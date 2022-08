Unicaja reserva 100 millones para cubrirse de la mora que deje la inflación

Unicaja ya ha hecho los deberes para protegerse de la morosidad que deje de la inflación. El banco ha reservado 100 millones de euros dentro del colchón de las coberturas de los créditos dudosos para responder ante una futura subida de los impagos derivada del mayor esfuerzo financiero que tendrán que asumir las familias tanto por el actual alza de los precios como por la subida de los tipos de interés.

Esta partida destinada a cubrir los riesgos del entorno macroeconómico supone entorno al 8% de las coberturas que tiene realizadas el banco de manera ordinaria. Para realizarla, la entidad con sede en Málaga ha llevado a cabo una revisión de sus modelos internos de coberturas por riesgo de crédito con motivo del impacto que la inflación (el IPC alcanzó el 10,2% en junio, el nivel más alto de Europa occidental) y el alza de tipos pueda tener sobre la capacidad de las familias para afrontar sus deudas. No obstante, la entidad reconoce que la situación económica que se vive en la actualidad es "extraordinaria" y que, pese a la revisión realizada en sus modelos de riesgo con el objetivo de protegerse de futuros impagos, en la información histórica disponible por el grupo no se observan unos niveles tan altos de inflación como los que se están dando en la actualidad. Por tanto, no es posible encontrar un modelo interno capaz de incorporar estas circunstancias con suficiente exactitud.

La reserva de estos 100 millones de euros, no obstante, y según indican a este periódico desde el entorno del grupo financiero, no implica que finalmente se tenga que destinar todo el volumen a cubrir mora de créditos por culpa de la inflación, sino que se trata de una medida preventiva. Unicaja reconoce en el informe financiero del segundo trimestre del ejercicio que la escasez de recursos energéticos y otras materias está generando incertidumbre añadida sobre la capacidad de la economía real y las familias para atender los pagos de la deuda, motivo que ha llevado de forma extraordinaria a reservar esta cuantía para los impagos a causa de este motivo.

Asimismo, el banco añade que la subida de tipos de interés conllevará una mejora del margen de interés de las entidades bancarias, al aumentar los márgenes unitarios de la cartera crediticia y la rentabilidad de la inversión en renta fija, "si bien no puede perderse de vista que aumentará con ello la presión financiera sobre los hogares y empresas, pudiendo afectar a la capacidad de repago de las deudas, especialmente en un contexto de fuerte subida de la inflación".

Menores dotaciones

A pesar de que el banco guarde estos 100 millones de euros en el colchón de las coberturas, la entidad financiera cerró el primer semestre del año reduciendo el volumen de provisiones, tras realizar dotaciones extraordinarias durante los últimos años por los impactos que pudieran dejar en las cuentas los efectos derivados de la crisis sanitaria del coronavirus.

La mejora de dotaciones impulsó los beneficios del grupo a cierre del primer semestre de este 2022 un 62% más frente a un año antes, hasta los 165 millones de euros. Parte de esta mejora del resultado también se debe a los primeros efectos de la reducción de costes realizada por el grupo, tras la fusión con Liberbank, de la que espera tener unas sinergias globales de 192 millones a medio plazo.