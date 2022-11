La banca permitirá que los comercios financien ventas sin cobrar intereses

Las principales entidades españolas secundan la estrategia de éxito que tuvieron con el lanzamiento de Bizum y en la actualidad trabajan en desarrollar también de forma conjunta una solución de pago aplazado, es decir, el servicio tan en auge de buy now, pay later (compra ahora, paga después), con el objetivo de ofrecerlo a los comerciantes, tanto a tiendas físicas como online, para que sean los propios comercios los que puedan realizar el fraccionamiento de pago sin intereses de las compras a los clientes a través de las TPV o sus plataformas digitales.

El sector desarrolla esta estrategia a través de la compañía Sistema de Tarjetas y Medios de Pago, controlada por los bancos. Santander, BBVA y CaixaBank tienen cada uno el 20,61% del accionariado; seguidos del Sabadell, con el 10,67%, y con una participación por debajo del 5% están otras entidades como Unicaja Banco (4,44%), Kutxabank (2,68%), Bankinter (2,56%), Abanca (2,4%), Cajamar (2,15%), Ibercaja (2,09%) y más de 37 cajas rurales a través de Banco Cooperativo Español (3,81%). No es la primera vez que la banca desarrolla proyectos conjuntos para evitar que otros actores, como fintech o grandes tecnológicas, se coman parte de su negocio, tal y como ocurrió con Bizum (lanzado a través de Redsys, firma de pagos también controlada por las entidades) que ya usan más de 20 millones de personas.

El nuevo servicio de buy now, pay later, que aún no tiene marca comercial y se está desarrollando de momento bajo la denominación Pago Aplazado Adquirente (PAA), consiste en que cada entidad podrá ofrecer a sus clientes y no clientes comerciantes la posibilidad de que puedan financiar a los usuarios las compras, normalmente, a tres meses sin intereses. El negocio para los bancos viene del lado de los comerciantes, a través del cobro de este servicio, y no del comprador, ya que la financiación es a coste cero.

Desarrollos conjuntos

La banca ya lanzó a inicios del año pasado, también a través de la sociedad Sistema de Tarjetas y Medios de Pago, otro desarrollo conjunto: el servicio Plazox. A diferencia de la actual solución en la que trabaja, Plazox permitía a los propios clientes de los bancos aplazar las compras, pero siempre según las condiciones que estipularan sus tarjetas de crédito o instrumentos de débito asociados a una línea de crédito. Por lo tanto, en el caso de Plazox, la financiación estaba asociada a las condiciones de las tarjetas de cada cliente, por lo que podría conllevar intereses o comisiones para el usuario.

Sin embargo, el nuevo desarrollo Pago Aplazado Adquirente ofrece financiación a tres plazos sin intereses, siguiendo la estela de Klarna, la fintech sueca que se ha convertido en un gigante del buy now, pay later en todo el mundo por permitir pagar las compras en tres meses sin intereses. Tan solo en España, más de 4.000 comercios permiten financiar las compras con Klarna y tiene casi un millón y medio de usuarios. Precisamente, la fintech anunció esta semana una alianza con AliExpress para flexibilzar las compras de cara al Black Friday (viernes negro).

Estrategias en solitario

La rápida adopción del servicio buy now, pay later a nivel mundial y especialmente desde la pandemia ha hecho que varias entidades entren en este servicio inicialmente copado por grandes fintech como la sueca Klarna, la australiana Afterpay o la estadounidense Affirm. La banca no quiere quedarse fuera de este negocio que tan solo en 2021 movió 100.000 millones de dólares (unos 101.000 millones de euros, al cambio actual) y sobre el que se espera que alcance los 3,98 billones de dólares (4,08 billones de euros) para 2030, según Funcas.

Con este volumen de negocio en juego, el Santander fue uno de los primeros bancos españoles en lanzar su propio servicio de buy now, pay later el pasado mes de enero a través de Digital Consumer Bank (compañía nacida de la unión de Openbank y Santander Consumer Finance) bajo la plataforma Zinia. El banco inició las operaciones en Francia, pero anunció que aterrizaría Zinia a España en el cuarto trimestre de este año, junto al resto de países donde también opera Digital Consumer Bank.

Poco después, en mayo, CaixaBank anunció el lanzamiento de iZZinow, una solución de pago a plazos que permite a los clientes activar el fraccionamiento de sus compras en cualquier momento, y utilizarlo en todos los comercios, físico u online. BBVA y Bankinter, ofrecen un servicio similar, permitiendo a los clientes fraccionar los pagos, pero una vez ya cargados en sus cuentas. El neobanco alemán N26 también trajo este modelo a España en septiembre, fraccionando a sus clientes las compras, aunque una vez cargadas en su cuenta.

Crecimiento en digital

El buy now, pay later (compra ahora o paga después, también conocido por sus siglas en inglés BNPL) ha cogido su principal éxito en el mundo online. De las operaciones de aplazamiento de compras, el 82% se hacen en comercios electrónicos, según un estudio de Precedence Research. Por productos, los tecnológicos son los que más se financian, seguidos de los artículos de moda y después los de hogar y decoración. La previsión es que este mercado se multiplique por 17 en los próximos ocho años.