Santander entra a competir con Klarna y lanza el servicio 'compra ahora, paga después'

El Banco Santander lucha por no perder ventaja frente a los nuevos jugadores digitales y lanza el servicio 'Buy Now, Pay Later' (compra ahora, paga después). La fintech sueca Klarna, especializada en ofrecer este servicio, ha tomado fuerza en Europa e instaló la pasada primavera un hub en Madrid para seguir desarrollando el negocio en el sur del continente. La entidad que encabeza Ana Botín ya llevaba meses detrás de poner en marcha este tipo de oferta para no dejarse comer terreno.

Finalmente, el grupo financiero, a través de Digital Consumer Bank (compañía nacida de la unión de Openbank y Santander Consumer Finance) ha lanzado Zinia para ofertar el pago de las compras de forma fraccionada. Según informa este miércoles la entidad, Zinia es una plataforma de financiación al consumo con más de 63.000 puntos de venta adheridos en Europa. En los primeros meses desde su lanzamiento en Alemania, ya cuenta con más de dos millones de clientes, "lo que la sitúa como una de las mayores compañías de Europa en este negocio".

De momento, la plataforma no ha llegado a España, pero lo hará a lo largo de este año. La puesta en marcha de Zinia es uno de los proyectos "más ambiciosos" del nuevo Digital Consumer Bank para crear el banco digital de financiación al consumo líder de Europa. La implantación de la plataforma continuará en Países Bajos para extenderse después al resto de mercados en los que Santander está presente.

El servicio 'compra ahora, paga después', según explica el banco, simplifica el proceso de compra a los clientes al ofrecer la posibilidad de fraccionar el pago en cuotas sin intereses en tiendas online y físicas. Los usuarios de Zinia también tendrán acceso a través de la aplicación móvil a ofertas y ventajas exclusivas a la hora de financiar sus compras.

Para los comercios asociados, el modelo 'compra ahora, paga después' incrementa sus ventas y afianza la vinculación con sus clientes, sobre todo de aquellos con perfiles más digitales, que valoran especialmente la simplicidad y transparencia en el proceso de compra, destaca la entidad.

Da flexibilidad a los consumidores

El consejero delegado de Openbank y Santander Consumer Finance, Ezequiel Szafir, señala que la plataforma facilita y da flexibilidad a los consumidores en el proceso de compra con la confianza y seguridad de Santander. "Estamos muy satisfechos con la expansión que está teniendo Zinia en sus primeros pasos y esperamos lograr un fuerte crecimiento hasta alcanzar una posición de liderazgo en el negocio buy now, pay later", apunta.

Santander Consumer Finance está presente en 18 países y cuenta con más de 19 millones de clientes en todo el mundo, por lo que da escala de crecimiento a Zinia.