BNP arranca en España el negocio de pagos fraccionados con Iberia Cards

FLOA, filial del grupo BNP para el negocio de buy now, pay later o pago fraccionado, desembarca en España de la mano de Iberia. El especialista, líder en el mercado galo para este tipo de financiación, se integra en la plataforma de Iberia Cards y permitirá a los clientes de la aerolínea comprar billetes por hasta 2.500 euros en tres cuotas con cargo a una tarjeta bancaria de crédito o débito de cualquier entidad financiera.

FLOA será el proveedor de Iberia para el servicio específico de buy now, pay later (compra ahora, paga después) en tres cuotas, junto a otras alternativas como Bizum o el abono con tarjetas. Conforme a las reglas fijadas por la aerolínea, tramitará operaciones en compras combinadas de billetes de ida y vuelta que se reserven con más de 24 horas.

La virtualidad de este sistema de pago es que respalda pagos fraccionados en diferentes cuotas casi al instante y con sólo introducir algunos datos personales (nombre, dirección, DNI, fecha de nacimiento y referencia de la tarjeta, de crédito o débito, a la que se efectuará el cargo). Su aplicativo facilita el abono también en seis, nueve y doce cuotas en plataformas equivalentes de otros comercios socios.

FLOA empezó a operar hace ya dos décadas y en febrero de 2022 resultó adquirida por BNP a Crédit Mutuel y Grupo Casino ante su interés en operar una actividad con expansiones anuales superiores al 25%. Con la compra se evitar tener que construir desde cero una plataforma capaz de realizar el análisis de riesgo con escasos datos personales, gracias a sus bases de datos en riesgos de diferentes sectores, y rodar el negocio desde el minuto uno.

"En 2023 abrimos Portugal, España, Italia y Bélgica, que son los cinco países en los que estamos junto con Francia. En 2024 vamos a abrir Alemania y en los Países Bajos", indica Alexander Carrera, responsable de FLOA Iberia. "España es un mercado muy, muy estratégico e importante porque se encuentra más avanzado que otros en Europa, ya que un 63% de los españoles ya hacen uso del pago aplazado", explica el directivo. La cifra se situa muy por encima del 47% de media europea.

La alta aceptación provoca además que "una empresa que no ofrezca buy now, pay later pueda perder clientes. Un 69% de los clientes en España están dispuestos a cambiar de marca o de comercio si este método de compra no está presente", agrega el directivo en base a las conclusiones de un estudio de Kantar.

Rafael Murillo Carqués, director Comercial y de Estrategia de Iberia Cards, indicó que la alianza con FLOA ofrecerá a los clientes de la aerolínea "en España y Francia más posibilidades de fragmentar sus pagos con una experiencia de compra fluida". Iberia se convierte así "en la primera aerolínea española en implementar esta opción de pago propia".

El modelo de FLOA es el de asociarse a parnerts o establecimientos casi de cualquier tipo para ayudar a sus clientes a sufragar sus compras a plazos. La firma gestiona en la actualidad un volumen de negocio de 2.900 millones de euros, dispone de "más de 15.000 puntos de venta en Europa" y cuenta con más de 4 millones de clientes en el Viejo Continente.

Crecer de la mano de socios

La intención es tejer en España una red de establecimientos asociados, con miras abiertas por sectores, aunque su foco ha estado más en establecimientos de turismo o viajes, electrónica, tecnología, electrodomésticos, movilidad, retail, salud y belleza.

En los gastos turísticos hay, precisamente, una fuerte inclinación a realizar las compras de manera online, con un 74% de españoles que prefieren dicho canal para sus reservas, conforme al mismo estudio de Kantar. En este sector FLOA dispone precisamente de fuerte experiencia y un escoring afinado, derivada de su asociación con 80 firmas en Francia.

En España, se trata de uno de los sectores donde se demanda mayor fragmentación de pagos porque suelen ser costes también más elevados, junto con la tecnología, electrodomésticos y transporte.