es que te quita grados de libertad. Se ha suspendido el share buyback, pero hemos anunciado que tras la Junta general de marzo lo haremos si nos lo autoriza el Banco Central Europeo (BCE).