El BCE pone en jaque el dividendo de la banca y le pide capital suficiente para afrontar una recesión

El Banco Central Europeo (BCE) pone en jaque el reparto de dividendos de la banca nueve meses después de levantar el veto a la distribución tras pasar los peores momentos de la pandemia. El presidente de la Junta de Supervisión del organismo europeo, Andrea Enria, advirtió este jueves que pedirá a las entidades que recalculen sus trayectorias de capital ante un escenario de recesión o un embargo de gas. Esta revisión del capital podría afectar directamente a los dividendos del sector si, ante la falta de solvencia suficiente, se ven obligados a reforzarla a través de la limitación parcial (recortando el pay-out) o total del reparto entre sus accionistas, para destinarlo a reservas.

No obstante, y en la línea de lo que apuntó Enria la semana pasada, durante la VIII Conferencia Italiana de CEOs, las limitaciones podrían llegar siempre y cuando los niveles de capital de las entidades no estén en línea de las exigencias del BCE. Es decir, a diferencia de lo que ocurrió durante la pandemia, no sería un veto global, sino ajustándose a las posiciones de solvencia de cada banco.

Una postura que ya dejó entrever el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, la semana pasada durante su intervención en las jornadas organizas por la Apie y BBVA en la ciudad de Santander. El gobernador señaló que los supervisores esperan que los planes de dividendos y recompras de acciones de la banca estén basados en unas expectativas sólidas de capital. De Cos dijo que los bancos deben definir sus objetivos de capital por encima de los requerimientos mínimos y sus planes de distribución de dividendo deben ser compatibles con dichos objetivos, por lo que han de dejar siempre claro que el reparto estará condicionado al cumplimiento de sus planes sobre beneficios y capital.

Los supervisores han intensificado en las últimas semanas las alertas a la banca ante un posible empeoramiento de la economía con la subida de los tipos que hagan latentes los riesgos. Enria ha sido el último en avisarlo este jueves en un debate con la comisión de Asuntos Económicos de la Eurocámara al asegurar que una salida desordenada de los bajos tipos de interés podría contrarrestar los beneficios que una subida genera para el sector.

Alerta de riesgos

Según Enria, si la normalización de los tipos no se produce de forma suave, sino que hay "shocks" de precios inesperados, el impacto se notaría sobre todo en los segmentos con más riesgo como los sectores sensibles a la inflación de los precios de la energía y las materias primas, de ahí que el supervisor esté poniendo el foco en los préstamos apalancados (como los hipotecarios), el riesgo de contraparte y las instituciones no bancarias porque "ahí es dónde se centra la concentración de riesgos". Asimismo, si el escenario macroeconómico fuese "mucho peor" del previsto ahora, por ejemplo con un embargo al gas ruso o una recesión, "la perspectiva para los bancos podría ser mucho más difícil", dijo.