Vignard (Cetelem): "El negocio de Orange Bank permitirá duplicar nuestros objetivos en cuentas y depósitos"

BNP Paribas se ha impuesto en las negociaciones con el Grupo Orange y se queda con su negocio bancario en Francia y España. Los clientes españoles de Orange Bank serán atendidos por Cetelem, marca de BNP Paribas Personal Finance, y Hello Bank!, su filial móvil en Francia, se ocupará de los usuarios en el vecino mercado. No se trata de una simple compra, sino de una alianza global que permitirá al gigante bancario galo prescribir también sus productos y servicios a través de la teleco. El consejero delegado de BNP Paribas Personal Finance España (Cetelem), Franck Vignard-Rosez, desgrana la transacción y lo que significa para la entidad.

¿En qué consiste el acuerdo?

Orange ha decidido descontinuar la operación de Orange Bank en Francia y en España y concentrar su inversión básicamente en la actividad core. En España es verdad que sus equipos han logrado crear soluciones muy, muy fluidas para los clientes y tiene una buena evaluación en términos de la app, pero ha dejado de ser core. Y para nosotros es core desarrollar nuestra actividad de banca digital. Entonces hemos juntado nuestra voluntad de crecer en este sector con Orange y vamos a dar continuidad a los servicios de cuenta de ahorro que ofrece a sus 200.000 clientes. Los migraremos a nuestra plataforma.

¿Compran la filial bancaria?

Orange Bank en España es una filial de Orange Bank Francia y BNP no compra la entidad jurídica. Tampoco compramos los sistemas de tecnología, sino que hacemos un acuerdo para transferir estos 200.000 clientes a nuestra banca y pensando en ofrecer la mejor experiencia de cliente y la mejor propuesta posible para ellos. A la vez recuperamos una parte de la plantilla de Orange Bank (35 empleados) para dar continuidad a los servicios y seguir apoyándonos en un equipo que ha logrado mantener y desarrollar una oferta muy, muy competitiva en términos de experiencia de cliente. Lo que queremos de Orange Bank es expertise, seguir ofreciendo soluciones para sus clientes y también un contrato de seguir distribuyendo cuentas corrientes, de ahorro y servicio financiero a través de los canales de la telco. La licencia bancaria no la necesitamos y tampoco la tienen en España, es una sucursal de Francia. Tampoco compramos los sistemas de tecnología porque ya los tenemos.

¿Se adquiere, entonces, solo la cartera de clientes?

Se transfieren los 200.000 clientes y sus depósitos y cuentas corrientes, unos 200 millones. La cartera de crédito todavía está en proceso de venta que no ha concluido. El volumen de esta cartera es más o menos de 700 millones.

¿A cuánto asciende el coste de la transacción?

Esto no lo puedo decir porque no es una transacción solo de España. Involucra también a Francia, aunque la parte en España es muy, muy significativa. Supone, sobre todo, un salto grande para Cetelem. Dar un salto de gigante en términos de negocio.

Se convierten además en financiador de los dispositivos móviles de Orange...

Orange es el mayor vendedor de teléfonos y dispositivos electrónicos en España o uno de los mayores y para ello ofrece soluciones de financiación desde Orange Bank. Dichos servicios los hará Cetelem a partir del mes que viene, y esto ha sido uno de los éxitos de la transacción. En Cetelem ya trabajamos en el sector de telco. Tenemos una operación muy, muy exitosa de financiación de teléfonos con MásMóvil y también somos socios de Apple en España. Es un sector donde contamos con mucha expertise, de forma que la velocidad y el riesgo de ejecución es mínimo porque son actividades que ya tenemos. Con MásMóvil también hemos lanzado una oferta de banca digital que es la más competitiva en un mercado donde hay pocas opciones de inversión. MásMóvil ofrece a sus clientes una cuenta con hasta el 5% de remuneración y no hay que domiciliar la nómina. Muchos tienen una oferta competitiva, pero más corta en el tiempo y que obliga al cliente a domiciliar la nómina.

El hecho de que Orange vaya a fusionar su actividad en España con MásMóvil ¿afectará a ese acuerdo?

No afecta. La fusión ha sido aprobada por la Comunidad Europea en Bruselas, todavía está en trámite y creo que avanzará bien, pero son dos acuerdos independientes.

¿Extenderán la alianza con Orange en financiación de dispositivos móviles a otros productos pudiendo Cetelem realizar ofertas de manera preferente a sus clientes o, incluso, emular el acuerdo de MásMóvil y que les hagan marca blanca para que oferten cuentas retribuidas propias?

Sí. La idea es poder distribuir en los canales de Orange cuentas corrientes, oro y la totalidad de nuestra oferta financiera.

¿Durante cuánto tiempo?

El acuerdo tiene un plazo, a priori, de cinco años. Luego las dos partes tienen que estar cómodas y avanzar. Pero si vemos nuestro histórico es de partenariados de largo plazo.

Y en su conjunto ¿qué supone el acuerdo con Orange para Cetelem?

Es un empujón grande. Cetelem tiene hoy casi 10.000 millones de riesgo vivo. Esta operación nos aportará unos 1.000 millones más. Es un salto en términos de volúmenes y en cantidad de clientes. Nos permite tener una oferta más completa en España con un porfolio que ya empieza a ser representativo, empieza a ser un competidor más completo. También añade los 200 millones de depósitos a los casi 100 millones que hemos captado desde que lanzamos nuestra banca digital a finales del pasado año. Supone además una gran oportunidad para los consumidores en España. Hoy por hoy hay poca oferta competitiva para proteger los ahorros de la inflación. La inflación, por más que tenga bajadas sigue cercana al 3%. Si uno busca inversiones que te garanticen un 3%, con un nivel de riesgo bajo, la verdad es que en España no hay muchas opciones. Y nosotros sí tenemos una opción competitiva que permite a los clientes tener una rentabilidad adicional y que permite, por otro lado, a Cetelem, diversificar sus fuentes de financiación.

En financiación ¿tienen alguna estimación de cuántos dispositivos de la operadora podrían financiar?

Son cerca de 2,5 millones de móviles o de operaciones las que hace al año Orange. Con lo cual, realmente, Cetelem, entre MásMóvil, Apple y todos los retailers con los que operamos pasa a ser un actor muy representativo de la financiación de teléfonos en España. Esto también es un salto para nosotros.

Copan un 10% de cuota de mercado en financiación total al consumo ¿Qué meta ambicionan?

No tenemos meta de cuota de mercado. Siempre digo que hace diez años que estoy en España y siempre, todos los años, hemos ganado cuota de mercado, pero nunca ha sido un objetivo sino un resultado de la actividad. No estamos en la búsqueda de cuotas de mercado, sino en la búsqueda de tener una posición sólida en España, diversificada y ofrecer a nuestros clientes y partners una solución que les deje satisfechos y también de acompañar a una transición hacia un consumo más responsable y sostenible. Si luego esto permite crecer en cuota de mercado significa que estamos yendo en la buena dirección porque buscamos responder a una demanda del mercado.

¿En cuánto puede acelerar su hoja de ruta la operación de Orange?

Acelera nuestro desarrollo en la banca digital. Permite doblar nuestras ambiciones en términos de depósitos y cuentas en 2025 frente a la situación anterior. Vamos a pasar de los 1.000 millones.

En banca digital ¿esperan replicar pronto el acuerdo de MásMóvil con nuevos socios?

La verdad es que nuestra oferta tiene muy buena acogida y estamos en muchas discusiones. Nuestra oferta es de banking as a service, que es una oferta bancaria completa de banca digital, sin sucursal y sin que exija domiciliación de nada ni contratación de otros productos. Transparencia total. Los productos tienen que ser atractivos y el cliente decide. Es la manera de que pueda elegir lo que quiera de nuestro porfolio en función de sus necesidades.

La cuenta que comercializan directamente a clientes como Cetelem ofrece hasta un 3% TAE ¿Hasta cuándo será sostenible porque el euríbor ha comenzado a bajar y se esperan rebajas de tipos ya en junio?

No tenemos intención de bajar la remuneración de nuestra oferta porque creemos que el 3% es sostenible durante un largo periodo. Es verdad que los tipos empiezan a bajar, pero no volverán a tasas negativas. Hemos fijado ese nivel porque entendemos que es sostenible con lo que se prevé en términos de evolución de los indicadores financieros. Hemos decidido que si los tipos están al 3%, si la inflación está 3%, deberíamos remunerar el dinero a 3%. Y si nuestro cliente necesita del dinero en cualquier momento tiene que tener acceso a su liquidez y no perder todos los intereses del último año. Creo que hoy no hay otra oferta igual de competitiva.

Esa proyección de mantener el 3% ¿es para todo el año?

Sí, incluso más.

¿Qué balance realiza Cetelem de 2023?

Hemos seguido creciendo en términos de actividad comercial y puesto en marcha acuerdos importantes como, por ejemplo, el acuerdo con Jaguar Land Rover. Hemos firmado también algunos nuevos como, por ejemplo, con Smart (vehículo de Mercedes Benz). En términos de retail hemos superado por primera vez en España los 1.000 millones de financiación. En la parte de proyectos, préstamos personales, hemos superado también los 1.000 millones de financiación. Y también, y es muy importante para nosotros, el 27% de nuestra actividad en retail es financiación sostenible que está en línea con nuestro propósito. Son placas solares, aislamiento energético, movilidad como bicicletas, coches híbridos, eléctricos...

¿Y cómo se ha comportado la morosidad? ¿Temen un deterioro por los tipos altos y la inflación?

La morosidad está súper controlada. De hecho, hemos alcanzado la tasa de NPL más baja de nuestra historia en España. Sí que hemos sufrido o hemos tenido un impacto de bajada en los márgenes porque el coste de financiación ha subido mucho y tan rápido que no ha sido posible trasladarlo a la misma velocidad a nuestros clientes porque en nuestra actividad vendemos a tipo fijo. Nuestra preocupación es alinear bien nuestros precios con la evolución del coste de financiación, pero el euríbor debería empezar a bajar y para nosotros sería una buena noticia porque baja nuestro coste principal. Sobre la morosidad, en nuestra actividad hay que estar muy vigilantes, pero no me genera pesadillas. El factor más importante para nuestra actividad es el empleo y el empleo está bien orientado en España. No vemos motivos para que esto cambie. La economía tiene además fundamentales muy, muy sólidos para la situación actual.