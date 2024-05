Feijóo, sobre la opa BBVA-Sabadell: "Hay que tener razones muy poderosas para autorizar una fusión"

La sesión del jueves de la reunión anual del Cercle d'Economia estuvo marcada claramente por la opa hostil de BBVA sobre Banc Sabadell. Si por la mañana fue el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el que expresó su rechazo a la operación, por la tarde fue el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, el que expresó sus dudas sobre la integración. "Hay que tener razones muy poderosas para autorizar una fusión", señaló.

El líder popular se sentó ante el auditorio plagado de empresarios catalanes tras multiplicar por cinco su presencia en el Parlament en las últimas elecciones autonómicas, en las que el PP pasó de 3 a 15 diputados. El dirigente devolvió el guiño y, pese a la prudencia y quizás influido por el público que estaba en el Palau de Congressos, no lanzó el mensaje favorable al BBVA que podían esperar desde algunos sectores.

"Pido prudencia, porque el Gobierno no nos informó de la opa", inició. "Necesito conocer el informe de la CNMV, el de la CNMC y el del Banco Central Europeo", prosiguió. Y remató: "Lo que sí digo: cuando un banco que está muy imbricado en una sociedad va bien, es rentable y no cuestiona ni la solvencia del propio banco ni del sistema financiero hay que tener razones muy poderosas para autorizar una fusión". Sí diferenció entre la opa, en la que el Ejecutivo no puede intervenir, y la integración.

"Es bueno que haya más bancos que tres o cuatro", zanjó, aludiendo a las dudas sobre el impacto en la competencia que han sembrado instituciones como la Generalitat de Catalunya.

El líder gallego sí admitió que el PP de Cataluña está claramente en contra de la operación. El mismo posicionamiento que luce el Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Desde el Génova ya se pidió prudencia desde el primer momento a la espera de conocer las resoluciones de los organismos competentes.

La reforma de la financiación

A preguntas de Jaume Guardiola, presidente del Cercle, Feijóo también expresó su voluntad de una reforma del sistema de financiación autonómico que calificó de "indispensable". "Cataluña, Valencia y Murcia tienen una deuda que no podrán pagar", avisó.

Sin embargo, recordó que el actual modelo fue negociado por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero con el Govern tripartito que lideraba José Montilla. "No vino impuesto del cielo ni por el Gobierno del PP", defendió.