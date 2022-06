El Sabadell extenderá la estrategia de unificación de cuentas a las empresas

El Banco Sabadell terminará la nueva estrategia de reordenación y reunificación de los productos de cuentas a partir del tercer trimestre del año, una vez amplíe también al segmento de empresas la nueva marca puesta en marcha en particulares. La entidad financiera dio ayer el pistoletazo de salida a esta nueva estrategia lanzando su nueva Cuenta Sabadell en el segmento de particulares y unificando en ella los distintos productos hasta entonces existentes como Cuenta Avanza, Expansión Plus, Cuenta Mi Familia y Cuenta Experiencia.

A partir del próximo mes de septiembre, según ha podido conocer este periódico, el grupo financiero hará lo pertinente con sus clientes empresas y la Cuenta Expansión Negocios pasará a ser Cuenta Sabadell Negocios; la Cuenta Expansión Empresas será la Cuenta Sabadell Empresas y la Cuenta Ahorro Expansión pasará a denominarse Cuenta Ahorro Sabadell. No obstante, a diferencia del cambio de producto con los clientes minoristas a los que exige una mayor vinculación para no cobrarle comisiones, las nuevas cuentas para empresas no implicarán cambios en las condiciones de las mismas.

Negocio a 'cuidar'

De hecho, uno de los objetivos clave de la entidad tras el aterrizaje del nuevo consejero delegado, César González-Bueno, a inicios de 2021 es potenciar el negocio de empresas, uno de los más rentables para el banco. Bajo esta meta, el banco ha traspasado parte de la red dedicada a los particulares al segmento de empresas. El banco tiene una posición de liderazgo en el mercado español en este área y su objetivo pasa por consolidar su posición y aumentar el volumen de negocio de forma eficiente.

Sin embargo, en el lado de los minoristas la situación es otra. La nueva Cuenta Sabadell exige mayor ligazón con la entidad a cambio de no cobrarles comisiones. Concretamente, los clientes menos vinculados pasarán a pagar 60 euros al trimestre o lo que es lo mismo, 240 euros al año. Bajo este criterio, tres cuartas partes de la base de tres millones de clientes del banco seguirán sin pagar comisiones o pagarán menos, mientras que un 25%, unos 750.000 usuarios, se verán afectados por este incremento de las exigencias y por tanto de las tasas a abonar. Fuentes cercanas a la entidad aseguraron en su día a este diario que confían en que la base de clientes no se va a resentir.

Con la eliminación de la Cuenta Expansión Plus, el grupo ha quitado del escaparate el único producto que remuneraba los saldos a la vista de los clientes, con un 2,7% TAE hasta 10.000 euros. No obstante, el banco mantiene el resto de la oferta como la Cuenta de Pago Básica, la Cuenta Relación/Cuenta Gestionada, la Cuenta Primera y también la Key Account.

El nuevo plan estratégico del banco para el periodo 2021-2023 se marcó entre uno de sus objetivos impulsar la digitalización en el segmento de particulares. Para ello, el grupo ya vende vía digital el grueso de productos y ha lanzado la cuenta online. La entidad trata de potenciar este producto con el reciente lanzamiento de un campaña que durará hasta el 10 de julio por la que regala 100 euros a los nuevos clientes. El objetivo del Sabadell es captar a 200.000 usuarios al año por esta vía.