González-Bueno reorganiza el negocio del Sabadell en tres áreas y potencia la digitalización en Particulares

El Banco Sabadell reorganiza su negocio coincidiendo con el aterrizaje del nuevo consejero delegado, César González-Bueno, cuyo nombramiento ha sido aprobado este jueves por el consejo de administración tras recibir las autorizaciones pertinentes por el Banco Central Europeo (BCE). La entidad ha puesto en marcha una nueva estructura organizativa a propuesta de González-Bueno que pasa por tres grandes unidades de negocio separadas, Particulares, Empresas y Corporativa, que contarán con una dirección propia y serán responsables de sus propias cuentas de resultados.

En lo que respecta a la Banca de Particulares, Sabadell centra su estrategia en potencializar la digitalización del negocio para ganar eficiencia y rentabilidad, por lo que parte de la red que hasta el momento estaba centrada en este área pasará a potenciar el segmento de Empresas. "La unidad de Particulares se reorganiza para mejorar los procesos, así como para adecuar la oferta de productos y servicios a las necesidades de los clientes en un entorno que ha experimentado una profunda transformación. Por ello, la digitalización será un elemento clave de soporte a los más de 3.500 profesionales de la red de oficinas de Sabadell", explica el banco.

La dirección de Banca de Particulares se estructurará en unidades de producto y contará con una dirección de banca privada para cubrir las necesidades específicas de este segmento. González-Bueno estará temporalmente al frente de esta unidad hasta la incorporación de su futuro responsable.

En la dirección de Empresas y Red, donde el banco tiene una posición de liderazgo en el mercado español y genera un ROE de doble dígito, el objetivo es consolidar su posición y aumentar el volumen de negocio de forma eficiente. En este segmento la relación y cercanía con los clientes es clave y por ello se refuerza con la red de Particulares. Este área de negocio se estructura por segmentos, desde autónomos hasta grandes empresas, es la unidad de mayor contribución a la rentabilidad del banco y estará dirigida por Carlos Ventura. Finalmente, el segmento de Corporativo estará liderado por José Nieto. El Sabadell asegura que esta línea de negocio es "intensiva en consumo de capital", por lo que el foco estará puesto en la gestión del mismo.

Nuevo Plan Estratégico

El grupo financiero marca así los primeros pasos de su nuevo Plan Estratégico, que será presentado el próximo mes de mayo. Entre las líneas de actuación, el Sabadell asegura que descarta una venta a corto plazo, cerrando la puerta a una desinversión de la filial británica TSB y de la mexicana, tal y como apuntó el pasado otoño, tras la ruptura de las conversaciones con BBVA para una posible fusión. No obstante, no se descarta que la venta de TSB se lleve a cabo a largo plazo. Las filiales internacionales no experimentan cambios organizativos y su estrategia seguirá enfocada en acelerar su senda de rentabilidad y aumentar su aportación al grupo.

Rentabilidad y foco en el cliente

César González-Bueno ha afirmado que la nueva organización permitirá llevar a cabo la estrategia con el foco en el cliente y la rentabilidad. "Cada negocio se estructura de manera distinta, porque las necesidades y prioridades de sus clientes son también distintas. Con esta remodelación, más de un tercio de las personas que forman parte del nuevo equipo directivo de primer nivel han accedido tras promoción interna, prueba inequívoca de la apuesta por el talento", asevera.

Por su parte, el presidente del banco, Josep Oliu, señala que la experiencia del nuevo consejero delegado en procesos de transformación y digitalización, lo hacen el perfil idóneo para liderar esta nueva etapa centrada en mejorar la eficiencia, incrementar la rentabilidad y crear valor para el accionista.